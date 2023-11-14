新聞女王︱職場劇變情慾劇 48歲佘詩曼一女肉搏兩男尺度大

由佘詩曼、馬國明和李施嬅主演的台慶劇《新聞女王》將於下周首播，以電視台新聞主播作為題材，對於香港觀眾來說可謂是非常新鮮。日前TVB公開多段劇集的宣傳片，除了有連場勾心鬥角的職場鬥爭之外，亦有多場激戰肉搏戲，尺度大到睇到觀眾嘩嘩聲！