新聞女王｜佘詩曼趁機逼供馬國明焗住認「奉子成婚」場面爆笑！

TVB台慶劇《新聞女王》即將於下週一11月20日晚上8:30開播，日前「女王」佘詩曼聯同劇中拍擋馬國明、李施嬅及何依婷到北京進行宣傳活動，阿佘與馬明老友鬼鬼，在粉絲見面會忽然突襲玩謝馬明，搞到傳出湯洛雯「未婚懷孕」！另外，有指劇集的內地預約觀眾已破百萬，打破港劇歷來紀錄，佘詩曼更直言會拍續集，網民紛紛留言力撐！