新聞女王｜佘詩曼「釘姐」上身勇鬥悍匪 網民分析陳若思出場好關鍵
新聞女王劇情｜楊明客串消防員一出場就英勇殉職！
在《新聞女王》的第8集中，大樓的大火被撲滅後，珠寶大王楊先生擔心記者會發現他非法改建大廈的秘密，於是他利用網上言論放風，將責任歸咎於「消防老鼠」，而這位「消防老鼠」就是一出場就英勇殉職的楊明！
在劇中，楊明只有兩個鏡頭的戲份。第一個是他在火場中將王敏奕救出來的場景，第二個是他不幸犧牲後的一張大頭黑白照片。更慘的是，他被冠上了「消防老鼠」的稱號，有人指控他在救火時偷走了貴重物品，實際上是有人刻意轉移視線。有網民表示差點認不出是楊明：「戲份咁少，得罪咗監製？」、「都見唔到佢出鏡咁濟⋯⋯」、「真係佢咩」、「以為自己眼花」。
新聞女王劇情｜佘詩曼「釘姐」上身勇鬥悍匪
另一方面，電視台的同事們為了慶祝收視率的飆升而興高采烈。期間有人提起佘詩曼當年晉升的原因是因為她和當時的男朋友譚俊彥一起獨家採訪到了一起武裝搶劫案的過程。關於佘詩曼這次採訪一直有很多傳聞。有些同事說他們是得到了內部報料，經過漫長的等待終於等到了這個機會。也有人說佘詩曼在工作中非常手段高明，為了尋求真相和正義，秒變《使徒行者》般的臥底，面對悍匪面不改容。
新聞女王劇情｜陳若思出場 何依婷向佘詩曼發誓
劇情另一高潮位，再有新角色出場！佘詩曼約了何依婷出來吃飯，並詢問她是否曾經背叛過自己，表示知道馬國明告訴她的事情。何依婷非常驚訝佘詩曼為何料事如神，便發誓說自己從未出賣過她。
原來，佘詩曼再出招，還約了何依婷的妹妹陳若思出來，何依婷一見到她就非常慌張。陳若思竟然對何依婷進行了一番教訓，告訴她不可以得罪佘詩曼，因為她今天擁有的一切都是佘詩曼給予的，似乎佘詩曼掌握了何依婷一些黑材料！
新聞女王劇情｜網民分析：佘詩曼借陳若思制衡何依婷
不少網民紛紛討論這集重點，有人指出佘詩曼想借力打力，利用陳若思制衡何依婷，皆因何依婷有太多不為人知的秘密。 「全公司只有文姐知道她的學歷家境，文姐把她親妹妹叫出來是提醒一下她，不要忘記她是靠文姐包裝出來的」、「她是最清楚曉薇光鮮亮麗的外表之下有多少她自己不遠接受的不堪，妹妹的存在也是一直提醒著她，她根本不是什麽優秀高知分子」、「可能曉微出身貧寒、學歷造假、跟同事說自己富二代女也是假……」
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！