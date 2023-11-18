新聞女王｜佘詩曼趁機逼供馬國明焗住認「奉子成婚」場面爆笑！
新聞女王｜內地開播在即 打破港劇歷來紀錄
TVB台慶劇《新聞女王》在昨晚（11/17）率先在內地優酷平台播放，在預告片中，佘詩曼與馬國明在職場明爭暗鬥，爭奪最高權位，而兩人的下屬高海寧惡鬥何依婷，李施嬅的角色更會逐漸黑化，眾人為求目的顯露人性醜惡，劇力萬鈞。
《新聞女王》由宣布正式拍攝開始、一直備受內地及香港媒體及網民關注，昨晚（17日）在內地開播前夕早已錄得超過2.7億的微博話題閱讀量（截至昨午四時）、17.5萬的微博話題討論量，以及超過2.8億的抖音累計話題播放量；另外還打破歷史、以超過100萬預約數量登上「優酷史來港劇預約Top 1」，「戲」勢逼人。在網絡引發連番熱話的、被冠以「全員惡狼」的《新聞女王》，熱搜關鍵詞語先後有「演技保證」、「毒舌判官」及「女王大人」等，大部分均圍繞劇集主角阿佘衍生，足見阿佘在內地網民心目中的期待值！
新聞女王｜佘詩曼逼供馬國明焗住認「奉子成婚」
在粉絲見面會上，眾人齊齊玩遊戲，佘詩曼與李施嬅及何依婷更即興起舞，其中一個遊戲是當玩無論問什麼都要答「當然」的遊戲，阿佘趁機玩馬國明，阿佘竟問：「馬明，你的未婚妻是懷孕才結婚，你們是不是？」馬國明起初只是傻笑，最後迫於無奈晒婚戒說：「當然啦！你看到嗎我的手！」全場即爆笑起來。事後阿佘笑說：「玩之嘛！我咪照問囉！」馬國明亦不介意：「玩遊戲搞吓氣氛啫！佢哋都有問阿佘係咪好憎何依婷，佢都要答『當然啦』」。
新聞女王｜佘詩曼開口拍續集 眾人大呼同意
多位主角落力宣傳，在北京出席完兩場媒體及粉絲見面會，佘詩曼再孖李施嬅及何依婷現身內地媒體大樓做直播，「女王」所到之處人頭湧湧，人氣爆燈！被問到若劇集熱度破萬會否派福利？阿佘隨即說：「拍續集囉！」何依婷大呼同意，李施嬅亦即說：「我可以一齊參加嗎？」阿佘當然話好！
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