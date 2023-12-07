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新聞女王結局劇透｜譚俊彥角色一早不存在？ 內地網民盤點7個關鍵線索

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新聞女王》成功掀起追劇潮，在內地優酷平台更加可以搶先收看，內地網民都大讚劇集高質，連日來在各大討論區均被洗版式留言。不少網民更關注「Man姐」（佘詩曼 飾）撲朔迷離的愛情線，有觀眾開始憑各種線索，推論出Man姐前男友早於槍戰後身亡，與阿傑（譚俊彥 飾）對話的場面全部只是平行時空的想像？

新聞女王 結局 新聞女王 佘詩曼 佘詩曼大讚譚俊彥是個好有諗法的演員。
有觀眾開始憑各種線索，推論出Man姐前男友早於槍戰後身亡，與譚俊彥對話的場面全部只是平行時空的想像？（圖片來源：YouTube@TVB(official)）

新聞女王結局劇透｜細數7個關鍵線索譚俊彥角色一早已死？

線索1： 新聞部無人知道阿傑下落

有內地網民講到似層層，首先在第8集講到，一班SNK同事勾起對Man姐（佘詩曼）的與趣，提及其10年前「彈起」之謎眾說紛紜，眾人只知與多年之前的「賊王案」有關。「賊王案」那麼轟動，卻沒有清楚當中來龍去脈，譚俊彥飾演的陳子傑更是沒人知道他的生死。

新聞女王 結局 「賊王案」那麼轟動，卻沒有清楚當中來龍去脈，譚俊彥飾演的陳子傑更是沒人知道他的生死。
「賊王案」那麼轟動，卻沒有清楚當中來龍去脈，譚俊彥飾演的陳子傑更是沒人知道他的生死。（圖片來源：TVB
新聞女王 結局 有內地網民講到似層層，首先在第8集講到，一班SNK同事勾起對佘詩曼的興趣，提及其彈起之謎眾說紛紜，眾人只知與多年之前的「賊王案」有關。
有內地網民講到似層層，首先在第8集講到，一班SNK同事勾起對佘詩曼的興趣，提及其彈起之謎眾說紛紜，眾人只知與多年之前的「賊王案」有關。（圖片來源：TVB

線索2：Man姐與阿傑獨處場景無他人存在

除了回憶畫面曾現身SNK，所有Man姐與阿傑的現代場景，都係二人獨處，無其他人存在。

新聞女王 結局 除了回憶畫面曾現身SNK，所有Man姐與阿傑的現代場景，都係二人獨處，無其他人存在。
除了回憶畫面曾現身SNK，所有Man姐與阿傑的現代場景，都係二人獨處，無其他人存在。（圖片來源：TVB

線索3：譚俊彥角色似是Man姐「良心」

第15集，阿傑忽然現身SNK停車場，慰問情緒崩潰的曉薇、提醒Man姐做新聞初心，這一幕緊接曉薇出現幻覺見到自己已死細妹，對照之下譚俊彥角色更似飾演Man姐「良心」。網民指出：

「有一幕，在停車場，阿傑問文慧心還記不記得自己做新聞的初心。Man姐說她記得，還說要送阿傑回去。結果鏡頭帶到副駕，阿傑並沒有上車，只有文慧心一個人上車了。」

新聞女王 結局 第15集，阿傑忽然現身SNK停車場，慰問情緒崩潰的曉薇、提醒Man姐做新聞初心，這一幕緊接曉薇出現幻覺見到自己已死細妹，對照之下譚俊彥角色更似飾演Man姐「良心」。
第15集，阿傑忽然現身SNK停車場，慰問情緒崩潰的曉薇、提醒Man姐做新聞初心，這一幕緊接曉薇出現幻覺見到自己已死細妹，對照之下譚俊彥角色更似飾演Man姐「良心」。（圖片來源：TVB）

