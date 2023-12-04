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新聞女王｜孫雪祺揭秘真TVB主播生活！親解網民5大疑問包括有冇勾心鬥角

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近日TVB台慶劇《新聞女王》掀起全城熱話，一眾新聞主播亦備受網民關注，其中已離巢TVB的新聞界咪神孫雪祺（Gigi），就在社交網以揭秘真TVB主播的「新聞女王」生活為題，一一回應網民對於新聞主播的疑問，其中更回答了主播間有冇勾心鬥角的問題！

新聞女王 孫雪祺曾效力TVB五年，直至今年8月離巢，離開TVB主播台後的孫雪祺，不時在社交網大派福利吸Like。
孫雪祺曾效力TVB五年，直至今年8月離巢，離開TVB主播台後的孫雪祺，不時在社交網大派福利吸Like。（圖片來源：[email protected]
新聞女王 孫雪祺 孫雪祺配文寫「越夜越美麗」，有網友搞笑問佢係咪讚緊自己。
孫雪祺早前自爆因在社交網po性感相，引起傳媒報道，而曾被公司「溫馨提示」。（圖片來源：[email protected]

新聞女王｜孫雪祺 揭秘真TVB新聞主播的一天生活

孫雪祺自今年8月離開TVB新聞部後愈來愈敢言，早前就曾自爆因po性感相曾被TVB高層「照肺」，日前她又在社交網講到：「最近好多小伙伴在討論《新聞女王》！在香港TVB做了五年新聞+財經主播的我，到底一天的生活是怎樣的呢？」並以長文講解自己做主播時由朝早7點開工，一直做到下午4點20分股市收市的時間線，其中她特別講到在鏡頭背後，主播要付出巨大努力去蒐集資訊、整理重點，更要自己完成化妝和帶耳機等工作。

新聞女王 今次孫雪祺就趁住《新聞女王》掀起的熱潮，揭秘真TVB主播的生活。
今次孫雪祺就趁住《新聞女王》掀起的熱潮，揭秘真TVB主播的生活。（圖片來源：小紅書@孫雪祺Gigi）
新聞女王 孫雪祺分享TVB財經主播一日的工作流程，當中講到「自行帶好耳機等設備」。
孫雪祺分享TVB財經主播一日的工作流程，當中講到「自行帶好耳機等設備」。（圖片來源：小紅書@孫雪祺Gigi）
新聞女王 佘詩曼 新聞女王 tvb 麥詩敏在社交平台上逐一點評劇情離地位。
早前麥詩敏在社交平台上亦有點評《新聞女王》中「Man姐」佘詩曼有專人補妝、帶耳機的劇情好離地。（圖片來源：IG@glorrrrr）
新聞女王 麥詩敏後排左三）已於今年6月離巢TVB，今次孫雪祺po出的TVB新聞主播大合照中，亦見到兩人同框。
麥詩敏（後排左三）已於今年6月離巢TVB，今次孫雪祺po出的TVB新聞主播大合照中，亦見到兩人同框。（圖片來源：小紅書@孫雪祺Gigi）

新聞女王｜回答網民7大疑問 包括有冇勾心鬥角

除了揭秘主播的工作日程外，孫雪祺又貼出多張在TVB做主播時影的靚相，並在帖文下逐一回答網民的提問，當中講到自己在TVB做主播時的最大福利，以及有關主播間有冇勾心鬥角的問題：

1. 多次偶遇馬國明

馬國明在《新聞女王》中擔任首席男主播「George」梁景仁，劇中他對唐芷瑤（陳曉華飾）講的對白「找個男人嫁了吧」，成為內地網民的熱討金句，更一度登上熱搜榜，今次就有網民問到孫雪祺：「馬國明有冇同你講：找個男人嫁了？」孫雪祺就回答：「真的在公司偶遇過馬國明很多次！」在她的自拍照中，亦有講到經常在TVB的服裝間遇到很多明星同事，被網民搞笑指是做TVB主播的最大福利。

