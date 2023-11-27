新聞女王︱網民盤點《新聞女王》千禧年6大選角 鄧萃雯、羅嘉良上榜

近日由佘詩曼、馬國明主演的TVB台慶重頭劇《新聞女王》話題不斷，二人在劇中鬥個你死我活，再加「文家軍」和「佐治黨」兩派手下引人入勝的勾心鬥角情節，令觀眾紛紛加入追劇大軍。最近有網民發起一個討論：「如果20年前TVB開拍《新聞女王》，6大主角將會由誰擔演呢？」