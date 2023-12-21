新聞女王｜佘詩曼完美示範用眼神講對白 一幕「動作殺」晒超班演技
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台慶劇《新聞女王》昨晚（20日）一集，佘詩曼上演一場教科書級眼神演技，與施嬅單靠「眼神互片」及「有骨單打對白」已戲味十足，非常精彩！
新聞女王｜佘詩曼以一敵三「眼神互片」
劇情講述文家軍重心成員曉薇（何依婷飾）及Cathy（高海寧飾）相繼離職令Man姐（佘詩曼飾）陷入困境，此時爆出轟動全城的尋妻事件，劉艷（王敏奕飾）與張家妍（李施嬅飾）及佐治（馬國明飾）等持不同看法，無計可施下求Man姐出手相助，其間卻因擅闖民居被捕，Man姐找來家妍前男友邵律師（高鈞賢飾）救駕，並因劉艷與家妍等人發生激烈爭執…最終家妍靠偷去劉艷的獨家片段贏盡焦點，事後假仁假義向Man姐道歉實質攞威，該幕阿佘與施嬅單靠「眼神互片」及「有骨單打對白」已戲味十足，二人多場的眼神Close Up戲更獲讚高手過招，難怪二人爭奪今屆視后均呼聲甚高！
新聞女王｜佘詩曼單憑眼神說出「你哋睇住嚟」
踏入結局周，阿佘再度多角度展現教科書級別視后功架，昨晚單是看著劉艷訴說新聞初心一幕，一臉的憐愛與認同，再加上在flashback片段中展現的稚氣及對初心的堅持，演活了Man姐的成長及潛藏內心的善良。另昨晚Man姐遭家妍、佐治及飛爺（鄧智堅飾）輪流夾擊及奚落，被打至落花流水的Man姐先是不吃眼前虧微笑著準備離去，但旋即一個轉身兼一秒變臉怒瞪家妍，並舉起手上電話狠狠指著家妍，雖然沒有對白，但單憑眼神已說出「你哋睇住嚟」五個字，憑「動作殺」展現超班演技。
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圖片來源：TVB