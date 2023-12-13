新聞女王 陳洛鈞

新聞女王｜前主播陳洛鈞不滿被指撞樣李施嬅 火速轉look竟似「東張女神」

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TVB劇集《新聞女王》全城熱播，因為劇情是講述新聞主播之間的明爭暗鬥，所以劇集播出後亦引來不少新聞主播的關注。33歲的前TVB及有線新聞主播陳洛鈞，早前更被認錯是《新聞女王》中的張家妍（李施嬅 飾），搞到陳洛鈞要在社交平台收集大家嘅意見，仲火速剪埋髮型避免撞樣！但係陳洛鈞原來除咗撞樣張家妍外，仲被網民話同呢位「東張女神」更加似……

新聞女王｜陳洛鈞無奈認撞樣 火速剪髮搣甩「家妍」味

陳洛鈞在社交平台上載一則限時動態，並配文稱：「由於連好耐冇見嘅工人姐姐都以為大台熱播劇嘅張家妍（李施嬅 飾）係我，我決定陣間剪個髮型」。陳洛鈞更開設了投票功能，並提供了「孖生咁樣」、「唔似」、「某啲角度似」供網民選擇。最後「孖生咁樣」以45%跑出，「唔似」的選項則只有17%，亦令陳洛鈞表示：「結果係…真係似似地」，又配以一個十分無奈的表情符號，看來對於被指似李施嬅十分不滿。

而被指與李施嬅「孖生咁樣」後，陳洛鈞便火速剪了一個新髮型。以新造型示人的陳洛鈞再上載限時動態，除了展示自己的新髮型外，更配文再向網民發問：「依家唔似啦呱？」，誓要搣甩「家妍」味。

新聞女王 陳洛鈞 陳洛鈞被指撞樣熱播劇《新聞女王》中的張家妍李施嬅 飾）。
陳洛鈞被指撞樣熱播劇《新聞女王》中的張家妍（李施嬅 飾）。（圖片來源：IG@chrissyclk、YouTube@TVB(official)）
新聞女王 陳洛鈞 陳洛鈞表示連工人姐姐都認錯自己，仲開埋投票功能問網民係唔係真係有咁似。
陳洛鈞表示連工人姐姐都認錯自己，仲開埋投票功能問網民係唔係真係有咁似。（圖片來源：IG@chrissyclk）
新聞女王 陳洛鈞 而陳洛鈞對於45%票數認為佢同張家妍「孖生咁樣」嘅投票結果視乎不太滿意。
而陳洛鈞對於45%票數認為佢同張家妍「孖生咁樣」嘅投票結果視乎不太滿意。（圖片來源：IG@chrissyclk）
新聞女王 陳洛鈞 陳洛鈞隨後火速剪個新髮型，誓要將身上嘅「家妍」味搣甩。
陳洛鈞隨後火速剪個新髮型，誓要將身上嘅「家妍」味搣甩。（圖片來源：IG@chrissyclk）

新聞女王｜陳洛鈞似足「東張女神」吳幸美

雖然陳洛鈞被指撞樣李施嬅 ，但是不少網民在睇見陳洛鈞被工人姐姐認錯的限時動態後，都紛紛表示陳洛鈞其實更似「東張女神」吳幸美！不過陳洛鈞分享到社交平台上的照片上，的確有不少照片都同吳幸美非常相似，難怪網民會話陳洛鈞同吳幸美更似「孖生咁樣」！

新聞女王 陳洛鈞 但係陳洛鈞反而被網民指更似「東張女神」吳幸美。
但係陳洛鈞反而被網民指更似「東張女神」吳幸美。（圖片來源：IG@chrissyclk、IG@ng_hang_mei）
新聞女王 陳洛鈞 陳洛鈞有不少的照片都好似吳幸美，驟眼睇真係好易認錯。
陳洛鈞有不少的照片都好似吳幸美，驟眼睇真係好易認錯。（圖片來源：IG@chrissyclk）

去年接受求婚挑戰做方太

去年9月，陳洛鈞在IG公布男友求婚成功的喜訊，並稱在未婚夫支持下，令她夢想成真：「讓我們挑戰成為方先生&方太太！」現時經過約9個月的籌備，兩人的婚禮已進入倒數階段，不過陳洛鈞並未有透露婚禮的其他詳情。

新聞女王 陳洛鈞 新聞主播 當日獲男友驚喜求婚，令陳洛鈞非常感動。
當日獲男友驚喜求婚，令陳洛鈞非常感動。（圖片來源：IG@chrissyclk）
新聞女王 陳洛鈞 新聞主播 兩人Sweet咀嘴。
兩人Sweet咀嘴。（圖片來源：IG@chrissyclk）
新聞女王 陳洛鈞 新聞主播 陳洛鈞多謝見證朋友之餘，又搞笑話：「你哋都呃得我透！」
陳洛鈞多謝見證朋友之餘，又搞笑話：「你哋都呃得我透！」（圖片來源：IG@chrissyclk）

入TVB三年 感激前輩指導

現年33歲的陳洛鈞畢業於香港理工大學，2016年1月加入TVB，擔任財經新聞主播，至2018年12月過檔有線，當日時她曾感慨表示：「TVB這木人巷，教你如何迅速技能get，近三年特訓有苦有甜，感動的是指導過我的前輩，臨走前認為我學有所成。」

新聞女王 陳洛鈞 新聞主播 陳洛鈞在TVB做了近三年主播，在有線則是做了約1年半。
陳洛鈞在TVB做了近三年主播，在有線則是做了約1年半。（圖片來源：IG@chrissyclk）
新聞女王 陳洛鈞 新聞主播 在TVB工作時嘅陳洛鈞。
在TVB工作時嘅陳洛鈞。（圖片來源：IG@chrissyclk）
新聞女王 陳洛鈞 新聞主播 陳洛鈞仲曾經喺李嘉誠退休前最後一日同佢自拍合照。
陳洛鈞仲曾經喺李嘉誠退休前最後一日同佢自拍合照。（圖片來源：IG@chrissyclk）

現時兼任網上財經節目主持

到2020年5月離開有線後，陳洛鈞轉投金融機構任職，主要負責分析股票及提供投資策略，同時亦兼任網台財經節目主持、司儀及瑜伽導師等工作，她亦笑封自己為「全能型slasher」。

新聞女王 陳洛鈞 新聞主播 除了做和財經有關嘅工作外，陳洛鈞亦係一名瑜伽導師。
除了做和財經有關嘅工作外，陳洛鈞亦係一名瑜伽導師。（圖片來源：IG@chrissyclk）
新聞女王 陳洛鈞 新聞主播 同時仲有做司儀嘅工作。
同時仲有做司儀嘅工作。（圖片來源：IG@chrissyclk）

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撰文：東方新地圖片來源：IG@chrissyclk、YouTube@TVB(official)、IG@ng_hang_mei

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