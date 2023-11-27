新聞女王︱網民盤點《新聞女王》千禧年6大選角 鄧萃雯、羅嘉良上榜
新聞女王︱盤點20年前「鑽石陣容」6大選角
新聞女王︱鄧萃雯飾演「文慧心」 女強人氣質超班！
唔少人將《新聞女王》比喻為時裝版《金枝慾孽》，大量後宮女人戲。雯女在《金枝慾孽》飾演得寵當道的如妃，演技細膩，應付爭權戲更是得心應手。現代女性中，雯女給人印象比較強悍，《女人唔易做》飾演一個女強人，同樣令觀眾留下深刻印象。相信以她的氣場，做「SNK News首席女主播」亦能勝任！
新聞女王︱羅嘉良飾演「梁景仁」獲封一線小生的頂流
如果要數TVB廿年前一線小生的頂流，羅嘉良當之無愧！撈家1996年憑著《天地男兒》中反派徐家立一角走紅，代表作有《難兄難弟》、《天地豪情》、《流金歲月》、《創世紀》等。他還是首位獲得3屆「萬千星輝賀台慶」視帝的男藝人，撈家演技一流，演咩似咩，演好人讓觀眾痛苦流淚；演壞人讓觀眾咬牙切齒。之前有人指馬國明唔夠氣場唔夠奸，或許撈家可以解決以上問題！
新聞女王︱陳慧珊飾演「張家妍」演專業人士深入民心
陳慧珊出道前已經擔任過明珠台節目主持和記者，渾身散發出知性美，因此出道後亦經常飾演各種專業人士角色。要數陳慧珊最深入民心的角色，就一定是在《鑑證實錄》中飾演堅強獨立的女法醫「聶寶言」。假如要陳慧珊飾演不畏強權「中立派」張家妍，其剛強一面亦非常貼切角色！
新聞女王︱宣萱飾演「劉艷」戲路廣泛駕輕就熟
千禧之年，亦是宣萱非常多產時期，分別參演《寵物情緣》、《刑事偵緝檔案4》、《騙中傳奇》及《洗冤錄》等演出。每個角色都發揮得淋灕盡致，充分顯示她戲路廣泛。不少網民大讚年輕的宣萱有一份率直、果敢的真性情，飾演「劉艷」一角很合適！
新聞女王︱郭可盈飾演「徐曉薇」TVB元祖仙氣女神
郭可盈為「TVB四大花旦」之一，參演過無數高收視劇集如《酒店風雲》、《O記實錄》、《闔府統請》、《法網伊人》等，絕對是TVB千禧年時代的收視福將。經典代表作《刑事偵緝檔案》亦深受觀眾歡迎，其中郭可盈在劇中飾演正義感十足的時事雜誌記者「高婕」。郭可盈在劇中正義凜然、勇於為受害者發聲，角色人設已經夠討好，相信要做主播亦沒問題！加上當時郭可盈五官標致、青春無敵，成為TVB元祖仙氣女神。
新聞女王︱蔡少芬飾演「許詩晴」80、90後觀眾電視回憶
與郭可盈、宣萱和陳慧珊並稱為TVB的「四大花旦」仲有蔡少芬！千禧年更是蔡少芬事業的高峰期，多套劇集都成為收視冠軍，其中包括《洛神》、《陀槍師姐III》、《珠光寶氣》和《棟篤神探》等。這些劇集成為80、90後觀眾的電視回憶，讓蔡少芬在觀眾心目中留下了深刻的印象。假如要蔡少芬取替高海寧，可算是陣容大升級！
網民：好懷念90年代的TVB
對於這個有趣題目，不少網民紛紛表示：「好懷念90年代的TVB」、「超可以。。。收視一定升」、「想像力太豐富」、「鑽石陣容」、「感覺會比馬明好」、「好演員，尤其是鄧萃雯」。
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