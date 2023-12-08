新聞女王｜李施嬅曬流利英文 高度還原「主播腔」 高學歷多倫多大學商科畢業
新聞女王｜李施嬅曬流利英文被激讚！
劇情講到英國首相要下台，電視台收到有關消息，希望能夠拿到第一手資料，李施嬅發現內部消息後，佘詩曼指派李施嬅負責直播。李施嬅以一口流利英文與倫敦內內政大臣進行直播，有率先看的內地觀眾洗版式大讚李施嬅演繹得很好，非常專業！
新聞女王｜李施嬅高度還原主播英式口音：練咗一千次
李施嬅接受訪問被問到演繹廣東話及英語主播Tone心得，李施嬅坦言要盡力做好功課和背熟所有主播稿，更指為了「主播腔」練咗好多次，幾百次甚至一千次，並從多方面練習，包括節奏、音樂感、速度到咬字，「總之一有時間就係咁練係咁練，每日一有Break或唔使開工就會攞啲主播稿出嚟練。」李施嬅透露將稿完全背好，先可以做到戲，先可以專注模仿主播聲音、表情同形態。雖然壓力好大，但有信心會做得到。
新聞女王｜李施嬅多倫多大學商科畢業
李施嬅在富裕家庭中出生，從小就移民到加拿大，因此她早已熟悉英語並擅長彈奏鋼琴。其後考進多倫多大學修讀會計，但在2003年回流香港參加港姐選美比賽時中途輟學。然而，2009年她向無綫電視請求長期假期，返回多倫多完成商科學位。
多倫多大學係盛產港姐之地世界大學排名第21位
除了李施嬅，不少圈中名人都畢業於多倫多大學，包括2000年港姐出身的大小姐林淑敏、1989年港姐冠軍陳法蓉、2017年港姐冠軍雷莊𠒇及今屆港姐季軍古佩玲。另外，康子妮及洪永城妻子梁諾妍也是畢業自該校。
多倫多大學是加拿大首屈一指的名牌大學，在最新公佈的2024年QS世界大學排名榜（QS World University Rankings）中，全球排21，首3名依次為美國麻省理工學院、英國劍橋大學、牛津大學；香港大學則是香港之最，排名第26位。
新聞女王｜第20集劇透！李施嬅徹底黑化報假新聞
第20集成為了李施嬅的轉折點。準備結婚了老公只希望她做全職太太，舊同事陳曉華「升呢」再出場教訓她，加上面店關門，山頂重建這些精神支撐完全消失……然後她幹脆把證書也燒掉，同男友分手。此外，李施嬅投靠方太，故意越過Man姐審核直接報道自己的稿子誤導觀眾，徹底黑化。她明明知道事實，確沒有說出來，聽從方太的話報假新聞。
《金宵大廈2》李施嬅苦練60年代英文口音
在《金宵大廈2》中，李施嬅飾演一位精神病院醫生。在劇集的大結局中，她因不願對陳山聰進行電擊治療而遭到上司的譴責。在這段場景中，她用英文辯解放過陳山聰的理由。儘管這一幕只有短短三分鐘，但原來李施嬅特地經過專人訓練，學習60年代的英語口音。她在IG上分享了英文筆記，感謝觀眾對她扮演的醫生的英語口音的喜愛：「舊式英國口音和現代英國口音是有差異的。」李施嬅用心地準備演出實在令人佩服！
李施嬅獲網民力推與佘詩曼膺雙視后
TVB現正熱播的台慶劇《新聞女王》齊集了不少好戲之人，當中在TVB出道了20年的李施嬅更「降呢」做女二，雖然不是擔正做女一，但是在劇中因飾演不畏強權「中立派」張家妍而成功贏盡正評，獲封「矚目女二」。李施嬅與飾演文慧心Man姐的佘詩曼好戲連場，當中不乏互相對罵的戲份，令不少觀眾不禁回想起《宮心計》的鬥戲情節，因此除了獲網民力推佘詩曼及李施嬅膺「雙視后」外，內地更掀起「心妍CP熱」，看來二人火花十足。
李施嬅國外獲最佳女主角 演技備受肯定
