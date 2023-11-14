新聞女王︱職場劇變情慾劇 48歲佘詩曼一女肉搏兩男尺度大
馬國明何依婷電視台中激吻
49歲的馬國明和29歲的何依婷雖然年紀相差20歲，但拍起戲來卻一點也不尷尬，當中2人更有激情場面。在預告中，飾演黃金時段主播「梁景仁」的馬國明 ，與飾演晚間主播「徐曉薇」的何依婷玩辦公室戀情，2人更在電視台中情不自禁激吻一番。
佘詩曼一女肉搏兩男
48歲的阿佘非常有艷福，在劇中有2條感情線，先與43歲的譚俊彥上演親熱戲。飾演黃金時段主播「Man姐」的阿佘，先與飾演車房老闆「陳子傑」的譚俊彥在餐廳親一番，再於在房間入面飛擒大咬，嘴唇咬嘴唇，相當刺激！
佘詩曼性感內衣誘惑小鮮肉
阿佘的另一條感情線，是與現年35歲、飾演其下屬「Ivan」的何廣沛！上司與下屬在家中偷歡，赤裸上身的何廣沛攬住僅穿上吊帶內衣的阿佘，並吻上她的臉頰，之後更面貼面兼從後攬實女方，展現出激情過後的溫柔，短短幾秒預告已經睇到觀眾熱血沸騰！
新聞女王︱佘詩曼激罕性感盡顯霸氣
在新一批官方造型宣傳海報中，六位演員以新鮮感十足的維多利亞時代造型亮相，阿佘身穿全黑色透視公主袖宮廷服上場，無論是權威莊嚴的眼神或是纖幼腰肢均相當搶鏡。
新聞女王︱高海寧震撼出擊最搶Fo
另外以超低胸寶藍色宮廷服造型上陣的高Ling、配以一身藍寶石首飾，震撼出擊最搶Fo！
新聞女王︱李施嬅低胸晚裝騷事業線
與佘詩曼同樣離巢後回娘家拍劇的李施嬅，在宣傳海報中身穿低胸銀白晚裝上陣，大曬事業線，夠曬性感。
新聞女王︱新娘子何依婷變「變臉依婷」
近日突然宣佈閃婚的何依婷，雖然在宣傳海報中密實上陣，沒有騷身材，但身穿白色晚裝的她依然夠曬高貴大方，獲網民們大派心心激讚。
新聞女王︱王敏奕密實上陣 演傻勁熱血記者
王敏奕都有份出演《新聞女王》，不過自劇集定檔後一直存在感不高，今次宣傳海報中身穿酒紅色露肩晚裝，密密實實中規中規。值得一提是五位女演員頭上均戴有不同款式的皇冠，以突出「女王」主題。
新聞女王︱監製鍾澍佳：指鎖定維多利亞時代造型
《新聞女王》總監製鍾澍佳受訪時，直指鎖定維多利亞時代作為造型重點，皆因想打造貼題的女王感：「我哋其實一開始就計劃要拍一個職業劇，新聞概念我相信觀眾都好清楚知道，剩番落嚟就係點樣將女王同戰場呢個概念、以更有視覺效果嘅方式呈現畀觀眾。所以我就同負責海報設計嘅同事Leo商量，用咗呢個Image。」
佳導笑指十分滿意海報效果，並坦言單是拍攝這輯海報，台前幕後共花了接近三天時間，足見製作團隊之認真：「差唔多每個Image都要拍大半日。」據知六位主角面前的「道具」亦各具意義，六人之中只有王敏奕面前沒有棋子、反而是一本打開了的書，問到佳導是否寓意其角色清純沒有手段，他笑言：「都啱架，因為王敏奕佢係冇歸類，唔係任何人嘅棋子。」
馬國明打造穩重同深思熟慮感覺
至於其他設計角色的設計意念，負責海報設計的Leo補充謂：「阿佘面前除咗王后棋、其他棋都冧晒，代表住佢嘅霸氣。至於馬明成盤棋擺晒出嚟嘅意思，係想打造穩重同深思熟慮嘅感覺。施嬅面前有兩隻平排嘅棋，想畀人感覺佢好公平，打造正義感；至於依婷，我哋就想sell靚靚少女Feel，所以背景用咗玫瑰花。高Ling面前的騎士棋，則代表住衝鋒陷陣嘅感覺。」
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