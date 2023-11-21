新聞女王｜陳曉華成權鬥炮灰被踢走 唐芷瑤身份剖白心聲：做棋咪做棋囉
新聞女王｜陳曉華唐芷瑤 飾演出穩陣搶眼
劇集《新聞女王》宣傳初段，甚少提及陳曉華的角色，就連大合照陳曉華都要靠邊站。陳曉華飾演的唐芷瑤在首兩集甚為搶眼，不但能夠表現出被同事和上司忽視的不忿和無奈，又演活為了重奪地位而不擇手段的狠勁。不過據知陳曉華將會在第二集就被佘詩曼炒魷，成為新聞部第一個棄卒！
角色提早退場有伏線？！陳曉華親身回應
雖然陳曉華只演出兩集就被踢出新聞部，但能在短短兩集戲份分別與李施嬅、佘詩曼以及馬國明有對手戲，有觀眾期待陳曉華在往後集數可以回歸作出反擊，不過對於自己的角色發展，陳曉華就大賣關子叫「大家期待一下」，又多謝大家關心：
見到大家嘅回應都好踴躍
有啲又戥我唔抵
有啲又覺得我好傻
多謝大家咁緊張「芷瑤」
陳曉華剖白角色設計 ：今次孤軍作戰慘過《美麗戰場》
被問到今次飾演欠缺職場心計的唐芷瑤，會否跟去年《美麗戰場》「感情白痴」林小美有相似之處，陳曉華就有唔同睇法，仲向記者仔細分析兩個角色的不同之處：
「或者係大家眼中，兩個人都好可憐，但其實兩個角色唔似㗎！唐芷瑤身邊無人幫佢，佢一直好努力自己做嘢，想得到好成績做比上司睇，而《美麗戰場》嘅林小美就係即使遇到咩都好，都有兩個好姐妹幫手，但我覺得其實林小美好幸福，起碼都有兩個姐妹。」
辦公室政治下甘願做棋！ 陳曉華：唐芷瑤一直只好努想做出成績
陳曉華又指出芷瑤的角色命運註定吃力不討好，劇情講述她就算拋身誘惑上司馬國明，亦不得要領：「佢用自己覺得啱嘅方法做盡，到最後都係被犧牲，盡曬全力，芷瑤只係想換嚟一個成功嘅機會，就好似當中一個對白『做棋咪做棋囉，至少都有俾人利用嘅機會呀。』 可惜最後都係失敗！ 」
《新聞女王》第二集經典對白 ：
「我都可以無底線、我都可以走光㗎！」
陳曉華《美麗戰場》飾純真少女林小美
去年台慶劇《美麗戰場》陳曉華（Hera）在劇中飾演純真女林小美，被軟飯王丁子朗背叛後，戀上好友陳瀅的初戀情人家明，以為終於有運行，點知重遇丁子朗，慘被報復，冇好下場！入行只有4年的陳曉華受TVB力棒極速上位，有望成為一線花旦，現實中的她緋聞都好豐富，位位都是靚仔！
陳曉華棄做護士成港姐冠軍 曾同Ian傳緋聞 入行5年受力捧
《美麗戰場》講述林小美個性單純天真，但外貌協會，見到俊俏的男生便會直接心動，不管其心地是否善良。拍拖時，她活得很卑微，跟十多名前男友都不長久，次次都被人欺負收場。其後她遇到程裕進（丁子朗飾演），中了對方的局，深深受上對方，因為他跟鍾家寶（陳瀅飾演）、李靜兒（劉佩玥飾演）反目，也因為他的挑撥，跟爸爸媽媽疏離。不過她依然甘願為愛情付出所有，即使捨棄親情、友情也在所不惜。
可是程裕進不是好男人，他一直利用林小美，要求她倒貼自己的使費，甚至為他的樂隊出錢。林小美一一答尤，即使被情敵圓圓（關嘉敏飾演）針對都視若無睹，繼續愛著程裕進。直到見到程裕進、圓圓趁她不在時鬼混，她也不想放棄這段感情，結果被程裕進提出分手。
陳曉華（Hera）於最新的TVB台慶劇《美麗戰場》擔當其中一個女主角，但她在訪問中提及是次角色的性格與現實的她太過差天共地，因此是次飾演角色亦有一定的難度，被葉念琛寸擺明她就是林小美。
陳曉華棄做護士 為港姐華姐雙冠軍
