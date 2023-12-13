新聞女王

新聞女王｜J2咪神胡美貽入行7件事：被方力申搞到留疤、拍劇被真揸Pat

最新娛聞
東方新地

廣告

J2咪神胡美貽（Nicole）近日在無綫台慶劇《新聞女王》中，飾演前萬華排球隊隊長陸詠恩，也是一名性侵受害者，雖然戲份不算多，但一頭淺金色短髮和突出的身形，都令人眼前一亮，回顧現年29歲的胡美貽自2017年選港姐入行，至今僅6年，但無論拍劇或拍節目都搏到盡，除了成功入圍女飛躍獎外，更令網民留下深刻的印象！

新聞女王 胡美貽今次劇集飾演在網上公開教練獸行的投訴人，與佘詩曼有多場對手戲。
胡美貽今次劇集飾演在網上公開教練獸行的投訴人，與佘詩曼有多場對手戲。（圖片來源：TVB
新聞女王
（圖片來源：TVB
新聞女王 胡美貽作為受害人的淚崩演出令人印象深刻。
胡美貽作為受害人的淚崩演出令人印象深刻。（圖片來源：TVB
新聞女王 網民大讚胡美貽對住視后佘詩曼亦冇怯場！
網民大讚胡美貽對住視后佘詩曼亦冇怯場！（圖片來源：IG@nicolewmy）

《新聞女王》回顧「前萬華隊長」胡美貽入行7件事：

1. 落選港姐出身 直言唔知自己輸咩

2017年，胡美貽由美國回流香港參選港姐，一度打入11強，當年擁有34D、23、35美好身段的她，可說傲視一眾佳麗，成為大熱門，但最後卻三甲不入，敗給了冠軍雷莊𠒇，而亞軍則是何依婷，季軍是已退出娛樂圈的黃瑋琦。胡美貽在接受訪問時，曾坦言對被Foul出「十強」大感愕然：「（會唔會唔知自己輸咩？）我都想知！」又暗寸當時僅得17歲的十強佳麗邱晴係傻人有傻福！

落選後胡美貽入讀TVB第29期藝員訓練班，翌年正式簽入TVB，至今已入行6年，繼去年「飛躍進步女藝員」和「最佳女主持」獎後，今年她亦再度入圍「飛躍進步女藝員」獎。

新聞女王 當年被Foul後接受訪問的胡美貽。
當年被Foul後接受訪問的胡美貽。（圖片來源：新傳媒資料庫）
新聞女王 港女野人 2017年，胡美貽右二）由美國回流香港，參選港姐，最後落選，當年冠軍是雷莊𠒇右六）。她接受傳媒訪問時坦言對被Foul大感愕然：「會唔會唔知自己輸咩？）我都想知！」
2017年，胡美貽（右二）由美國回流香港，參選港姐，最後落選，當年冠軍是雷莊𠒇（右六）。（圖片來源：IG@nicolewmy）
新聞女王 胡美貽曾直言唔知自己輸咩。
胡美貽曾直言唔知自己輸咩。（圖片來源：TVB）

2. 《3日2夜》彈起 曾被質疑「升級」

胡美貽加入電視圈後，由低做起，直到2018年孖陳婉衡主持《3日2夜》，自此打入網民視線，更被封為《3日2夜》「元祖級」咪神之一，不過胡美貽亦曾被網民質疑身形、外貌與少女時代半若兩人，疑似「升級」！雖然被封J2咪神，但胡美貽卻未受無綫睇重，一直只獲安排拍J2節目，直到近年才逐漸有機會在劇集中飾演一些配角，包括早前在《白色強人2》飾演急症室護士琪琪，亦曾受到不少網民讚賞。她更試過在《法證先鋒IV》內演屍體，她曾接受傳媒訪問表示當時只穿上底衫打底褲上陣，瞓在冰冷的手術台上，獲網民大讚專業！

