曾志偉現身《新聞女王》慶功宴 接受東張採訪：細節目唔好搵我訪問
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TVB台慶劇《新聞女王》熱爆全城，收視、口碑樣樣有。早前《新聞女王》一班演員連同總經理曾志偉和主席許濤齊齊出席慶功宴。《東張西望》昨晚播出當晚訪問片段，心情大好的曾志偉在訪問途中瘋狂大放笑彈，場面非常搞笑。
曾志偉受東張訪問大放笑彈：細節目唔好搵我訪問
《新聞女王》收視節節上升，總經理曾志偉在慶功宴上都表現得非常開心。當接受《東張西望》訪問時，曾志偉一嚟就問「你咩電視台㗎？」，當主持容羨媛回答指是《東張西望》時，曾志偉就鬼馬地指：「哦，呢啲細節目唔好搵我做訪問，好冇呀，唔該你。」搞到坐在身旁的佘詩曼都笑得好開懷。
曾志偉鬼馬叫高海寧「教我點樣拉拉鏈」
隨即主持就回答指「我哋搵SNK Man姐訪問你。」曾志偉就表示：「Man姐教我做直播，好犀利㗎。其實我嚟呢度係想請教高Ling，教我點樣拉拉鏈。」高海寧都非常大方笑指：「唔使我教啦你咪呀？」高海寧早前在劇中為令老細記起其名字，使出「衝擊眼球拉鏈大法」，該幕成功引起網民熱議，就連淘寶都大賣該款粉色外套。
曾志偉指劇集成功全靠何依婷
講完高海寧之後，曾志偉就提到身旁的何依婷：「咁成功呢，最主要都係有個新娘喺到。喜事沖喜啊嘛。」講完高Ling同何依婷，又點可以唔提「Man姐」佘詩曼呢。曾志偉就即刻話：「主角做得好係應該嘅，咁鬼貴請佢，係咪先？」搞到佘詩曼狀甚尷尬。
一齊睇片：
曾志偉於《新聞女王》慶功宴大放笑彈！
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圖片來源：《東張西望》截圖、Youtube@東張+ 截圖、TVB資料或影片來源：Youtube@東張+