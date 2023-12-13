新聞女王｜J2咪神胡美貽入行7件事：被方力申搞到留疤、拍劇被真揸Pat
《新聞女王》回顧「前萬華隊長」胡美貽入行7件事：
1. 落選港姐出身 直言唔知自己輸咩
2017年，胡美貽由美國回流香港參選港姐，一度打入11強，當年擁有34D、23、35美好身段的她，可說傲視一眾佳麗，成為大熱門，但最後卻三甲不入，敗給了冠軍雷莊𠒇，而亞軍則是何依婷，季軍是已退出娛樂圈的黃瑋琦。胡美貽在接受訪問時，曾坦言對被Foul出「十強」大感愕然：「（會唔會唔知自己輸咩？）我都想知！」又暗寸當時僅得17歲的十強佳麗邱晴係傻人有傻福！
落選後胡美貽入讀TVB第29期藝員訓練班，翌年正式簽入TVB，至今已入行6年，繼去年「飛躍進步女藝員」和「最佳女主持」獎後，今年她亦再度入圍「飛躍進步女藝員」獎。
2. 《3日2夜》彈起 曾被質疑「升級」
胡美貽加入電視圈後，由低做起，直到2018年孖陳婉衡主持《3日2夜》，自此打入網民視線，更被封為《3日2夜》「元祖級」咪神之一，不過胡美貽亦曾被網民質疑身形、外貌與少女時代半若兩人，疑似「升級」！雖然被封J2咪神，但胡美貽卻未受無綫睇重，一直只獲安排拍J2節目，直到近年才逐漸有機會在劇集中飾演一些配角，包括早前在《白色強人2》飾演急症室護士琪琪，亦曾受到不少網民讚賞。她更試過在《法證先鋒IV》內演屍體，她曾接受傳媒訪問表示當時只穿上底衫打底褲上陣，瞓在冰冷的手術台上，獲網民大讚專業！
3. 圈中隱形富婆 大呻入行辛酸
胡美貽是圈中隱形富婆，雖然平日一身行頭少有曬名牌炫富，但連拍節目行山都要自帶一支價值5萬元的Macallan威士忌，仲有Parma Ham，可見平日生活質素。但她也曾大呻入行辛酸，含淚表示：「全家人都唔係好贊成我做呢行，佢哋覺得呢行都唔知聽日咩事，成日都問我你究竟有冇嘢做㗎？我要成日解釋唔係日日有工開。好多時人生有機會係要把握，放棄咗的話你唔會知道結果係會比預期更多。」
原來胡美貽家境富裕，爸爸在美國營商，而媽媽則是醫生，她於2015年大學畢業後獲爸爸打本港幣100萬創業，在美國三藩市開設滷水店和飲品店，回港後又與友人合資開設榴槤甜品店，並在馬來西亞買地種榴槤，因此被封「榴槤女王」，可惜有段時間受到疫情影響，生意狂跌，為慳人工開支胡美貽親自出馬做樓面、打雜，食無定時搞到體重暴跌近廿磅，生理周期都亂了，自稱要看心理學家。
4. 高調宣布拍拖封盤後痛失富二代
胡美貽曾於2020年大方承認「封盤」，當時她在鬧市中拖著「富二代」Reeve出巡，Reeve更不時做柴可夫，車出車入，期間二人又拖又攬，非常甜蜜。據知Reeve從事餐飲、金融及外國地產生意，Reeve家族更投資有道，以港幣3.3億出售持貨七十年的旺角單幢物業，擁有億萬身家，是個「超級富二代」。可惜二人於一年後分手，回復單身的胡美貽就寄情於工作中。
5. 《阿媽唔信我去亞馬遜》為呃Like生食椰子蟲
雖然屋企有米，但胡美貽拍劇拍節目都搏到盡，早前在《阿媽唔信我去亞馬遜》中，胡美貽同洪永城、布樂文一齊挑戰食當地新鮮生猛零食椰子蟲，仲食到嘔！此外仲體驗埋露天如廁及上山救火等，有不少網民話係因為睇《亞馬遜》之後開始留意到胡美貽！
6. 被方力申搞到撼穿頭險破相 自此要「變髮」遮額頭
去年4月中，胡美貽和方力申拍J2台節目時意外受傷險破相，據知當時方力申因一時貪玩，拿着「鬼口水」向胡美貽展開一輪追逐戰，而胡美貽因在閃避時撞到頭，意外受傷，不支暈倒。事後她的額頭傷口長達數吋，被送院治理，縫足16針！胡美貽之後回應傳媒訪問時，還攬上身自認論盡，表示是自己整親，一撞落去已經暈咗，之後唔知發生乜嘢事，又指其額頭的傷口已拆線兼開始癒合，埋口埋得幾好，她表示自己沒有怪責方力申，更大讚對方是一個「負責任」的男人，包起她五位數字醫療開支，但單身的胡美貽隨後落閘表示兩人沒有發展空間，只是朋友關係。
7. 《破毒強人》被Patrick Sir揸Pat
早前播出的《破毒強人》中，胡美貽大膽胸壓色誘Patrick Sir林溥來一幕，畫面可謂相當香艷！劇中飾演富二代的胡美貽含著丸仔，並一下跨坐到Patrick Sir身上嘴對嘴餵食，林溥來亦有作出回應，雙手於胡美貽背部不停遊走，眼尖的網友更發現林溥來疑似有在胡美貽臀部用力揸了一下，令人想入非非。劇情播出後，Patrick Sir接受傳媒訪問，直言唔使用「疑似」，因為他真係有揸落去！不過他指事前已同胡美貽溝通好，導演亦叫他放膽摸，所以原本唔敢郁的他，才夠膽真係揸。
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