李施嬅（Selena）雖然在大台從未得到過「最佳女主角」一獎，可是她再次在國外卻得到了賞識，繼早前獲得「European Cinematography Awards」和「Los Angeles Film Awards」最佳女主角，成為雙料影后後，再次衝出國際，這次獲得獲得《加拿大影視獎》（Canadian Screen Awards）最佳女配角的提名。
Selena在TVB拍攝過不少出色的劇集，《金宵大廈》、《樓奴》、《寒山潛龍》、《紫禁驚雷》中的表演都讓人印象深刻，更多次獲得了「萬千星輝頒獎典禮」最佳女主角的提名。不過在大台已經出道20年的李施嬅從配角做到女主角，但20年依然沒有得到「最佳女主角」，只是在2019年憑《金宵大廈》奪「最受歡迎電視女角色」一獎。
不過Selena在美國遊學期間因一次機緣巧合下自薦出演微電影《Once More》，意外獲得了「European Cinematography Awards」和「Los Angeles Film Awards」最佳女主角，成為雙料影后，讓她的演技得到國際的肯定！而她Selena更在加拿大劇集《Blood And Water》中的角色也是Selena努力爭取回來！
由於李施嬅在外國的名氣並不如香港，所以當地的導演、監製對她都完全零認識，所以完全要靠自己的實力去把角色爭取回來，Selena在試鏡中成功打敗了過百個演員，成功贏得角色，果然「真金不怕洪爐火」，有實力始終會被人賞識的！
Selena在TVB主要的戲路都是美女氣質類型的角色，偶爾才飾演一次奸角，但是在《Blood And Water》裡面首次飾演大反派女殺手Michelle，槍械打鬥場面都不少，由黑警逐漸變成殺手，內心戲絕對不簡單！
家逢巨變須撐起全家：屋企有事，我無藉口逃避責任
小時候父母離異，七歲的李施嬅與媽媽移民加拿大，入讀多倫多大學主修會計，而爸爸則另組家庭。03年，22歲的她回港參選香港小姐競選，在準決賽以爆冷姿態奪得「最上鏡小姐」及「才藝小姐」獎項。
加入TVB後，她跟家人以港幣5萬5千元租住獨立屋，更與天后王菲為鄰。可惜翌年，她爸爸在港經營的公司因周轉不靈倒欠下過億元巨債，被廠家不斷追數，最後公司亦清盤申請破產。她曾上節目透露自己只好盡量自食其力，為免加重爸爸負擔，自己租住美孚細單位，頭兩年更只能日花港幣八元以食麵包填飽肚，最窮的時候戶口只得港幣一元：「當時望住存摺個下，真係絕望到喊咗出嚟。」另外，她當時更要供養兩個分別10歲和15歲的同父異母弟妹，為了撐起頭家，只好拼命工作：「屋企有事，我無藉口逃避責任，相反經過呢件事一家人關係拉近咗，係久違嘅親情。」
初入行曾被導演開咪鬧爆無回報曾另覓發展做老闆
李施嬅選港姐前沒有工作經驗，更加尚未接受過任何演藝訓練，有次需拍攝某場法庭戲，就因為打橫行坐入公眾席，被導演開咪大罵，她受傳媒訪問時指自己不習慣工作人員說話較大聲，所以故事相隔10多年仍然記憶猶新：「導演開咪大叫：『你唔好行到隻蟹咁啦！』我好唔開心，想喊，但都強忍，淨係同導演講對唔住。」
出道翌年，她在首部電視劇《天涯俠醫》擔任配角，其後於多部電視劇中擔任配角，包括《阿旺新傳》、《本草藥王》、《最美麗的第七天》等，曾連續四年入圍《萬千星輝頒獎典禮》「飛躍進步女藝員」及「最佳女配角」。09年11月，她向TVB請大假返多倫多留學四個月，完成10年前的商科學位課程。其後她投資過百萬積蓄開設化妝學校，獨資當上老闆娘，凡事親力親為，更為學校考了ITEC國際美容文憑。她表示生意很好，曾月入六位數，因為受到限制影響拍攝最終出售所有股權。
