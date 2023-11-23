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新聞女王｜明珠台主播鄧詩穎離巢合照獨缺一主播 曾流淚報新聞惹網民揣測

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近日TVB劇《新聞女王》播出，掀起全城熱話，也令一班新聞主播的動向更加受到網民關注，有「翻版姚子羚」之稱的明珠台主播鄧詩穎（Sharon）日前突然宣布離巢，就引起網民諸多猜測，原來她已是今年內第9位離巢的主播！

新聞女王 《新聞女王》由佘詩曼、李施嬅、馬國明等主演，劇情充滿鉤心鬥角，引起網民猜測是否TVB新聞部實況。
《新聞女王》由佘詩曼、李施嬅、馬國明等主演，劇情充滿勾心鬥角，引起網民猜測是否TVB新聞部實況。（圖片來源：TVB）
新聞女王 鄧詩穎在11月22日於明珠台最後一次報新聞，笑住講：「I
鄧詩穎在11月22日於明珠台最後一次報新聞，笑住講：「I’m Sharon Tang, thank you for your support, Good Night & Goodbye!」（圖片來源：無綫新聞截圖）

新聞女王｜明珠台主播鄧詩穎人緣勁好 離巢獲一眾同事送別

鄧詩穎日前在社交網宣告離巢：「今天要畢業了，MY LAST CAST WILL BE AT 11:30 TONIGHT 心中滿滿的不捨與感恩，感謝各位一直支持。」同時她更曬出多張與主播、記者及幕後工作人員的合照，更獲同事們送上鮮花，可見人緣勁好，同事更大讚鄧詩穎是「一個十分之專業、十分準時、入廠有早冇遲，時間控制得好好的明珠台主播」。

新聞女王 鄧詩穎前兩日作臨別預告。
鄧詩穎前兩日作臨別預告。（圖片來源：IG@sharontangsw）
新聞女王 鄧詩穎與財經主播李晞彤Crystal合照。
鄧詩穎與財經主播李晞彤Crystal合照。（圖片來源：IG@sharontangsw）
新聞女王 林可瑩歡送鄧詩穎。
林可瑩歡送鄧詩穎。（圖片來源：IG@sharontangsw）
新聞女王 鄧詩穎與關可為合照。
鄧詩穎與關可為合照。（圖片來源：IG@sharontangsw）
新聞女王 這位送別鄧詩穎的靚女是明珠台新晉記者Mimosa Ngai。
這位送別鄧詩穎的靚女是明珠台新晉記者Mimosa Ngai。（圖片來源：IG@sharontangsw）
新聞女王 近月開始主持明珠台天氣報告的主播黎在山亦有同鄧詩穎合照。
近月開始主持明珠台天氣報告的主播黎在山亦有同鄧詩穎合照。（圖片來源：IG@sharontangsw）
新聞女王 導演大讚鄧詩穎專業。
導演大讚鄧詩穎專業。（圖片來源：IG@sharontangsw）

新聞女王｜網民猜測3大離巢原因：大肚、不和、過檔

不過網民對鄧詩穎離巢的原因就有不少猜測，有網民留意到她在離巢合照中肚凸凸孕味勁濃，猜測她是因有孕而離巢，準備專心相夫教子。亦有網民發現她所曬出的合照中，並無同是明珠台主播的林婷婷身影，猜測兩人是否不和，令鄧詩穎決定離開。此外由於鄧詩穎在去年嫁給了由TVB過檔有線的主播梁永祥（Nathan），有網民就猜測她將會跟隨老公過檔有線。

新聞女王 鄧詩穎與「昇女郎」黃曉瑩合照，其中一張全身照被網民指肚凸凸孕味濃。
鄧詩穎與「昇女郎」黃曉瑩合照，其中一張全身照被網民指肚凸凸孕味濃。（圖片來源：IG@sharontangsw）
新聞女王 一眾同事送別鄧詩穎，獨缺同是明珠台主播的林婷婷。
一眾同事送別鄧詩穎，獨缺同是明珠台主播的林婷婷。（圖片來源：IG@sharontangsw）
新聞女王 無綫新聞部台前幕後都爭住同鄧詩穎臨別合照。
無綫新聞部台前幕後都爭住同鄧詩穎臨別合照。（圖片來源：IG@sharontangsw）
新聞女王 仲同天氣先生Freddy講埋Bye Bye。
仲同天氣先生Freddy講埋Bye Bye。（圖片來源：IG@sharontangsw）
新聞女王 林婷婷 林婷婷已先後在2021及2022年獲得Asiavision「卓越新聞報道獎」。
林婷婷是網民喜愛的新聞女神。（圖片來源：IG@jacky_lintingting）

