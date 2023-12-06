新聞女王｜「小飛俠」林燕玲入行20年疑做小三斷正 被封「真實版徐曉薇」
新聞女王｜林燕玲 獲無綫破格起用
現年45歲的「小飛俠」林燕玲（Ruby）在2002年畢業於香港科技大學生物化學系，之後曾做過公關和空姐，到03年中加入銀河衛視新聞台（現無綫新聞台），受訓半年後擔任新聞主播。當年銀河衛視新聞台破格起用了多位非新聞系出身的年輕美女擔任新聞主播，包括有林燕玲、趙海珠、羅若安、林小珍、張頌恩、張鷺玲、劉銘欣和余嘉敏。這「八朵金花」多年來感情不變，早前眾人更相約聚餐，一齊為羅若安和劉銘欣補祝生日，難得一次見到咁多位元祖新聞小花重聚，勾起不少網民的回憶。
2009年 林燕玲 與人夫開房斷正
因為甜美樣貌加上一頭短髮，令林燕玲有個得意外號「小飛俠」，在TVB短短兩年已極速爆紅，人氣僅次當年有「翻版田中麗奈」之稱的趙海珠。05年林燕玲在高薪挖角下過檔NowTV，擔任首席新聞主播，當時傳聞年薪有過百萬。不過在2009年4月，林燕玲被爆疑做「小三」，與已婚會計師龔耀輝交往，更曾被傳媒影到與對方到酒店開房密會2小時，因此被封為「爆房玲」，形象即時插水！當時林燕玲即時被公司停職，但有指停職期間她仍未與男方斷䌫，後來才告分手。復職後林燕玲被調往外電組做翻譯工作，到2011年才離巢轉戰金融界。
升呢做人妻 老公被爆密會落選港姐
2017年，林燕玲與拍拖1年多的金融才俊葉浩文結婚，到2020年誕下兒子葉星辰。不過同年底葉浩文被爆與落選港姐周依婷（Phoebe）密會，更被人在老公任職的保險公司樓下貼滿街招，街招上寫上指控其夫葉浩文：「周圍呃師奶錢返嚟養你，仲喺公司亂搞男女關係，被人影完仲繼續搞」、「好生性，偷食完抹乾淨咀(嘴)先返屋企…不過人哋幫佢落咗個仔」，並提供電話請大家舉報葉浩文的「罪證」。不過林燕玲發聲明否認事件，並表示已報警求助，相隔數月後她更高調曬出為老公慶生的蜜照，強調情不變。
重返新聞界 擔任鳳凰衛視新聞主播
直到去年林燕玲再重返新聞界，在鳳凰衛視香港台擔任新聞主播，總結2022年，林燕玲指自己產量超多，主持的節目包括有鳳凰衛視的《全球新聞報道》、《小飛俠盤點》和《你所不知道的香港》，還有香港電台節目《童聲童想》和《甜睡BB瞓冧啲》，在擔任節目主持的時候，林燕玲就一改做新聞主持時的成熟形象，不時穿著便服及放下長髮，獲網民大讚她逆齡生長，似足廿歲左右的大學生。
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