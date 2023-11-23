新聞女王｜明珠台主播鄧詩穎離巢合照獨缺一主播 曾流淚報新聞惹網民揣測
新聞女王｜明珠台主播鄧詩穎人緣勁好 離巢獲一眾同事送別
鄧詩穎日前在社交網宣告離巢：「今天要畢業了，MY LAST CAST WILL BE AT 11:30 TONIGHT 心中滿滿的不捨與感恩，感謝各位一直支持。」同時她更曬出多張與主播、記者及幕後工作人員的合照，更獲同事們送上鮮花，可見人緣勁好，同事更大讚鄧詩穎是「一個十分之專業、十分準時、入廠有早冇遲，時間控制得好好的明珠台主播」。
新聞女王｜網民猜測3大離巢原因：大肚、不和、過檔
不過網民對鄧詩穎離巢的原因就有不少猜測，有網民留意到她在離巢合照中肚凸凸孕味勁濃，猜測她是因有孕而離巢，準備專心相夫教子。亦有網民發現她所曬出的合照中，並無同是明珠台主播的林婷婷身影，猜測兩人是否不和，令鄧詩穎決定離開。此外由於鄧詩穎在去年嫁給了由TVB過檔有線的主播梁永祥（Nathan），有網民就猜測她將會跟隨老公過檔有線。
新聞女王｜鄧詩穎月前曾流淚報新聞仍堅持微笑
有網民更翻找出今年9月鄧詩穎報道南非警匪槍戰新聞時的畫面，當時她突然哽咽流淚，卻保持著笑容，邊喊邊咳邊繼續報道，期間更有數秒時間完全無聲，只得南非方面的靜止畫面，之後鏡頭轉返錄影廠，就見到鄧詩穎臉上掛住一行眼淚，最後她深呼吸一下才繼續講對白，叫大家睇稍後的晚間新聞，令網民都非常擔心，猜測她當時是身體不適，還是想起甚麼傷心事。
新聞女王｜老公去年過檔有線主持節目《每日樓市》
鄧詩穎畢業於浸會大學，2017年加入無綫新聞部，成為明珠台新聞記者及主播，亦有報天氣，早前又曾以廣東話報道專題新聞，去年11月她升呢做人妻，嫁給了前同事梁永祥，梁永祥由2017年入職TVB，由財經記者做到主播，去年4月過檔有線，成為助理編輯及採訪主任（地產），有份主持節目《每日樓市》。
新聞女王｜無綫新聞部爆離巢潮 今年內已走9位主播
除了鄧詩穎外，近月無綫新聞部更爆發了離巢潮，之前已有8位新聞主播，在今年內相繼離巢，包括財經主播唐海汶、「港版有村架純」伍楚瑩、「翻版陳瀅」孫雪祺、「財經組吳彥祖」徐俊逸、「昇女郎」李曉欣、袁沅玉、麥詩敏及資深主播潘蔚林，而鄧詩穎已是今年內第9位離巢的主播。
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