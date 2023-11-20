新聞女王︱一文看清首集6大重點！何依婷演活「擦鞋依婷」

由佘詩曼、馬國明、李施嬅等人擔正的台慶劇《新聞女王》在11月20日首播。除了有時隔6年重回TVB拍劇的佘詩曼，其他演員們都表現出色，光是首集就有6位港姐出場，名副其實的「港姐劇」。今晚播出第一集已經超多睇頭，以下就帶大家一起回顧第一集6大重點！