新聞女王｜明珠台主播鄧詩穎離巢合照獨缺一主播 曾流淚報新聞惹網民揣測

近日TVB劇《新聞女王》播出，掀起全城熱話，也令一班新聞主播的動向更加受到網民關注，有「翻版姚子羚」之稱的明珠台主播鄧詩穎（Sharon）日前突然宣布離巢，就引起網民諸多猜測，原來她已是今年內第9位離巢的主播！