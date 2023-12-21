新聞女王大結局｜郭柏妍首集犧牲色相扮醜出場 結尾大反轉顏值升呢！
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《新聞女王》自播出以來集集精彩！除了「Man姐」佘詩曼深受關注，劇中其他女角色都成為焦點，而小花郭柏妍（Rosita）自第一集亮相後，大結局劇透她將會強勢回歸，顏值同氣場更會「升呢」！
郭柏妍首集犧牲色相 扮醜出場
無綫小花郭柏妍在《新聞女王》中第一集就驚喜登場。郭柏妍一出場就在大學座談會中，與嘉賓SNK電視新聞主播佘詩曼合謀，發問刁難問題令廣翔重工盧主席出醜。郭柏妍今次犧牲色相、扮醜出場，以一位不修邊幅但對新聞充滿熱誠的大學生現身。雖然郭柏妍在劇中戴曬眼鏡，又化淡妝，但都無損其美貌，夠曬清純又可愛。
郭柏妍「升呢」做女主播
不過，郭柏妍並非只在第一集出場，劇透大結局玩首尾呼應，她的角色將會由新聞系大學生，「升呢」成為SNK電視新聞女主播。郭柏妍的角色結局篇強勢回歸，氣場和外貌都同之前不同！
郭柏妍新劇《妳不是她》又有份！
《新聞女王》播完之後，嚟緊接檔新劇《妳不是她》又有郭柏妍份！今年郭柏妍肯搏肯捱又有觀眾緣，備受力捧，唔少粉絲已好期待她新劇《妳不是她》表現！郭柏妍飾演一名自由服務業者，經常欺騙丁子朗，仲會迷戀黃庭鋒！另一突破是飾演綠茶婊，Rosita 更指自己是一口答應：
「我估唔到監製會搵我做呢個角色，佢同我以往角色非常唔同，我覺得係幾好嘅嘗試，所以一口答應咗。」
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圖片來源：《新聞女王》截圖、TVB、IG@rositakpyy