新聞女王｜王敏奕怒剪頭髮爆喊戲勁搶鏡！14歲箍牙樣曝光
新聞女王｜王敏奕怒剪頭髮爆喊戲勁搶鏡
TVB台慶劇《新聞女王》日前播出的第10集中，王敏奕飾演對採訪新聞充滿熱誠的新丁記者「劉艷」在報道期間，因被高海寧斥責後，怒衝入廁所將自己頭髮剪短，由長髮變短髮，隨即成為網民熱話，事後更被飛爺（鄧智堅飾）照肺，不過獲張家妍（李施嬅飾）力撐而成功過骨。王敏奕之後報道元旦BB新聞，又再次惹是非，引起軒然大波。
新聞女王｜王敏奕劇中造型將大翻生
在《新聞女王》中王敏奕飾演的新丁記者「劉艷」出場造型就充滿土氣，戴著黑色方眶眼鏡，經常紮起馬尾，以及穿著普通帽衣非常不起眼。不過監制當然不會浪費王敏奕本身的美貌，根據最新的劇情，王敏奕已獲得機會坐直播室報道新聞，而且根據早前官方發放的宣傳照中，王敏奕在之後的劇情應該會有個造型大翻身，就像少女時期的箍牙小妹王敏奕一樣，搖身一變成今日美麗大方的總經理「新抱」。
新聞女王｜王敏奕14歲青澀箍牙樣曝光
王敏奕從中學開始對演戲很有熱誠，課餘擔任過兼職模特兒外，還曾參演香港電台的經典節目《過渡青春》，在劇中飾演的角色與她本人英文名一樣叫Venus，片段中的她亦一臉稚氣還帶點嬰兒肥，當年應該正在箍牙，樣子相當可愛。
王敏奕驚傳婚變 突然刪走結婚相 親以八個字回覆與曾國祥的感情
王敏奕（Venus）和曾國祥（Derek）於2019年在日本北海道舉行婚禮，當日王敏奕更在網上公開與老公的「紋身戒指」，非常甜蜜！但早前王敏奕IG的結婚相突然失蹤，連名都改埋，驚傳婚變！
王敏奕驚現三大離婚跡象
王敏奕與曾國祥結婚之後，在人前一直表現得非常甜蜜，但早前曾經突然傳出婚變結束2年半婚姻！事源王敏奕被網民發現其IG上的結婚相突然失蹤，就連與曾國祥的合照亦盡數刪走一張不漏！除此之外，網民還找到懷疑是王敏奕私人IG帳號，其用戶名亦由「@mrs_tsang」改為「@manfamonly」，而且連「紋身戒指」都洗走埋，種種跡象都似十足婚變！
王敏奕回覆：我哋冇事，謝謝關心
有消息指，主力留港拍TVB劇的王敏奕與現時忙於在英國為Netflix電視劇版《三體》（The Three Body Problem）執導的曾國祥，因為分隔兩地聚少離多致感情變淡。王敏奕經理人回覆傳媒時否認傳聞，亦指王敏奕平時拍劇會遮紋身而非「洗走」；而王敏奕離自回覆傳媒時亦以「我哋冇事，謝謝關心」八個字簡單回覆，至於刪走結婚相及改名一事則未有解釋。其實去年9月王敏奕亦有晒合照慶祝結婚兩周年，當時她更寫上二人的專屬密碼「DVMMXIX」。
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