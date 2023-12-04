新聞女王｜孫雪祺揭秘真TVB主播生活！親解網民5大疑問包括有冇勾心鬥角
新聞女王｜孫雪祺 揭秘真TVB新聞主播的一天生活
孫雪祺自今年8月離開TVB新聞部後愈來愈敢言，早前就曾自爆因po性感相曾被TVB高層「照肺」，日前她又在社交網講到：「最近好多小伙伴在討論《新聞女王》！在香港TVB做了五年新聞+財經主播的我，到底一天的生活是怎樣的呢？」並以長文講解自己做主播時由朝早7點開工，一直做到下午4點20分股市收市的時間線，其中她特別講到在鏡頭背後，主播要付出巨大努力去蒐集資訊、整理重點，更要自己完成化妝和帶耳機等工作。
新聞女王｜回答網民7大疑問 包括有冇勾心鬥角
除了揭秘主播的工作日程外，孫雪祺又貼出多張在TVB做主播時影的靚相，並在帖文下逐一回答網民的提問，當中講到自己在TVB做主播時的最大福利，以及有關主播間有冇勾心鬥角的問題：
1. 多次偶遇馬國明
馬國明在《新聞女王》中擔任首席男主播「George」梁景仁，劇中他對唐芷瑤（陳曉華飾）講的對白「找個男人嫁了吧」，成為內地網民的熱討金句，更一度登上熱搜榜，今次就有網民問到孫雪祺：「馬國明有冇同你講：找個男人嫁了？」孫雪祺就回答：「真的在公司偶遇過馬國明很多次！」在她的自拍照中，亦有講到經常在TVB的服裝間遇到很多明星同事，被網民搞笑指是做TVB主播的最大福利。
2. 主播真係要跑新聞？
有不少網民又問到孫雪祺：現實中主播真的需要自己出去跑新聞？孫雪祺就指通常出去跑的都是記者，但主播大都是要由記者做起，因此兩種工作都做過，而且有時候主播也需要出去跑新聞，她說：
「很多主播都是要先跑，做一段時間記者的，主播直播的内容很多要自己速記。」
3. 主播台後原來係實景
孫雪祺分享到自己坐了好多年的財經主播台，後面其實是新聞部實景，令不少網民大感驚訝，她又解釋節目都是錄播，但新聞報道都是直播，因此主播台後的同事都不敢有太大動作，怕會被鏡頭直播出街。
4. 服裝係借定買？
被網民問到出鏡服裝是她的私伙衫，還是全部在公司服裝間借？孫雪祺表示兩樣都有，她更講到其中一套白色外套是淘寶貨，而問公司借衫的話，並非隨便借，而是借了後必須在48小時內歸還。
5. 主播間真係有勾心鬥角？
有不少網民追問孫雪祺：「做新聞主播真的會搶黃金時間段嗎？有這樣勾心鬥角嗎？」、「係咪真係勾心鬥角」等，孫雪祺亦有大方回答：「有競爭是正常，未到勾心鬥角的程度！」其實她在帖文中也有特別講到：
「《新聞女王》中的勾心鬥角，相信大家看的津津有味，
實際新聞機構，尤其是香港的新聞機構，内部工作量是實在不算少，
從主播、記者到編輯，大家更多時間還是在關注節目內容哦～」
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