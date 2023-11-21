新聞女王｜陳曉華成權鬥炮灰被踢走 唐芷瑤身份剖白心聲：做棋咪做棋囉

昨日（20日）TVB台慶劇《新聞女王》首集播放，藝人陳曉華在劇中飾演前線記者唐芷瑤，首集獲佘詩曼提拔挖角。而她戲份亦十分重要，雖然在宣傳劇集期間介紹角色唔多，但劇中依然獲佘詩曼器重，想不到第二集就慘成權鬥炮灰！