新聞女王｜佘詩曼演活主播內地爆紅 直播網紅炒到足神還原帶貨
佘詩曼被內地網紅神還原
佘詩曼在劇中留著一頭幹練的黑色及肩短髮，性格聰明機智且擁有強大的氣場，坐擁200萬粉絲的內地網紅「李蠕蠕」更成功神還原阿佘劇中的造型，從髮型、妝容、服裝到飾物都幾乎一模一樣！她指出自己因為網民不斷叫她模仿而特意剪成短髮，雖然獲網民大讚與佘詩曼的角色外形神似，但卻有不少網民指出她怎樣也模仿不了阿佘的強大氣場：「本來覺得蠕蠕演技超棒的，但是模仿佘詩曼才看出，確實還是有鴻溝」、「氣場還不夠強」、「有點兇不起來」。
主播 Tone 獲讚似方健儀
Man 姐在「表演」前向佐治拋下的一句「等我教多你一次咩叫直播」成功先後熱爆內地及香港，昨晚討論區洗版式留言喪讚 Man 姐，並指阿佘榮膺視后無誤：「好寸好有型」、「動作語氣都好型」、「揸筆嗰下型到」、「佘詩曼型到癲」、「霸氣直播」、「阿佘一出現即刻壓到成個場」、「阿佘笑容都有霸氣」、「阿佘眼神好識做戲」、「全年所有劇無人同阿佘有得鬥」、「真心視后」；就連阿佘昔日《金枝慾孽》中好拍檔「玉瑩小主」黎姿，亦有在阿佘 Ig 留言：「好型呀！我要睇」，足證小主也被阿佘成功圈粉。至於阿佘現任拍檔馬明則留言扮驚驚：「Man 姐發火，非同小可」。
鍾澍佳爆阿佘外冷內熱：她不說太多話
對於阿佘今晚再晒主播 Tone，網民亦瘋狂留言讚好，不枉阿佘早於開劇前半年已為主播語調做定功課，網民留言：「佢應該練咗好耐，真係報導得十足方健儀咁樣」、「佘詩做主播，瞌埋眼聽，幾可亂真」、「佘詩搣甩雞仔聲，壓低把聲同時做到高低起伏，配合語速改變，出嚟效果真係好似主播」。談到阿佘憑 Man 姐熱爆香港及內地，劇集總監製鍾澍佳受訪時坦言「冇阿佘冇 Man 姐」，並大爆阿佘私下也是大姐大：「佘詩曼對所有的演員，她都特別照顧，譬如她看到你今天咳嗽，明天就會給你帶藥水，她不會說太多話，但對你的關心是直接用行動表現出來，這一點已經是文慧心的特質了，外冷內熱。」
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