新聞女王 胡美貽曾po出自己16歲左）和21歲右）時的舊照，被網民指完全係兩個人！
胡美貽曾po出自己16歲（左）和21歲（右）時的舊照，被網民指完全係兩個人！（圖片來源：IG@nicolewmy）
新聞女王 港女野人 胡美貽曾擔任過無綫娛樂新聞台採訪記者。
胡美貽入行後由低做起，曾擔任過無綫娛樂新聞台採訪記者。（圖片來源：IG@nicolewmy）
新聞女王 港女野人 胡美貽2018年孖陳婉衡主持《3日2夜》，自此獲封TVB咪神。
胡美貽2018年孖陳婉衡主持《3日2夜》，自此獲封TVB咪神。（圖片來源：IG@nicolewmy）
新聞女王 胡美貽獲網民封為J2咪神，但豐滿上圍也曾被質疑「升級」。
胡美貽獲網民封為J2咪神，但豐滿上圍也曾被質疑「升級」。（圖片來源：IG@nicolewmy）

3. 圈中隱形富婆 大呻入行辛酸

胡美貽是圈中隱形富婆，雖然平日一身行頭少有曬名牌炫富，但連拍節目行山都要自帶一支價值5萬元的Macallan威士忌，仲有Parma Ham，可見平日生活質素。但她也曾大呻入行辛酸，含淚表示：「全家人都唔係好贊成我做呢行，佢哋覺得呢行都唔知聽日咩事，成日都問我你究竟有冇嘢做㗎？我要成日解釋唔係日日有工開。好多時人生有機會係要把握，放棄咗的話你唔會知道結果係會比預期更多。」

原來胡美貽家境富裕，爸爸在美國營商，而媽媽則是醫生，她於2015年大學畢業後獲爸爸打本港幣100萬創業，在美國三藩市開設滷水店和飲品店，回港後又與友人合資開設榴槤甜品店，並在馬來西亞買地種榴槤，因此被封「榴槤女王」，可惜有段時間受到疫情影響，生意狂跌，為慳人工開支胡美貽親自出馬做樓面、打雜，食無定時搞到體重暴跌近廿磅，生理周期都亂了，自稱要看心理學家。

新聞女王 港女野人 胡美貽
胡美貽近年與朋友於馬來西亞以700多萬買下一幅30畝榴槤地，成為「榴槤皇后」。（圖片來源：IG@nicolewmy）
新聞女王 港女野人 胡美貽所帶的Macallan威士忌售價約5萬元。
胡美貽拍《港女野人》時，所帶的Macallan威士忌售價約5萬元。（圖片來源：TVB）

4. 高調宣布拍拖封盤後痛失富二代

胡美貽曾於2020年大方承認「封盤」，當時她在鬧市中拖著「富二代」Reeve出巡，Reeve更不時做柴可夫，車出車入，期間二人又拖又攬，非常甜蜜。據知Reeve從事餐飲、金融及外國地產生意，Reeve家族更投資有道，以港幣3.3億出售持貨七十年的旺角單幢物業，擁有億萬身家，是個「超級富二代」。可惜二人於一年後分手，回復單身的胡美貽就寄情於工作中。

新聞女王 胡美貽唔單只屋企有米，前度亦係富二代。
胡美貽唔單只屋企有米，前度亦係富二代。（圖片來源：IG@nicolewmy）

5. 《阿媽唔信我去亞馬遜》為呃Like生食椰子蟲

雖然屋企有米，但胡美貽拍劇拍節目都搏到盡，早前在《阿媽唔信我去亞馬遜》中，胡美貽同洪永城、布樂文一齊挑戰食當地新鮮生猛零食椰子蟲，仲食到嘔！此外仲體驗埋露天如廁及上山救火等，有不少網民話係因為睇《亞馬遜》之後開始留意到胡美貽！

新聞女王 又試過生食椰子蟲，食到嘔！
胡美貽在《阿媽唔信我去亞馬遜》中試過生食椰子蟲，食到嘔！（圖片來源：TVB）
新聞女王 除咗小背心外又著Sport Bra，瞓身搏到盡。
除咗小背心外又著Sport Bra，瞓身搏到盡。（圖片來源：TVB）