身高173cm的陳曉華（Hera）是2018年一眾候選港姐中的大熱人選，她畢業於中大護理系，在大學時期已是兼職平面模特兒。她小時候因病曾留院治療，經同是港姐冠軍的楊思琦探訪後頓時萌生了參選的念頭，康復多年後便立心去參選《2018年度香港小姐競選》，最後以大熱姿勢成功奪得冠軍。一年後，她代表香港參加《2019國際中華小姐競選》，再次勇奪了冠軍寶座後入行，似乎是因為有「雙料冠軍」的名譽，她只是四年間便有望成為大台一線花旦。
緋聞情史豐富 與陳卓賢Ian、方力申傳過
陳曉華在參加港姐是被揭曾與狄以達拍拖，有報道指二人在餐廳「撐枱腳」時說粗口，因此當年有媒體稱她為「粗口港姐」，事後訪問中她表示日後會小心自己的言行舉止，不過二人因各自專注事業發展，最後分手收場。
和陳卓賢Ian密會斷正
其後有傳媒早前連日拍得陳曉華和陳卓賢Ian密會，與家人居於佐郭的陳曉華秘密會合Ian後，兩人齊到深水埗食飯，期間駕車時時慢時快慎防被跟蹤，又前後腳進食店挑了不起眼的位置坐，行徑相當小心。
早前陳曉華被拍到駕駛Mini Cooper座駕從佐敦家出車帶愛犬去扮靚，完事後將愛犬交給家人照顧，自己則駕駛陳卓賢Ian座駕再殺落電器舖挑選家電，上至雪櫃下至電熱水煲一不放過，期間亦頻頻講電話未知是否詢問陳卓賢Ian意見，有指她正為位於荃灣與陳卓賢Ian的同居愛巢作預備。
對於被斷正夜會陳卓賢Ian，又為二人的愛巢準備，陳曉華指雙方是認識的，但以工作以外事情唔回應為由婉拒再講，強調自己會努力工作，希望大家會看到她的進步。不過經理人花姐證實兩人並非拍拖，而且陳卓賢Ian亦有女朋友Amy。
疑被方力申力追：我今日載你返去！
42歲的方力申與鄧麗欣分手後成日話自己好Dry，其實無王管不知幾Free，先後與馮盈盈、陳瀅傳過緋聞，最近仲威，連2018年的港姐冠軍陳曉華都成為他的緋聞女友。
早前方力申在社交網上載了他與母親的合照，祝媽媽生日快樂，點知就被網民留言：「幾時帶陳曉華見方媽媽，溝得人哋就認咗佢……個女仔畀你玩得好慘㗎」。之後方力申再發文宣傳香港環島泳紀錄片，該網民又再留言：「方力申愛陳曉華，快啲受溝！」網民更Hashtag了方力申及陳曉華的帳號。
有指該網民不滿方力申暗媾陳曉華，所以公開踢爆他，連續兩日在方力申的社交網留言，迫他公開認愛。而陳曉華同日於社交網分享靚相，方力申亦有畀Like兼留言，即被網民連發四個留言並Hashtag方力申：「方力申快啲認愛陳曉華」、「成日都要地下情」、「大膽啲認咗佢哋，明明對@herachann（陳曉華社交網帳號）有意思」及「送得狗公仔畀人，就認咗佢啦！追緊@herachann」，另外亦有網民留言：「方力申@alexfongliksun愛@herachann陳曉華送狗公仔，又要delete人哋account，此地無銀」，而兩位當事人亦分別刪除有關的網民留言。
方力申與陳曉華對於被網民留言指他們發展地下情都有回應傳媒，方力申強調現時沒有拍拖，他指那些假account寫的不需要回應，希望大家不要把一些女仔名與她放在一起，仲叫大家努力抗疫啦！陳曉華亦表示從來冇咁嘅事，亦不知道為何會有這個傳聞。
方力申與陳曉華原來早有互動，去年陳曉華曾以嘉賓身份亮相方力申與當奴主持的節目《鬼上你架車2》，又一齊參加無綫運動會及捧胡鴻鈞演唱會場；此外，二人去年又孖住亮相《天天開運王》，當時更被李居明指有姻緣運：「以八字嚟講，佢哋兩個可以埋牙！」當時陳曉華的反應甚大，方力申就扮鎮定說：「我今日載你返去！」
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