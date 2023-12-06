新聞女王｜「小飛俠」林燕玲入行20年疑做小三斷正 被封「真實版徐曉薇」

TVB台慶劇《新聞女王》話題不斷，令現實中一眾美女主播都備受網民關注，入行20年的現役新聞主播「小飛俠」林燕玲（Ruby），由TVB做到NowTV，之後一度離巢11年，直到去年才重返新聞界，在她做主播期間，曾經歷過與人夫到酒店開房斷正，及老公被爆密會港姐等桃色緋聞，有網民更封她做「真實版徐曉薇」！