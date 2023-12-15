新聞女王｜29歲林正峰與高海寧又攬又錫 遭網民嘲「癩蝦蟆食天鵝肉」
林正峰高海寧又攬又錫惹網民不滿
在第19集中，Cathy（高海寧 飾）經歷完爸爸Joe Junior的離世之後進入人生低潮，獲下屬王偉（林正峰 飾）伸出援手度過難關並發展成情侶關係，甚至還正式對外認愛。再加上2人在劇中又拖、又攬、又錫，在率先播出的內地引發熱議，「許詩晴和王偉在一起了」更登上微博熱搜，然而在香港播出時卻在網上引起一片罵聲，質疑2人一點也不合襯，亦有不少網民不解為何一線的高海寧要配四、五線的「後生仔」：「四眼龜高ling配佢浪費晒」、「諗唔明點解TVB要捧佢」、「「顏值冇、身高冇、演技冇、口才冇、觀眾緣又冇」。
網民建議搵人演好過
有不少網民表示，林正峰本來名氣極低，而且演技、外貌亦不亮眼，換任何一個人演都可以，觀眾緣似乎麻麻：「改朱凌凌做回合理好多」、「喺愛回家接龍求其搵條仔都好過佢」、「丁子朗都好過佢」。
林正峰曾一晚床戰兩女
現年29歲的林正峰於2017年加入TVB，曾經是《後生仔傾吓偈》的班底之一，他亦有不少拍劇機會，而且還在劇中甚有艷福，他於2021年播出的《青年心城之撐起青春》中一晚床戰2女，除了與游嘉欣上演親熱戲之外，還與彭翔翎上演長達分半鐘的激烈床戲，打破無綫過去以畫面交代的床戲！在第3集一開首彭翔翎女上男下騎在林正峰身上，彭翔翎上身除剩小背心，不時近鏡對準其上圍及面部表情，在無綫劇集中甚為罕見，畫面露骨又激烈，近分半鐘床戲睇到觀眾幾乎窒息﹗
林正峰緋聞多多被指背女友偷食
林正峰於去年3月宣布跟圈外女友Yuki分手，隨即被指早已搭上好拍檔游嘉欣，二人恰巧地同時確診新冠肺炎，康復後更齊齊遊大澳，令緋聞愈炒愈熱。雖然二人一直沒有公開戀情，但經常出雙入對，更被發現結伴同遊，雙雙去看展覽及踩單車。然而童年10月又突然有報道指林正峰背住女友游嘉欣，搭上無綫小花劉溫馨，疑似一腳踏兩船。有傳林正峰被拍得與劉溫馨單獨約會，二人在土瓜灣撐枱腳，慶祝男方28歲生日，當日劉溫馨身穿白色綁帶大露背連身短裙，大騷玉背加美腿，真空裝戰鬥格上陣，他們約會時更同穿白色服飾襯到絕，如同情侶裝，相當有默契。據知當林正峰見到劉溫馨時，即除下外套給女方披上，用餐時亦對女方照顧周到，主動幫忙切細食物及整理頭髮等，盡顯紳士風度，二人還一齊食迷你生日蛋糕，男方更與女方分享手機內的照片，看似十分甜蜜。同時，有指劉溫馨較早前到旺角挑選男裝內褲，估計是送畀林正峰的貼身生日禮物。
林正峰疑似一腳踏兩船
林正峰被指扮豬食老虎
林正峰於半年內經歷了「分手、同A0拍拖時偷食」，前女友Yuki愛唱歌爽朗好動， 游嘉欣最殺食當然是純到爆的A0世界，而劉溫馨則是性感小辣椒，足見林正峰口味都好多元化，不過他卻在自己的社交平台表示：「就讓我做回無憂無慮的屁小孩，過着單純美好的一天」，如此扮豬食老虎遲早被踢爆現形。
劉溫馨認食飯無送禮
身為疑似第三者的劉溫馨，接受傳媒訪問時表示當日是跟林正峰食生日飯但並非拍拖，仲話食餐飯都好正常，朋友唔係男仔就係女仔，至於買內褲送給男方，她則澄清只是睇女裝底褲，叫大家唔好咁敏感，最後劉溫馨指根本唔知林正峰有冇拍拖。
林正峰4點澄清啟示
而另一邊廂的林正峰，亦在自己社交平台作出4大點回應澄清，除了強調自己是單身，字裡行間竟提及曾有一位前輩約他食生日飯，仲話其實唔係好熟，但卻完全不提劉溫馨的名字。不過林正峰就向游嘉欣公開道歉，話令女方成日畀人擺上枱係真對不起，邊個重要啲，真係好明顯。
「1. 八月份我生日的時候同很多友人都有約食生日飯，而其中有一位前輩提出約食生日飯，雖然平時甚少傾偈，但因為係曾經合作過嘅前輩，諗住都只係聚一聚所以就去食，食完飯之後我哋都無同大家有任何聯絡，所以對今次呢件事都百思不得其解。
2.我要重申我無收過對方任何禮物，對方著得靚因為對方剛完成記招，外套也是對方自己的。
3.我要為到受影響的好兄弟游嘉欣致歉，十萬個對不起，佢成日比人擺咗上枱。
4.我真係單身，現在無意亦不會想發展任何戀情，只想寄情工作。
最後，我亦學懂世途險惡，以後會更加小心同留意。」
劉溫馨如何指證對方為「食家」？
在林正峰公司清澄後的同日深夜，劉溫馨在個人社交平台上載一張在主題公園的遊玩照，更以「他約我去迪士尼」為題，文中的標示語亦別有用心⋯⋯詳見：劉溫馨疑似隔空反擊指證對方「他約我去迪士尼」
林正峰與游嘉欣有曾承認戀情嗎？
有指二人之前確診新冠肺炎，需進行家居隔離，當日出遊，是康復「出關」的日子，二人更同時post出相同背景的照片，關係疑似曖昧⋯⋯詳見：林正峰傳搭上劉溫馨急發聲明自辯