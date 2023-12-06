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新聞女王｜「小飛俠」林燕玲入行20年疑做小三斷正 被封「真實版徐曉薇」

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TVB台慶劇《新聞女王》話題不斷，令現實中一眾美女主播都備受網民關注，入行20年的現役新聞主播「小飛俠」林燕玲（Ruby），由TVB做到NowTV，之後一度離巢11年，直到去年才重返新聞界，在她做主播期間，曾經歷過與人夫到酒店開房斷正，及老公被爆密會港姐等桃色緋聞，有網民更封她做「真實版徐曉薇」！

新聞女王 現年45歲的林燕玲在鳳凰衛視香港台做新聞主播，網民都大讚她凍齡有術，個樣keep住靚。
林燕玲即將於《共建美好社區大匯演》代表鳳凰衛視香港台擔任活動司儀。（圖片來源：IG@astroboyruby）
新聞女王 有網民封林燕玲做「真實版徐曉薇」，劇中徐曉薇何依婷飾）原是Man姐佘詩曼飾）頭號愛將，卻做「二五女」同敵對梁景仁馬國明飾）玩地下情，出賣Man姐。
有網民封林燕玲做「真實版徐曉薇」，劇中徐曉薇（何依婷飾）原是Man姐（佘詩曼飾）頭號愛將，卻做「二五女」同敵對梁景仁（馬國明飾）玩地下情，出賣Man姐。（圖片來源：《新聞女王》截圖）

新聞女王｜林燕玲 獲無綫破格起用

現年45歲的「小飛俠」林燕玲（Ruby）在2002年畢業於香港科技大學生物化學系，之後曾做過公關和空姐，到03年中加入銀河衛視新聞台（現無綫新聞台），受訓半年後擔任新聞主播。當年銀河衛視新聞台破格起用了多位非新聞系出身的年輕美女擔任新聞主播，包括有林燕玲、趙海珠、羅若安、林小珍、張頌恩、張鷺玲、劉銘欣和余嘉敏。這「八朵金花」多年來感情不變，早前眾人更相約聚餐，一齊為羅若安和劉銘欣補祝生日，難得一次見到咁多位元祖新聞小花重聚，勾起不少網民的回憶。

新聞女王 小飛俠 相中前排左起：趙海珠、余嘉敏、羅若安、劉銘欣，後排左起：張頌恩、林燕玲、張鷺玲，難得一次見到咁多位元祖新聞小花重聚，勾起不少網民的回憶。
相中前排左起：趙海珠、余嘉敏、羅若安、劉銘欣，後排左起：張頌恩、林燕玲、張鷺玲，當年「八朵金花」只得林小珍因為正在歐遊未有現身。（圖片來源：IG＠astroboyruby）
新聞女王 林燕玲 林燕玲可說是備受網民追捧的新聞之花始祖。
林燕玲可說是備受網民追捧的新聞之花始祖。（圖片來源：無綫新聞截圖）

2009年 林燕玲 與人夫開房斷正

因為甜美樣貌加上一頭短髮，令林燕玲有個得意外號「小飛俠」，在TVB短短兩年已極速爆紅，人氣僅次當年有「翻版田中麗奈」之稱的趙海珠。05年林燕玲在高薪挖角下過檔NowTV，擔任首席新聞主播，當時傳聞年薪有過百萬。不過在2009年4月，林燕玲被爆疑做「小三」，與已婚會計師龔耀輝交往，更曾被傳媒影到與對方到酒店開房密會2小時，因此被封為「爆房玲」，形象即時插水！當時林燕玲即時被公司停職，但有指停職期間她仍未與男方斷䌫，後來才告分手。復職後林燕玲被調往外電組做翻譯工作，到2011年才離巢轉戰金融界。

