新聞女王大結局︱陳山聰演活智障爸爸 內地網民洗版式狂讚視帝級演技
陳山聰演活智障爸爸喪女之痛
《新聞女王》大結局劇情講述，飾演陳山聰的女兒嘉嘉突然去世，智障爸爸陳山聰為了查明真相，去到幼稚園脅持多名小朋友。當「Man姐」佘詩曼到場訪問陳山聰時，陳山聰發揮視帝級演技，完美演繹出一個父親失去女兒的痛心和絕望，將智障爸爸一角演繹得淋漓盡致。陳山聰早前接受傳媒訪問時指，今次客串的角色非常難演，所以特意請來一名戲劇老師全程作指導，雖然角色的情緒起伏很大，但演完之後覺得「好爽」，是近年喜歡的角色之一。
內地網民洗版式狂讚：看哭了！
今次陳山聰演技大爆發，獲內地網民洗版式留言激讚：「事實證明，有演技的人，小配角也可以演得出彩」、「畢竟係視帝，有實力」、「今次山聰真係演得唔錯。有90年代tvb那味，提升演技不少」、「看哭了，身為一個父親…」等等。 陳山聰本尊亦現身內地社交平台，逐一留言向內地網民道謝，非常親民。 陳山聰接受訪問時亦指看到網上很多人支持，感到非常開心。 同時也很慶幸《新聞女王》咁火如此爆，希望能參與續集。
網民指出唯一Bug位：髮型有點出戲
雖然今次陳山聰演活智障爸爸一角大獲好評，但亦有網民發文指出陳山聰角色的唯一美中不足：「第一次見輕度弱智、單親家庭相依為命、家庭環境一般（較差），還頂著那麼好看的，甚至炫酷的髮型，非常出戲，整部戲最大的bug」、「他的髮型有點出戲，已經傻了還天天搞髮型」、「我之前看到有一個評論說『他是弱智，髮型師又不是弱智』笑死我了」等。
大結局彩蛋 《金宵大廈》CP再度重聚
此外，有內地網民指出今次陳山聰的客串，有可能是為了《金宵大廈3》埋下伏線。有網民腦洞大開，為編劇寫新劇本，指《新聞女王》中的飾演「張家妍」的李施嬅，其實是《金宵大廈2》另一平行時空的「CoCo」，令這對經典「金宵CP」中再度重聚。不少網民都留言表示諗得過：「旭輝同Coco再重聚」、「你把我想看的都寫出來了，求編劇拍出來」、「我中意呢個結局」等。
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