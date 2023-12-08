新聞女王｜莫家淦被封最神似主播！做《愛回家》王朝上位 原來曾是真主播
新聞女王｜莫家淦扮體育主播 獲網民大讚勁專業
現年41歲的莫家淦（Keith）近日於《新聞女王》中飾演體育主播「伍家豪」，雖然戲份不算多，但網民都大讚他表現好專業：「做得好傳神」、「仲以為真係借咗新聞部個體育主持過嚟幫手呀，真係報道得勁專業」、「戲裡你報得最真、最好」、「原來你以前都是主播，唔怪得做得咁好」等。
劇中莫家淦更有一句對白講到「波係圓嘅」，這句正是已故著名體育主播伍晃榮的金句，因此有網民以為他的角色「伍家豪」是影射伍晃榮，但其實他的角色是影射伍晃榮的徒弟伍家謙，而劇中他亦有提到這句金句是引述前輩所講的說話。
新聞女王｜莫家淦曾任12年娛樂新聞主播
角色受到網民關注後，莫家淦亦有在社交網介紹自己曾做主播的經歷：「無錯，我入行時的崗位正是一名娛樂新聞主播，做了差不多12年才轉戰劇集，演的都是配角的角色。每次雖然戲份不多，但都會盡心盡力去演好每一個角色，希望得到大家的喜愛。」
原來莫家淦出道已有19年，2004年他大學畢業後，即加入有線任職娛樂新聞主播，到2013年過檔TVB，得到更多機會發展。他接受傳媒訪問時透露，當年每月底薪只有$3000，唯有靠勤力做兼職，幫補收入。他甚至試過只容許自己每天用$100，慳住使，盡量少支出，減少購物或者外遊。
新聞女王｜莫家淦創立潮牌做老闆淦撈埋樂壇出新歌
直到2011年，莫家淦儲到一筆錢，以六位數字跟朋友一齊搞生意，成立自家潮流眼鏡的品牌，之後更連開多間手錶和眼鏡店，品牌也得到很多藝人支持，包括郭富城、陳慧琳﹑容祖兒同陳奕迅等，都是這個品牌的捧場客。雖然莫家淦曾透露眼鏡生意因頂不住疫情已暫停，不過另外一門手錶生意仍然維持到。
2017年莫家淦開始轉型做演員，把重心放在戲劇拍攝上，先後在多部劇集演出閒角，最為人熟悉的是他在《愛回家》扮演接龍保安「王朝」一角，最近他仲推出新歌，自封「樂壇中年版新人」，非常勤力！
新聞女王｜莫家淦曾靠譚詠麟北上吸金首度擔正做男一
去年初莫家淦更簽約經理人公司藝能，獲安排北上發展，而藝能娛樂的老闆正正就是莫家淦在明星足球隊的「波友」譚詠麟。其實莫家淦已經加入明星足球隊多年，亦參加過多場足球比賽。為了該次北上吸金之旅，莫家淦仲問TVB請足4個月假，好有決心！
早前莫家淦就在內地短視頻劇《重啟2003》中，首嘗男一滋味。他接受傳媒訪問時，透露該劇班底大部分都係香港人，每一集1-2分鐘，有成100集，但要在5日內拍完，進度好趕，劇中他更有不少動作戲，而拍完之後劇組對他也十分滿意，相信之後會再有合作機會。
新聞女王｜莫家淦已婚育有兩子
感情方面，莫家淦早於2012年與圈外人Kenix成婚，二人育有兩子，莫家淦不時在網上晒全家幅，亦曾被影過撇甩兩個仔仔，與太太拍拖Shopping，十分恩愛。
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