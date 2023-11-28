新聞女王︱佘詩曼強勢回歸收視急升 首周收視超越3套台慶劇 豆瓣破8分封冠

佘詩曼相隔6年後再度返娘家TVB拍劇，並夥拍視帝馬國明拍攝台慶劇《新聞女王》，劇集至今大獲好評！第一集收視高達23.4點，而在首周收視更成功取得24.4點（157萬觀眾），較上周大升4.6點，一舉打破多項紀錄！