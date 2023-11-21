新聞女王｜網民恥笑劇情太過寫實：大台紀錄片 搞山頭主義未算最誇張

《新聞女王》自昨天（20日）首播後，隨即掀起連番熱話和追劇潮，不少網民除了欣賞女王佘詩曼Man姐強勢回歸之外。另一方面，網民更針對首集劇情大呼「我點估到CCTVB會咁真，疑似講晒自己新聞部嘅事實出嚟！」