6. 被方力申搞到撼穿頭險破相 自此要「變髮」遮額頭

去年4月中，胡美貽和方力申拍J2台節目時意外受傷險破相，據知當時方力申因一時貪玩，拿着「鬼口水」向胡美貽展開一輪追逐戰，而胡美貽因在閃避時撞到頭，意外受傷，不支暈倒。事後她的額頭傷口長達數吋，被送院治理，縫足16針！胡美貽之後回應傳媒訪問時，還攬上身自認論盡，表示是自己整親，一撞落去已經暈咗，之後唔知發生乜嘢事，又指其額頭的傷口已拆線兼開始癒合，埋口埋得幾好，她表示自己沒有怪責方力申，更大讚對方是一個「負責任」的男人，包起她五位數字醫療開支，但單身的胡美貽隨後落閘表示兩人沒有發展空間，只是朋友關係。

新聞女王 港女野人 胡美貽
（圖片來源：IG@alexfongliksun）
新聞女王 港女野人 胡美貽
（圖片來源：IG@nicolewmy）
新聞女王 港女野人 方力申 腦傷後胡美貽經常戴帽遮疤痕。
額傷後，胡美貽有一段時間經常戴帽遮疤痕。（圖片來源：IG@nicolewmy）
新聞女王 港女野人 方力申 做運動都要戴上頭帶。
做運動都要戴上頭帶。（圖片來源：IG@nicolewmy）
新聞女王 方力申 日前胡美貽更剪短頭髮，用前蔭遮住前額。
之後胡美貽更忽然剪掉一把長頭髮，改以短髮留蔭造型現身，以前蔭遮住前額。（圖片來源：IG@nicolewmy）

7. 《破毒強人》被Patrick Sir揸Pat

早前播出的《破毒強人》中，胡美貽大膽胸壓色誘Patrick Sir林溥來一幕，畫面可謂相當香艷！劇中飾演富二代的胡美貽含著丸仔，並一下跨坐到Patrick Sir身上嘴對嘴餵食，林溥來亦有作出回應，雙手於胡美貽背部不停遊走，眼尖的網友更發現林溥來疑似有在胡美貽臀部用力揸了一下，令人想入非非。劇情播出後，Patrick Sir接受傳媒訪問，直言唔使用「疑似」，因為他真係有揸落去！不過他指事前已同胡美貽溝通好，導演亦叫他放膽摸，所以原本唔敢郁的他，才夠膽真係揸。

新聞女王 破毒強人 胡美貽 胡美貽賣力誘惑林溥來
胡美貽賣力誘惑林溥來。（圖片來源：《破毒強人》劇集截圖）
新聞女王 破毒強人 胡美貽 嘴對嘴餵丸仔畫面香豔
嘴對嘴餵丸仔畫面香豔。（圖片來源：《破毒強人》劇集截圖）
新聞女王 破毒強人 胡美貽 J女神胡美貽胸壓色誘Patrick Sir林溥來
胡美貽胸壓色誘Patrick Sir（圖片來源：破毒強人》劇集截圖）
新聞女王 破毒強人 胡美貽 林溥來入戲疑似臀襲胡美貽
林溥來亦入戲臀襲胡美貽。（圖片來源：《破毒強人》劇集截圖）
新聞女王 仲搵一大班靚女氹 Cyrus 開心。
Patrick Sir劇中飾演為賺錢上位不擇手段的奸角Cyrus。（圖片來源：《破毒強人》劇集截圖）
新聞女王 胡美貽是圈中其中一位咪神級代表！
胡美貽是圈中其中一位咪神級代表！（圖片來源：IG@nicolewmy）
新聞女王 金色短髮造型獲得不少網民讚賞。
金色短髮造型獲得不少網民讚賞。（圖片來源：IG@nicolewmy）
新聞女王
（圖片來源：IG@nicolewmy）

方力申與女友Maple Yip感情發展迅速？

方力申日前在出席活動時，公開回應自己與邪教性侵受害者Maple Yip的緋聞，不但大方承認戀情，更提及雙方家長⋯⋯詳情請看

方力申女友Maple Yip為何加入了邪教？

Maple Yip曾經在2022年3月現身南韓一個反邪教組織舉行記招，當中她提到於2011年時自己還是高中生，因感覺生活空虛，在銅鑼灣被攝理教教徒⋯⋯詳情請看

撰文：東方新地圖片來源：TVB、IG@nicolewmy、FB@Nicole Wu 胡美貽、新傳媒資料庫

讀者留言

熱門文章

 