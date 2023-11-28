新聞女王︳李施嬅爆Seed鬧爆佘詩曼好搶戲 為角色逐漸黑化留重要伏筆
李施嬅扯火鬧爆佘詩曼
今晚《新聞女王》延續昨晚劇情，王敏奕在佘詩曼的要求下冒險進入火場採訪，而李施嬅擔心其安全，急忙在現場尋找。李施嬅因王敏奕身陷險境，而當眾鬧爆「Man姐」佘詩曼：「人命嚟㗎！」佘詩曼希望在電視台留下，因此在火災現場全力以赴，也讓所有同事加入她的報導行列。馬國明想讓佘詩曼盡快離開電視台，暗中操控情況，使她在直播中陷入困境。
導演鍾澍佳：想每樣嘢都真實！
此場活化工廈的四級大火，拍攝出來效果逼真，導演鍾澍佳表示相關場口複雜，單是前期尋找合適拍攝工廈，已花了不少時間，另外正式拍攝時間亦用了7天，並動用了30多輪消防車、大量真正消防員，保證觀眾看到的，都是最貼近現實的畫面！被問到時間和拍攝成本會否大增，鍾澍佳亦指「真係好貴！」
佘詩曼被指神還原前主播方健儀：有看到她的報道
佘詩曼出席台慶劇《新聞女王》宣傳時，回應被指角色參考前主播方健儀，她說為角色練習很長時間，怎樣可以模仿得似啲，這是最基本要求。阿佘又透露練了幾個月，看了好多新聞片，都有看到方健儀以前的報道。
佘詩曼回應氣勢壓住馬國明：一凹一凸係最好
另外，有網友反映Man姐氣勢太強壓住馬國明，阿佘解釋指兩個角色是不同性格，兩個都強硬可能不太好睇，一凹一凸是最好。至於有人批評劇情離地，佘詩曼認為是戲劇效果，畢竟是拍電視劇，不是紀錄片，有點趣味性，搶焦點也是需要。
李施嬅角色逐漸黑化笑指王敏奕容易哭
李施嬅和王敏奕在紅磡宣傳TVB台慶劇《新聞女王》時，兩人飾演師徒關係。李施嬅飾演的角色經常與佘詩曼的角色發生口角，兩人之間展開了許多勾心鬥角的劇情。而王敏奕則飾演一個相對單純的角色，詮釋了作為新聞女主播的初心。
當被問到李施嬅飾演的師傅角色是否會逐漸黑化，以及王敏奕飾演的徒弟角色是否會跟隨黑化時，王敏奕笑著說，現在觀眾喜歡角色黑化，但其實善良乖巧都不錯。不過這證明觀眾對劇情投入。
王敏奕提到劇中她闖入火場的一幕成為話題，那是她負責的外景採訪部分，不像主播在錄影室內，她在拍攝當天穿著羽絨衣因為天氣很冷，而恰巧那天是最熱的一天。李施嬅笑著指出王敏奕容易哭，即使在拍攝停機後仍會繼續哭泣。王敏奕坦言自己比較感性，在拍戲時會放大情緒。
李施嬅小背心勁吸睛激讚阿佘EQ高
早前一集，有網友發現李施嬅在家的小背心造型十分出色，激讚她除了有硬朗一面，亦好Girlfriendable！對於家妍所作所為，不少網民詫異之餘亦期待家妍像《金枝慾孽》的安茜般黑化收場。繼《公主嫁到》後相隔13年再與阿佘合作，李施嬅激讚阿佘EQ高：
「劇本好多時係之前一、兩日先有，阿佘係好專業但又識得放鬆嘅演員，會覺得（大家）係兩個極端，我做完嘢要返屋企休息同背劇本、比較緊張啲，但佢就會話：『我哋今晚完咗一齊出去食飯』。其實好多年前見佢做人已經好大得著，就算通告好密都EQ好高、好有禮貌對人，唔會投訴同黑面。」
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