新聞女王｜鄧詩穎月前曾流淚報新聞仍堅持微笑

有網民更翻找出今年9月鄧詩穎報道南非警匪槍戰新聞時的畫面，當時她突然哽咽流淚，卻保持著笑容，邊喊邊咳邊繼續報道，期間更有數秒時間完全無聲，只得南非方面的靜止畫面，之後鏡頭轉返錄影廠，就見到鄧詩穎臉上掛住一行眼淚，最後她深呼吸一下才繼續講對白，叫大家睇稍後的晚間新聞，令網民都非常擔心，猜測她當時是身體不適，還是想起甚麼傷心事。

新聞女王 今年9月，鄧詩穎被發現報新聞時突然哽咽流淚，令網民十分擔心，但之後在MyTV Super版本的新聞報道中，這個畫面已消失。
今年9月，鄧詩穎被發現報新聞時突然哽咽流淚，令網民十分擔心，但之後在MyTV Super版本的新聞報道中，這個畫面已消失。（圖片來源：無綫新聞截圖）

新聞女王｜老公去年過檔有線主持節目《每日樓市》

鄧詩穎畢業於浸會大學，2017年加入無綫新聞部，成為明珠台新聞記者及主播，亦有報天氣，早前又曾以廣東話報道專題新聞，去年11月她升呢做人妻，嫁給了前同事梁永祥，梁永祥由2017年入職TVB，由財經記者做到主播，去年4月過檔有線，成為助理編輯及採訪主任（地產），有份主持節目《每日樓市》。

新聞女王 2017年初入無綫時的鄧詩穎，感覺十分青澀。
2017年初入無綫時的鄧詩穎，感覺十分青澀。（圖片來源：IG@sharontangsw）
新聞女王 報新聞之餘又報埋天氣。
報新聞之餘又報埋天氣。（圖片來源：IG@sharontangsw）
新聞女王 鄧詩穎與老公梁永祥在TVB相識相戀。
鄧詩穎與老公梁永祥在TVB相識相戀。（圖片來源：IG@sharontangsw）
新聞女王 去年結婚鄧詩穎罕有Deep V曬深坑。
去年結婚鄧詩穎罕有Deep V曬深坑。（圖片來源：IG@sharontangsw）
新聞女王 同老公舉行婚禮。
同老公舉行婚禮。（圖片來源：IG@sharontangsw）
新聞女王 手上和頸上加埋掛住十隻金鈪，仲有金豬！
手上和頸上加埋掛住十隻金鈪，仲有金豬！（圖片來源：IG@sharontangsw）
新聞女王 婚紗仲有透視大露背。
婚紗仲有透視大露背。（圖片來源：IG@sharontangsw）
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（圖片來源：IG@sharontangsw）
新聞女王 鄧詩穎仲同趙慧奈係好姊妹，當日結婚請對方做伴娘。
鄧詩穎仲同趙慧奈係好姊妹，當日結婚請對方做伴娘。（圖片來源：IG@sharontangsw）

新聞女王｜無綫新聞部爆離巢潮 今年內已走9位主播

除了鄧詩穎外，近月無綫新聞部更爆發了離巢潮，之前已有8位新聞主播，在今年內相繼離巢，包括財經主播唐海汶、「港版有村架純」伍楚瑩、「翻版陳瀅」孫雪祺、「財經組吳彥祖」徐俊逸、「昇女郎」李曉欣、袁沅玉、麥詩敏及資深主播潘蔚林，而鄧詩穎已是今年內第9位離巢的主播。

新聞女王 TVB體育主播陳焜傑Kitson都話呢幾年無綫新聞部走咗好多人。
TVB體育主播陳焜傑Kitson都話呢幾年無綫新聞部走咗好多人。（圖片來源：IG@sharontangsw）
新聞女王 唐海汶 中門大開的唐海汶表現仲風騷過壽星女溫蕎菲。
唐海汶（Iris）今年初離巢TVB後愈來愈性感，成為「新聞界咪神」之一。（圖片來源：[email protected]
新聞女王 伍楚瑩 徐俊逸與伍楚瑩兩位財經組男神同女神都相繼離巢。
徐俊逸與伍楚瑩兩位財經組男神同女神都在月前相繼離巢。（圖片來源：IG@johnny_in_359）
新聞女王 袁沅玉 袁沅玉最後一次在無綫報新聞，笑容保持甜美。
袁沅玉今年5月低調離巢，最後一次在無綫報新聞時，笑容保持甜美。（圖片來源：無綫新聞截圖）
新聞女王 麥詩敏 麥詩敏於今年6月離巢無綫。
麥詩敏於今年6月離巢TVB。（圖片來源：IG@glorrrrr）
新聞女王 李曉欣 28歲李曉欣「昇女郎」宣布離巢TVB
「昇女郎」李曉欣今年7月宣布離巢TVB。（圖片來源：IG@hiuyanmichelle）
新聞女王 孫雪祺 現時孫雪祺IG已有超過1.5萬名Followers。
被封「翻版陳瀅」的財經主播孫雪祺，由於相貌甜美加上擁有豐滿身形，一向備受網民喜愛，在今年8月突然宣布離巢TVB。（圖片來源：[email protected]

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撰文：東方新地圖片來源：IG@sharontangsw、無綫新聞截圖

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