新聞女王｜網民恥笑劇情太過寫實：大台紀錄片 搞山頭主義未算最誇張
劇情好有張力，第一集已經好多嘢睇！有網民即開post為該劇作「另類宣傳」，恥笑劇情太過寫實，有如TVB現時的新聞部。以下為大家盤點幾個首集劇情反駁位！
新聞女王｜盤點《新聞女王》首集3大反駁位：
反駁位1.主播唔專業搞山頭主義
首集即開門見出有馬國明「佐治黨」和Man姐佘詩曼的「文家軍」互相競爭。網民笑指：「成班人分黨分派，搞山頭主義」、「主播唔專業」。例如馬國明同佘詩曼報新聞時，直播中馬國明耍陰招叫阿佘在無稿下即場發揮，竟然將權鬥玩到去新聞專業上面，TVB創意確實出色！
網民寸爆：佢哋買到Aliens嘅版權都係一堆異形喺度權鬥
有網民看完首集，已大概預測到《新聞女王》將是時裝版《金枝慾孽》，將宮鬥活生生搬到新聞部，網民不禁笑指TVB的劇集套路：「就算佢哋買到Aliens嘅版權，都係拍一堆異形喺度權鬥，日日向異形后爭寵」、「宮心計之新聞女王」。
反駁位2.記者唔專業 成日阻住救援
之後馬上進入戲肉，就是大型巴士翻側意外！意外發生後，「佐治黨」核心成員有擅於搜集爆炸性花生角度的高海寧，及堅守新聞第一現場的李施嬅、新人陳曉華，幾位前線都有去現場做採訪，不過為做新聞真係去到盡，李施嬅揸機拍第一手資料，涉阻住救援；高海寧用極為煽情方式報道事件；最誇張是陳曉華為了拿到車cam畫面，仲涉嫌刑毁！
反駁位3.新聞總監唔專業 剩係喺度撥火
劇中飾演SNK News新聞總監「飛爺」鄧志堅就是媚上欺下，背後製造爭端之人！網民笑指「剩係喺度撥火」，其角色造型更有啲似智叔廖啟智《律政強人》的感覺！
新聞女王｜網民恥笑劇情太過寫實：大台紀錄片
有網民覺得「有得喺自己地方實地取材, 係唔同啲, 果然寫實!《白日之下》都唔夠佢寫實！」、「咁寫實都幾好喎，影射埋真實人物就正，夠膽拍」、「大台紀錄片」、「袁志偉同曾志偉都係一擔擔」、「邊個做袁志偉」。
新聞女王｜TVB複製韓劇套路 搞到「唔湯唔水」？
另有網民覺得，TVB的「師奶劇」開始變奏，「近年大台開劇係好想做韓劇那種復仇+權鬥+狗血的方程式，如美麗戰場係明抄The Penthouse，嚟緊又想開港版黑暗榮耀」。但網民批評TVB劇本或演出都未達到韓劇那種人性的狠毒和黑暗，結果「唔湯唔水」好難睇。有內地網民更找出《新聞女王》有疑似致敬韓劇《迷霧》，主角同樣是一線女主播設定、亦有想上位搞事的後輩、又有床戲等。
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