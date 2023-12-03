新聞女王｜王敏奕怒剪頭髮爆喊戲勁搶鏡！14歲箍牙樣曝光

TVB台慶劇《新聞女王》播映兩周，已成為城中熱話，星期五（12/01）播出的第10集中，王敏奕飾演對採訪新聞充滿熱誠的新丁記者「劉艷」在報道期間，被高海寧斥責而怒衝入廁所剪短自己頭髮，戲份相當搶鏡！而現實中的王敏奕從中學開始對演戲很有熱誠，曾參演香港電台的經典節目《過渡青春》，當年只得14歲的她滿臉稚氣仲箍緊牙的模樣曝光！