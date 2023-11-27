新聞女王｜佘詩曼演活主播內地爆紅 直播網紅炒到足神還原帶貨

兩屆視后佘詩曼自從北上拍劇之後在內地人氣暴升，她久違再回歸TVB拍劇同樣備受內地網民關注，更成功憑在台慶劇《新聞女王》中飾演主播「Man姐」一角成功帶起模仿熱潮，她在劇中的服裝不單成為淘寶熱門商品，甚至連內地網紅直播帶貨時都刻意模仿佘詩曼的劇中造型，成功帶來了不少商機！