佘詩曼《新聞女王²》惡鬥黃宗澤！內地率先開播爆紅｜海報藏玄機揭最大衝突？
《新聞女王²》內地開播即爆紅 熱度值狂飆破7,500
台慶劇《新聞女王²》雖然下周一（11月10日）才在翡翠台首播，但劇集早於11月5日已在內地平台優酷上架，播出僅兩日即引爆全網熱話。總監製鍾澍佳亦興奮地在社交平台接連報喜，透露劇集熱度值先後衝破7,000及7,500，第二日的熱度峰值更高達7,067，比起第一季開播同期的熱度峰值高出19.7%，足證觀眾對Man姐回歸的期待值爆燈！劇集同時進佔《貓眼》都市網絡劇熱度榜第2名及抖音娛樂榜榜首，成績相當驕人，未在香港播出已先聲奪人。
監製親解《新聞女王²》海報玄機 暗示傳統媒體最大衝擊
除了劇情備受關注，官方發布的「Fashion」系列宣傳海報同樣引起熱議。海報中五大女主角佘詩曼、李施嬅、高海寧、王敏奕及陳曉華齊齊換上黑色時尚高訂服，佘詩曼單靠眼神氣勢已震懾全場，高海寧則小露纖腰硬撼李施嬅的大露背造型，各有各美。製作團隊解釋海報的「黑白對比」設計其實另有寓意：「白色背景代表傳統媒體，黑色飄揚的黑紗代表網絡媒體洪流，象徵著一眾在傳統媒體努力成長的女主角、正面對著網絡媒體洪流的衝擊」，含蓄地劇透了《新聞女王²》全劇的最大衝突位。
回帶《新聞女王》第一季創神話 Man姐金句全城洗版
《新聞女王》之所以萬眾期待，全因第一季的巨大成功。回帶至2023年，劇集播出後憑著明快的節奏和寫實的職場鬥爭，火速成為城中熱話，更創下收視神話。當中佘詩曼飾演的「Man姐」文慧心霸氣十足，其金句更在網絡上被瘋傳洗版，掀起模仿熱潮。劇集結局後，觀眾一直敲碗要求開拍續集，這種強大的迴響和期待，直接為《新聞女王²》今次在內地平台的爆紅奠定了基礎，證明了這股新聞女王熱潮從未減退。
《新聞女王²》殺到香港 鬧市搞展覽免費任你打卡
隨著劇集即將在香港播出，宣傳活動亦一浪接一浪。為讓一眾劇迷能更投入新聞世界，劇組宣布將於本周日（11月9日）起，舉行為期一星期的主題展覽。屆時現場將會還原SNK的主播台及採訪車，讓市民可以親身體驗做主播的感覺，與劇中場景零距離接觸，而且費用全免，相信將會吸引大批粉絲前往朝聖打卡，為劇集在香港的啟播造勢。