新聞女王 20年前在TVB時期的林燕玲被封「小飛俠」。
20年前在TVB時期的林燕玲被封「小飛俠」。（圖片來源：IG@astroboyruby）
新聞女王 林燕玲 林燕玲去年都有出過對比圖，展示自己十年來的轉變。
林燕玲2021年都有出過對比圖，展示自己十年來的轉變。（圖片來源：IG＠astroboyruby）
新聞女王 但亦曾有網民搵出林燕玲的中學照，指她入行後的樣貌與中學時代判若兩人！
但亦曾有網民搵出林燕玲的中學照，指她入行後的樣貌與中學時代判若兩人！（圖片來源：網上圖片）

升呢做人妻 老公被爆密會落選港姐

2017年，林燕玲與拍拖1年多的金融才俊葉浩文結婚，到2020年誕下兒子葉星辰。不過同年底葉浩文被爆與落選港姐周依婷（Phoebe）密會，更被人在老公任職的保險公司樓下貼滿街招，街招上寫上指控其夫葉浩文：「周圍呃師奶錢返嚟養你，仲喺公司亂搞男女關係，被人影完仲繼續搞」、「好生性，偷食完抹乾淨咀(嘴)先返屋企…不過人哋幫佢落咗個仔」，並提供電話請大家舉報葉浩文的「罪證」。不過林燕玲發聲明否認事件，並表示已報警求助，相隔數月後她更高調曬出為老公慶生的蜜照，強調情不變。

新聞女王 43歲的林燕玲離開主播行列後，加入過金融界，現時有接freelance主持工作，又創立「小飛俠健康百貨」網上賣貨。
林燕玲離開主播行列後，曾加入過金融界，又創立「小飛俠健康百貨」網上賣貨。（圖片來源：IG＠astroboyruby）
新聞女王 小飛俠林燕玲2017年嫁給由金融轉職從事保險的老公葉浩文。
小飛俠林燕玲2017年嫁給由金融轉職從事保險的老公葉浩文。（圖片來源：IG＠astroboyruby）
新聞女王 現年26歲的周依婷七年前參加過港姐，但二十強不入，當屆港姐冠軍是陳凱琳。
被指介入林燕玲婚姻的落選港姐周依婷，曾於2013年選過港姐，但廿強不入，後於葉浩文曾任職的公司擔任接待員一職，有指她出身富貴，家住紅山半島，更不時一身名牌返工。（圖片來源：TVB）
新聞女王 林燕玲已於社交平台發聲明否認事件。
當年林燕玲曾於社交平台發聲明否認事件。（圖片來源：FB@林燕玲）

重返新聞界 擔任鳳凰衛視新聞主播

直到去年林燕玲再重返新聞界，在鳳凰衛視香港台擔任新聞主播，總結2022年，林燕玲指自己產量超多，主持的節目包括有鳳凰衛視的《全球新聞報道》、《小飛俠盤點》和《你所不知道的香港》，還有香港電台節目《童聲童想》和《甜睡BB瞓冧啲》，在擔任節目主持的時候，林燕玲就一改做新聞主持時的成熟形象，不時穿著便服及放下長髮，獲網民大讚她逆齡生長，似足廿歲左右的大學生。

新聞女王 林燕玲於去年重返新聞主播崗位，加入鳳凰衛視香港台。
林燕玲2022年重返鳳凰衛視香港台擔任新聞主播，網民都大讚她凍齡有術，個樣keep住靚（圖片來源：IG＠astroboyruby）
新聞女王 林燕玲 這個是主持港台節目《童聲童想》時的林燕玲。
這個是主持港台節目《童聲童想》時的林燕玲。（圖片來源：IG＠astroboyruby）
新聞女王 林燕玲 放下長髮更顯年輕。
放下長髮更顯年輕。（圖片來源：IG＠astroboyruby）
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（圖片來源：IG＠astroboyruby）
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（圖片來源：IG＠astroboyruby）

將來還有什麼演唱會值得留意？

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香港有甚麼週末好去處推介？

週末可以參觀博物館，例如太空館科學館香港藝術館M+香港文化博物館等，更為你整合行山路線野餐地點，絕對是假日消遣的必然之選！

撰文：東方新地圖片來源：IG@astroboyruby、《新聞女王》截圖、TVB、FB@林燕玲

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