線索4：譚俊彥對白另有玄機？

劇集初段Man姐重返新聞部，2022年聖誕節夜晚， 阿傑有對白表示 ：「我好耐無過聖誕節了。」譚俊彥的意思是很久沒同Man姐過聖誕節，抑或是暗藏另一個秘密？

新聞女王 結局 阿傑有對白表示 ：「我好耐無過過聖誕節」
阿傑有對白表示 ：「我好耐無過過聖誕節」（圖片來源：TVB）

線索5：電視畫面播2013年作品

佘詩曼夜訪車房的兩幕場景，電視都在播放胡定欣、王浩信、梁烈唯主演的劇集《戀愛季節》該劇正是2013年的作品 ，與故事中Man姐採訪槍戰是同一年，似係監製刻意佈下的線索。

新聞女王 結局 佘詩曼夜訪車房的兩幕場景，電視都在播放胡定欣、王浩信、梁烈唯主演的劇集《戀愛季節》該劇正是2013年的作品 ，與故事中Man姐採訪槍戰是同一年，似係監製刻意佈下的線索。
佘詩曼夜訪車房的兩幕場景，電視都在播放胡定欣、王浩信、梁烈唯主演的劇集《戀愛季節》該劇正是2013年的作品 ，與故事中Man姐採訪槍戰是同一年，似係監製刻意佈下的線索。 （圖片來源：TVB）
新聞女王 結局
（圖片來源：TVB）

線索6：佘詩曼煞科戲坐輪椅？

佘詩曼5個月前分享拍攝煞科戲的Vlog，當中驚現一幕Man姐坐輪椅的畫面，雖然字幕有澄清與劇情無關，但有可能現實時空中的阿傑槍傷比跛腳更嚴重，有網民大膽猜測佘詩曼可能間接害死了譚俊彥。

新聞女王 結局 當中驚現一幕Man姐坐輪椅的畫面，雖然字幕有澄清與劇情無關，但有可能現實時空中的阿傑槍傷比跛腳更嚴重。
當中驚現一幕Man姐坐輪椅的畫面，雖然字幕有澄清與劇情無關，但有可能現實時空中的阿傑槍傷比跛腳更嚴重。（圖片來源：YouTube圖片）
新聞女王 結局 佘詩曼拍完最後一場戲份前，透露不捨劇組各位，仲講到有啲眼濕濕。
佘詩曼拍完最後一場戲份前，透露不捨劇組各位，仲講到有啲眼濕濕。（圖片來源：YouTube圖片）

線索7：維基一早爆料！

除了劇情細思極恐，有眼利網民發現一開始劇集維基資料早已流出風聲，直指譚俊彥 「在幻想世界裡出現」，再強化了「譚俊彥一早不存在」的推論。

新聞女王 結局 除了劇情細思極恐，有眼利網民發現一開始劇集維基資料早已流出風聲，直指譚俊彥 「在幻想世界裡出現」，再強化了「譚俊彥一早不存在」的推論。
除了劇情細思極恐，有眼利網民發現一開始劇集維基資料早已流出風聲，直指譚俊彥 「在幻想世界裡出現」，再強化了「譚俊彥一早不存在」的推論。（圖片來源：維基圖片）

網民反駁：不如說整套劇都是馬國明幻想出來

對於網民7個關鍵線索作出的大膽猜測譚俊彥已死，全是佘詩曼幻想。另一方面，有網民反駁指馬國明亦見過譚俊彥，他是真實存在，並非只活在佘詩曼的幻想內。 「你不如說整套劇都是佐治（馬國明）幻想出來的」、「最後man姐從床上驚醒，起床去照鏡子，發現自己其實是佐治。」、「你快醒醒 前面還有顧客到店里罵修車佬車沒修好」、「人類一思考，上帝就發笑」

新聞女王 結局 另一方面，有網民反駁指馬國明亦見過譚俊彥，他是真實存在，並非只活在佘詩曼的幻想內。
另一方面，有網民反駁指馬國明亦見過譚俊彥，他是真實存在，並非只活在佘詩曼的幻想內。 （圖片來源：TVB）

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圖片來源：YouTube@TVB(official、TVB、YouTube圖片、維基圖片

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