新聞女王｜馬國明被指氣場完全唔夠佘詩曼 爆笑回 新聞女王 馬國明雖然體型大過佘詩曼，但氣場上完全輸畀阿佘。
馬國明飾演首席男主播「George」梁景仁，但就被批氣場上完全輸畀阿佘。（圖片來源：TVB）
新聞女王 佘詩曼 梁景仁在第二集中向芷瑤陳曉華飾）拋出的一句：「找個男人嫁了吧」在內地引發熱潮
梁景仁在第二集中向芷瑤（陳曉華飾）拋出的一句：「找個男人嫁了吧」在內地引發熱討。（圖片來源：TVB）
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（圖片來源：小紅書@孫雪祺Gigi）
新聞女王 孫雪祺指在TVB的服裝間經常遇到很多明星同事。
孫雪祺指在TVB的服裝間經常遇到很多明星同事。（圖片來源：小紅書@孫雪祺Gigi）

2. 主播真係要跑新聞？

有不少網民又問到孫雪祺：現實中主播真的需要自己出去跑新聞？孫雪祺就指通常出去跑的都是記者，但主播大都是要由記者做起，因此兩種工作都做過，而且有時候主播也需要出去跑新聞，她說：

「很多主播都是要先跑，做一段時間記者的，主播直播的内容很多要自己速記。」

新聞女王
（圖片來源：小紅書@孫雪祺Gigi）
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（圖片來源：小紅書@孫雪祺Gigi）

3. 主播台後原來係實景

孫雪祺分享到自己坐了好多年的財經主播台，後面其實是新聞部實景，令不少網民大感驚訝，她又解釋節目都是錄播，但新聞報道都是直播，因此主播台後的同事都不敢有太大動作，怕會被鏡頭直播出街。

新聞女王 網民對新聞報道時主播台後面原來是實景這點表示好驚訝。
網民對新聞報道時主播台後面原來是實景這點表示好驚訝。（圖片來源：小紅書@孫雪祺Gigi）
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（圖片來源：小紅書@孫雪祺Gigi）
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（圖片來源：小紅書@孫雪祺Gigi）

4. 服裝係借定買？

被網民問到出鏡服裝是她的私伙衫，還是全部在公司服裝間借？孫雪祺表示兩樣都有，她更講到其中一套白色外套是淘寶貨，而問公司借衫的話，並非隨便借，而是借了後必須在48小時內歸還。

新聞女王 孫雪祺這件白色外套原來是淘寶貨。
孫雪祺這件白色外套原來是淘寶貨。（圖片來源：[email protected]
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（圖片來源：小紅書@孫雪祺Gigi）
新聞女王
（圖片來源：小紅書@孫雪祺Gigi）

5. 主播間真係有勾心鬥角？

有不少網民追問孫雪祺：「做新聞主播真的會搶黃金時間段嗎？有這樣勾心鬥角嗎？」、「係咪真係勾心鬥角」等，孫雪祺亦有大方回答：「有競爭是正常，未到勾心鬥角的程度！」其實她在帖文中也有特別講到：

「《新聞女王》中的勾心鬥角，相信大家看的津津有味，
實際新聞機構，尤其是香港的新聞機構，内部工作量是實在不算少，
從主播、記者到編輯，大家更多時間還是在關注節目內容哦～」

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（圖片來源：小紅書@孫雪祺Gigi）
新聞女王 現實中孫雪祺眾主播之間有競爭，但未至於勾心鬥角。
現實中孫雪祺眾主播之間有競爭，但未至於勾心鬥角。（圖片來源：小紅書@孫雪祺Gigi）
新聞女王 孫雪祺又揭秘埋TVB主播的化妝間。
孫雪祺又揭秘埋TVB主播的化妝間。（圖片來源：小紅書@孫雪祺Gigi）
新聞女王 仲指真正的Newsroom係非常凌亂。
仲指真正的Newsroom係非常凌亂。（圖片來源：小紅書@孫雪祺Gigi）
新聞女王 又影埋提詞器。
又影埋提詞器。（圖片來源：小紅書@孫雪祺Gigi）
新聞女王 仲偷拍埋導演！
仲偷拍埋導演！（圖片來源：小紅書@孫雪祺Gigi）

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]、小紅書@孫雪祺Gigi、IG@glorrrrr

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