新聞女王︱五大小生重現「一水泯恩仇」經典一幕！續集將有佢加盟？
五大小生重現「一水泯恩仇」一幕
吳業坤在個人社交平台貼出一條短片，片中可見五位小生齊齊重現「一水泯恩仇」一幕，劇中飾演「網誌部」阿Roy的鄭衍峰、「二世祖Cyrus」孔德賢、「攝影師PM」吳業坤和「SNK總主播主任梁景仁」馬國明一齊輪流飲同一支水，馬國明最後更將水傳給未有參演《新聞女王》的胡鴻鈞。五位飲完水之後同劇中女主一樣，攬頭攬頸又齊齊大笑，抄得十足十，非常搞笑。
一句呼應《新聞女王》黃宗澤對白 續集開拍有望？
吳業坤除了上傳了該段影片之外，並發文道：「《新聞女王》結局番番外篇之《新聞國王》」。有心水清的網民發現坤哥的發文呼應了《新聞女王》結局中，黃宗澤的一句對白：「飛爺個位我冇興趣，SNK我都冇興趣，不過對你呢個新聞女王就有啲興趣，因為喺我領域，只有國王，冇女王。」令不少網民都猜測是否預告TVB將會開拍續集《新聞國王》，在影片中出現的胡鴻鈞是否有機會取代「飛爺」鄧智堅。
新聞女王大結局｜「一水泯恩仇」埋藏背後喻意
有網民發現《新聞女王》大結局冇爛尾主因，這一幕「一水泯恩仇」埋藏背後喻意，大結局整體上在洗白所有人嫌疑，所有人都由黑化轉成善良，大家都團結。
新聞女王大結局｜5個女王去向不同 初心仍在
她們五個人已是完全不同的身份，但反而可以一起喝一瓶礦泉水 ，維繫她們的就是那份對新聞真誠的熱愛和執著，只是每個人在這個過程中，選擇不同，最後到達的地方也不一樣。例如：李施嬅留在SNK、何依婷去做院舍主任、高海寧從政等等，她們初心仍是不變，最終找到了適合自己的方向。
新聞女王大結局｜馬國明成功洗白
另一方面，在大是大非面前，所有的手段和心機都不攻自破。而在生命面前，所有的權鬥都顯得無聊。因此馬國明在直播室見到兒童院舍的情況，在擔心佘詩曼之時，也在新聞直播的時候說出了自己多年心聲，他感觸帶淚地說，佘詩曼是讓他感到安心的一個拍檔。這一幕戲亦將馬國明成功洗白。
新聞女王大結局｜「一水泯恩仇」仲有2個呼應
此外，有網民注意到這瓶水，不僅代表了新聞追求的真相應該透徹（與《Crystal Clear (劇集《新聞女王》片尾曲)》呼應），另一重點是，還跟結尾Man姐那段話呼應：「原本搶著同一杯水，鬥來鬥去這麼多年，從來沒有回頭看過，卻忽略了背後是汪洋大海。」完整解釋了其實大家可以分享一齊喝水。
網民回應：另類BBQ大團圓結局！
對於全員洗白大和解收場，不少網民都表示可以收貨：「飲水變成另類BBQ大團圓結局！」、「還記得火場家妍遞水給Man姐的畫面嗎？」、「最後一集哭了幾次」、「五位女王最後和解了歸根結底還是因為各自已經有了新的方向，沒有同在snk時那麽大的利益沖突了」。
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