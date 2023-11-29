新聞女王︱盤點劇中11位港姐出身女演員！港姐冠軍淪落為大配角
盤點《新聞女王》11位港姐出身女演員！
1）佘詩曼｜1997年港姐季軍
佘詩曼在《新聞女王》中飾演「至高無上唯我獨尊」的首席女主播「文慧心」，在劇中將會與馬國明明爭暗鬥，上演一場現代版宮鬥辦公室混戰，令觀眾們都表示非常期待。現年43歲的佘詩曼1997年參加香港小姐奪季軍，同年簽約TVB加入娛樂圈，演藝事業一直平步青雲，多年來都深得網民和觀眾們的愛戴。
2）李施嬅｜2003年港姐「最上鏡小姐」
與佘詩曼同樣離巢後回娘家拍劇的李施嬅，今次於劇中飾演午間新聞主播「張家妍」，劇中的她一直堅守新聞專業標準，雖然實力直逼「Man姐」佘詩曼，但由於堅持中立、絕不埋堆，將會與女主角佘詩曼來一場惡鬥，在劇中呈現與阿佘截然不同的魅力。現年42歲的李施嬅，當年從加拿大回流參加《2003年香港小姐》，並獲得「最上鏡小姐」和「才藝小姐」。雖然李施嬅當年三甲不入，但星途發展順利，出演多套劇集，星途可謂跑贏當年三甲曹敏莉、楊洛婷和戚黛黛。
3）高海寧｜2003年港姐5強
有「無綫咪神」之稱的高海寧，將會在《新聞女王》中以「性感擔當」登場，飾演自信心爆棚的晨早新聞主播「許詩晴」，在劇中將會是馬國明的頭號愛將。高海寧今次不但在最新公佈的海報中大騷傲人身材，在劇中亦有大賣性感的場面。現年36歲的高海於《2008年度香港小姐競選》入圍最後五強，並獲得「旅遊大使獎」。身材出眾的高海寧在無綫奮鬥達十年，頭幾年被封花瓶、咪神，近年收起性感，努力轉型做演技派。終於在2019年熱播的《金宵大廈》，以飾演人母角色備受讚賞，演技亦被觀眾認同。
4）何依婷｜2017年港姐亞軍
近日突然宣佈閃婚的何依婷，在劇中將飾演以佘詩曼為首的「文家軍」頭馬，晚間新聞主播「徐曉薇」。雖然何依婷在劇中的角色表面柔弱，但其實暗藏不為人知的秘密及陰暗面的主播，所以獲封為「變臉依婷」。現年29歲的何依婷在2017年參選《香港小姐競選》成為亞軍，後來她參加了第29屆藝員訓練班，出道正式成為藝人。
5）陳曉華｜2018年港姐冠軍
近日都少有拍劇的港姐冠軍陳曉華，在《新聞女王》中外景新聞記者「唐芷瑤」。曾經上位做女一的陳曉華，今次在新劇演大配角，造型又似大媽。早前在劇集拍攝大合照時，竟然要企到最側邊位置，可見戲份比王敏奕、何依婷等女角都要少。現年28歲的的陳曉華（Hera）在《2018年香港港姐競選》以大熱姿勢成功奪得冠軍。一年後再代表香港參加《2019國際中華小姐競選》，再次勇奪了冠軍寶座後入行，出道不足4年就已經在首套出演劇集《異搜店》中擔正，可惜後力不勁，坐冷板凳未再有擔正劇集。
6）郭柏妍｜2020年港姐季軍
無綫小花郭柏妍在《新聞女王》中第一集就驚喜登場。郭柏妍一出場就在大學座談會中，與嘉賓SNK電視新聞主播佘詩曼合謀，發問刁難問題令廣翔重工盧主席出醜。郭柏妍今次犧牲色相、扮醜出場，以一位不修邊幅但對新聞充滿熱誠的大學生現身。雖然郭柏妍在劇中戴曬眼鏡，又化淡妝，但都無損其美貌，夠曬清純又可愛。
7）王嘉慧｜2017年港姐五強
現年28歲的2021年港姐王嘉慧（Cathy）是當年五強之一，於《新聞女王》中演劇中飾演SNK News新聞記者，是「佐治黨」成員。
8）鄧美欣｜2018年港姐十二強
鄧美欣於《2018年度香港小姐競選》入圍十二強，同年入讀兩個月無綫電視藝員訓練班，她於《新聞女王》中演劇中飾演SNK News新聞記者，亦是「佐治黨」成員。
9）陳楨怡｜2020年港姐亞軍
早前「思覺大叔」一集，高海寧的報道，揭出精神病漢的女兒是十優歌手（陳禎怡飾演），並以娛樂新聞手法直擊她趕回家的經過。高海寧刻意安排父女見面，以為可領功，卻意外引發精神病漢發狂，嚇得她出醜人前。
10）陳若思｜2020年港姐十強
陳若思於劇中演何依婷妹妹，戲份極搶！製造不少麻煩事，在後段劇情更會影響何依婷的角色發展，可算是「超關鍵角色」。
11）何沛珈｜2020年港姐五強
何沛珈是《香港小姐再競選》冠軍暨更上鏡小姐及《2020年度香港小姐競選》五強，亦有份參與《新聞女王》，不過其角色未出場，她在IG透露：「廖子珊 一個令我心痛既角色終於告一段落感謝佳導、深導、姜導既信任同教導我未畢業嫁，未來希望可以再跟大家學習。」
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