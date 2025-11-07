佘詩曼《新聞女王²》惡鬥黃宗澤！內地率先開播爆紅｜海報藏玄機揭最大衝突？

無綫台慶劇《新聞女王²》距離香港首播尚有三日，竟已在內地平台率先播出並引爆熱潮，氣勢驚人！總監製鍾澍佳連環報喜，指劇集熱度值已衝破7,500大關，而最新發布的宣傳海報更暗藏玄機，究竟這場新聞界大戰背後隱藏著甚麼驚人衝突？