其實李施嬅出道19年為TVB拍攝過不少出色的劇集，如《換樂無窮》、《大太監》、《樓奴》、《寒山潛龍》、《紫禁驚雷》中的表演都讓人印象深刻，一向備受認同更多次獲得了最佳女主角的提名，但一直只被頒發「飛躍進步女藝人」，以及多次「我最喜愛TVB女角色」獎，可惜未能成功問鼎視后一獎，令她一度感到灰心，甚至開始懷疑自己的能力。
改回原名 全因嫲嫲
李施嬅於15年將家人為其改的藝名「李詩韻」改回原有的名字「李施嬅」後，運氣愈來愈旺，但當年她於社交平台解釋「李施嬅」這名字是她最愛的嫲嫲所改：「家人幫我改為李詩韻，因為聽起來，看起來，比較優雅美麗。不過嫲嫲到現在都是叫我做『施嬅』。嫲嫲離世了，很懷念這個名，因為覺得比較親切。希望大家以後可以叫我李施嬅。你們覺得適合我嗎？謝謝大家支持。 」早前她亦有接受電台訪問時曾透露過：「雖然大家覺得我好白癡，入行10年才改名，其實TVB好多管理層亦都後好反對改名，但是自己好堅持，這亦是紀念我嫲嫲的一樣事情。」很有孝心。
殺出香港成雙料視后
17年，李施嬅在美國遊學期間因一次機緣巧合下自薦出演微電影《Once More》，意外獲得了「European Cinematography Awards」同「Los Angeles Film Awards」最佳女主角，成為外國雙料影后，她的演技最終得到了國際肯定。19年，她在加拿大劇集《Blood And Water》第三季中擔正女一，飾演大反派女殺手Michelle，槍械打鬥場面都不少，逐漸變成殺手的內心戲絕對不容忽視。她憑此劇獲得有「加拿大奧斯卡」之稱的《2019年加拿大銀幕獎》之女配角提名，當時她獲安排與英國影后坐於第一排。19年5月，她成功與著名美國經理人公司合作，成為「Marvel隊長」Brie Larson的同門師妹。
成為民選最佳女主角
19年4月，李施嬅與TVB結束賓主關係，但當年她為觀眾帶來很多驚喜，例如在劇集《荷里活有個大老千》飾演過氣演員瑪利蓮的李施嬅，在短短15秒擺出21個誘惑甫士。另外，她在《金宵大廈》同時飾演現代空姐「章瑋（Alex）」和60年代舞女「楊玉華（Coco）」。該劇在播出後被網民封為神劇，演出備受好評，她亦憑此劇在《萬千星輝2019》入圍「最佳女主角」最後五強與楊千嬅一同獲得「最受歡迎電視女角色」，及後被網民票選為「民選最佳女主角」一獎，直指TVB欠李施嬅一個視后獎。
20年，她被監製梅小青賞識開拍《法證先鋒IV》擔正做女一，飾演法醫Dr. Man，同年6月正式與邵氏兄弟簽約，於8月回巢拍攝續集《金宵大廈2》。
情路曲折終得幸福
李施嬅由出道起情路絕不平坦，曾經也飽受情傷。她曾表示對「金龜」十分抗拒：「我唔想另一半太有錢，因為好麻煩。做呢行其實真係唔啱嫁畀太有錢嘅人，太多是非。我想搵一個叻嘅男仔，佢可以照顧我。」
19年七夕，李施嬅在社交網站上傳自己與99枝玫瑰的合照。上年2月，她在社交網站宣布結婚，終覓得如意郎君做幸福少奶奶。她的未婚夫是星級健身教練車崇健（Anson Cha），疑似是演講家Brian Cha的弟弟。他教過楊千嬅、關智斌、吳鎮宇、郭富城及周潤發，也是香港動作特技演員公會的董事及動作體能指導，亦曾為香港電影金像獎協會出任董事局成員，有指身家豐厚，有逾千萬物業。
李施嬅的實力毋庸置疑，期望她能在今次的台慶劇《新聞女王》中有望獲得「最佳女主角」一獎。
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