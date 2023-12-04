新聞女王｜孫雪祺揭秘真TVB主播生活！親解網民5大疑問包括有冇勾心鬥角

近日TVB台慶劇《新聞女王》掀起全城熱話，一眾新聞主播亦備受網民關注，其中已離巢TVB的新聞界咪神孫雪祺（Gigi），就在社交網以揭秘真TVB主播的「新聞女王」生活為題，一一回應網民對於新聞主播的疑問，其中更回答了主播間有冇勾心鬥角的問題！