新聞女王︱盤點劇中11位港姐出身女演員！港姐冠軍淪落為大配角

由佘詩曼、馬國明、高海寧和何依婷等人主演的台慶劇《新聞女王》陣容強大。劇中美女如雲，多位有份參演的女演員都是港姐出身，讓劇集堪稱為「港姐劇」。以下就為大家盤點《新聞女王》中11位港姐出身女演員，大家又喜歡邊位演出呢？