新聞女王｜李施嬅逐漸黑化 遭網友鬧爆人設崩壞 監製鍾澍佳即解話⋯
新聞女王｜李施嬅被「貶職」
第17集講到張家妍（李施嬅 飾）正要報道排球運動員新聞時，萬華球會成功向法庭申請禁制令，禁止傳媒報道相關新聞，但Man姐（佘詩曼 飾）刻意隱瞞，當時以主播身份報導事件的家妍則成為犧牲品、由電視部被調往紙媒，成為家妍黑化的重要轉捩點。
新聞女王｜李施嬅加入權鬥成為第三勢力
第20集成為了李施嬅的轉折點。老公一心只希望她做全職太太，但舊同事唐芷瑤（陳曉華 飾）「升呢」成為渦輪天后，出場點醒李施嬅，叫她分清楚「忠於自己和自私」的道理。加上麵店關門、山頂重建這些精神支撐完全消失……然後她幹脆把證書亦燒掉，同男友分手。眾多的打擊之下，李施嬅認為要有權才可以做自己想做的新聞，於是答應加入權鬥，成為第三勢力。
新聞女王｜李施嬅報「假新聞」誤導觀眾
此外，李施嬅因為Slash（馬貫東 飾）交通意外事件而重返電視台，更整個人發生了巨大的變化，甚至開始以自己為主導，故意越過Man姐審核直接報道自己的稿子誤導觀眾，更違背自己做新聞初心，徹底失去新聞中立。
監製鍾澍佳發長文 回應「張家妍」黑化4大細節
不少觀眾對「張家妍」逐漸黑化非常討厭，「最討厭就是張家妍 」、「新聞女王真是大爛劇，張家妍簡直是神經病一個 」、「張家妍為啥黑化得那麽突然？ 」監製鍾澍佳親自解畫「張家妍」黑化4大細節。
細節1｜唐芷瑤出場點醒李施嬅
「張家妍的學歷出身，可說是眾女王中最好的一個，是真正的名牌大學畢業生，在學術這一塊，她甚至比Man姐更勝一籌；她的人生一直以來都很順利，沒經歷什麼大挫折，她的第一個打擊，就是跟George極短暫的舊情，她感覺被背叛了，雨中她得到的教訓是：「張家妍，你要愛自己。」這句話，事實上才是家妍心理變化的第一個轉捩點，也呼應了後來成為了渦輪天后的唐芷瑤對她說的話：「忠於自己還是自私，其實很容易區分」。
細節2｜沙牛榮的「背叛」
鍾澍佳指出，第二個轉捩點是沙牛榮的「背叛」。在「張家妍」眼中，沙牛榮要離開，不是為了他自己，而是為了他的家人，這正是「張家妍」最無法繞過去的一點：家庭只會給你拖後腿！也是這原因，令她萌生要悔婚的念頭。格仔山上那一片「張家妍」心里的淨土也被封，更是斷掉她在善惡之間的最後一根稻草。 「張家妍」原本很願意行善，但當一次又一次，明明在行善，得到的卻是壞的結果，連自己覺得最重要的「新聞」也都保護不了，她就選擇了「愛自己」，亦因此她認為只有有權有勢，才可以做自己想做的新聞。
細節3｜澄清張家妍沒有造假
鍾澍佳亦回應了李施嬅在馬貫東交通意外事件：「張家妍確實用了不光彩的手段才得到那新聞，但在報導上她並沒有造假，她只是用『酒後駕駛是不對』這切入点來做新聞分析，所以她在根本上沒有參與在新聞內或改變新聞事實，這和許詩晴看到曉薇妹妹意外一樣，還有Man姐賊王案的現埸報導的性質是相同的，而且這些相同的選擇和經歷背後她們都揹負著深深的愧疚。」
細節4｜會否變成第二個「Man姐」
鍾澍佳再回應張家妍會否變成第二個Man姐，「家硏坐上Man姐位置之後，會發現自己只是換個方式被關在那紅色房間而已（最後一埸SNK辦公室的戲，所有人在慶祝，只有她落寞地在紅色房間內）也許她正開啟和當年Man姐一般的十年囚禁。人生中報應和懲罰往往是以不同方式到來。不一定像傳統電視劇般『勝負分明』；『非黑即白』和『你死我活』」。
在26集大結局中，Man姐最終主動辭去SNK新聞台副總監一職，離開新聞界。而隨著Man姐離開SNK後張家妍，終於上位成為副總監。
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