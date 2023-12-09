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曾志偉現身《新聞女王》慶功宴 接受東張採訪：細節目唔好搵我訪問

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Keith

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TVB台慶劇《新聞女王》熱爆全城，收視、口碑樣樣有。早前《新聞女王》一班演員連同總經理曾志偉和主席許濤齊齊出席慶功宴。《東張西望》昨晚播出當晚訪問片段，心情大好的曾志偉在訪問途中瘋狂大放笑彈，場面非常搞笑。

曾志偉受東張訪問大放笑彈：細節目唔好搵我訪問

新聞女王》收視節節上升，總經理曾志偉在慶功宴上都表現得非常開心。當接受《東張西望》訪問時，曾志偉一嚟就問「你咩電視台㗎？」，當主持容羨媛回答指是《東張西望》時，曾志偉就鬼馬地指：「哦，呢啲細節目唔好搵我做訪問，好冇呀，唔該你。」搞到坐在身旁的佘詩曼都笑得好開懷。

新聞女王 曾志偉大放笑彈，笑指《東張西望》呢啲細節目唔好搵自己做訪問。
曾志偉大放笑彈，笑指《東張西望》呢啲細節目唔好搵自己做訪問。（圖片來源：《東張西望》截圖）

曾志偉鬼馬叫高海寧「教我點樣拉拉鏈」

隨即主持就回答指「我哋搵SNK Man姐訪問你。」曾志偉就表示：「Man姐教我做直播，好犀利㗎。其實我嚟呢度係想請教高Ling，教我點樣拉拉鏈。」高海寧都非常大方笑指：「唔使我教啦你咪呀？」高海寧早前在劇中為令老細記起其名字，使出「衝擊眼球拉鏈大法」，該幕成功引起網民熱議，就連淘寶都大賣該款粉色外套。

新聞女王 曾志偉仲叫高海寧教自己點拉拉鏈。
曾志偉仲叫高海寧教自己點拉拉鏈。（圖片來源：《東張西望》截圖）
新聞女王 聽到主持都O嘴。
聽到主持都O嘴。（圖片來源：Youtube@東張+ 截圖）
新聞女王 高海寧喺一旁都大方笑指「唔使我教啦你咪呀？」
高海寧喺一旁都大方笑指「唔使我教啦你咪呀？」（圖片來源：Youtube@東張+ 截圖）
新聞女王 高海寧劇中為令老細記起其名字，使出「衝擊眼球拉鏈大法」，成功引起網民熱議。
高海寧劇中為令老細記起其名字，使出「衝擊眼球拉鏈大法」，成功引起網民熱議。（圖片來源：TVB

曾志偉指劇集成功全靠何依婷

講完高海寧之後，曾志偉就提到身旁的何依婷：「咁成功呢，最主要都係有個新娘喺到。喜事沖喜啊嘛。」講完高Ling同何依婷，又點可以唔提「Man姐」佘詩曼呢。曾志偉就即刻話：「主角做得好係應該嘅，咁鬼貴請佢，係咪先？」搞到佘詩曼狀甚尷尬。

新聞女王 曾志偉指劇集成功全因有新娘何依婷坐鎮，靠喜事沖喜。
曾志偉指劇集成功全因有新娘何依婷坐鎮，靠喜事沖喜。（圖片來源：Youtube@東張+ 截圖）
新聞女王 曾志偉仲話請阿佘回巢拍劇好貴。
曾志偉仲話請阿佘回巢拍劇好貴。（圖片來源：Youtube@東張+ 截圖）
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佘詩曼喪吸24萬觀眾！首周最高收視超越3套台慶劇（圖片來源：TVB
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何依婷在劇中飾演佘詩曼下屬，雖然角色大有發揮，但自劇集播出以來，何依婷一直頻頻被外界指演技有待改善。（圖片來源：TVB

一齊睇片：

曾志偉於《新聞女王》慶功宴大放笑彈！

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圖片來源：《東張西望》截圖、Youtube@東張+ 截圖、TVB資料或影片來源：Youtube@東張+

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