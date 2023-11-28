新聞女王︱佘詩曼強勢回歸收視急升 首周收視超越3套台慶劇 豆瓣破8分封冠
佘詩曼喪吸157萬觀眾！
相比另外三套台慶劇，陳豪、陳茵媺夫婦同框主演《羅密歐與祝英台》首周最高收視 20.7 點（133 萬觀眾），《香港人在北京》首周最高收視20.6點（133 萬觀眾）；黃宗澤、周秀娜主演《叠影狙擊》首周最高收視18.7點（120萬觀眾）。《新聞女王》24.4點（157萬觀眾）比《香港人》、《羅密歐》足足多了24萬觀眾！
《新聞女王》首周收視超越《下流上車族》
《東張西望》早前在節目中時透露第一集的收視高達23.4點，《新聞女王》不負眾望在今周取得更好成績，成功打破《下流上車族》首周收視紀錄，預測《新聞女王》今年再下一城好大機會奪得最佳劇集！
2022年的台慶劇《下流上車族》由林敏驄、江美儀、鮑起靜、郭柏妍、丁子朗、羅毓儀、鄧智堅、林穎彤、關曜儁及袁文傑等人主演，當時第一周播出的收視是23.9點，《下流上車族》亦在頒獎典禮上一共奪得四獎成為全晚大贏家。
《新聞女王》豆瓣評分破8分封冠
至於《新聞女王》更受內地觀眾追捧，《新聞女王》豆瓣評分火速升破8分獲得8.1高評分，更獲不少五星好評，當中包括：「開頭非常吸引，題材非常新穎。
較令人失望是，《羅密歐與祝英台》當初備受期待，不過大玩架空背景非常混亂、加上演員演技趕客，最終在「豆瓣」評分只獲得4.6分，成4劇之中最低分。《香港人在北京》豆瓣評分獲得5.5分。劇情輕鬆搞笑，但之後劇情節奏明顯拖慢，結局仍有疑團未解，種種因素未能取得更高分。
目前正在熱播的《疊影狙擊》在豆瓣獲得了7.0分的高評分。該劇人物設定鮮明，節奏明快，劇情沒有多餘的降智橋段，並且增加了反轉效果，讓觀眾感到相當緊湊。儘管這部劇不是由TVB全權自家製作，但仍被安排在台慶月播出，相當特別。
《新聞女王》引發「Man姐旋風」熱潮
《新聞女王》自開播後，在內地及香港分別捲起「Man姐旋風」，只要是跟Man 姐有關的，無論是宣傳劇照、Man姐金句、Man姐說話語氣、Man姐系穿搭均引發 熱潮；主播穿搭方面，無論套裝或是首飾均遭全面「起底」，網民更嚴選十個最美「Man姐」造型。
Man姐劇中共有 35個造型，圍繞Man姐三個不同年齡階段進行設計，分別為10年前剛入行、5年前上位期，及現階段的霸氣女王期，所有造型均 由劇集造型指導郭淑敏為阿佘全新打造兼度身訂造；郭淑敏去年憑電影《風再起時》，與拍檔吳里璐榮獲金像獎最佳服裝造型設計。總監製鍾澍佳、阿佘及郭淑 敏更曾就相關造型開會討論，佳導說：
「我哋傾角色時已傾埋衫嘅顏色，我同阿 佘嘅共識係黑、白色比較適合Man姐，阿佘自己個人就鍾意白色，所以Man姐好多衫都以白色色系為主。同埋阿佘想加強角色嘅壓場感，所以啲衫好啱身、同埋好多Detailed位。」
佘詩曼親到廣告牌打卡
除了「軟件」宣傳，《新聞女王》的硬件宣傳亦相當厲害，文慧心「Man姐」的大型宣傳廣告牌，日前分別在北京CBD、廣州萬菱匯、廣州步行街、重慶觀音橋 、成都伊勢丹，及深圳深港匯等多個城市「盛勢登場」，除了有真人版Man姐， 更有動漫版Man姐，聲勢強勁。阿佘早前於微博更上載親自到了大型廣告牌前打 卡一幕，戴上后冠的阿佘，配以身後廣告牌上「佘詩曼飾文慧心」七個字，相當有紀念價值。
Man姐的成功，絕對是阿佘努力準備得來的成果。除了早於開劇大半年前已睇定 各國新聞鎖定適合Man姐的主播Tone加以苦練，還參加了劇組安排的電視台新聞 部實地取經兼特訓，阿佘說：
「新聞部好分秒必爭，呢啲都係我哋需要喺劇入面 展現出嚟。佢哋原本安排咗一日畀我哋Train，帶我哋去真係坐吓個主播枱，試吓 點去踩個提詞機、眼要望邊度同埋對眼點樣唔好『Sau』（偷望）…」
另劇組釋出了阿佘的NG花絮，片段所見阿佘忘記或講錯對白時表現可愛，不但會整個人向前 趴及傻笑，還會伸脷兼露出對自己失望神態，與鏡頭前「霸氣Man姐」判若兩人 ！
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