新聞女王｜前主播陳洛鈞不滿被指撞樣李施嬅 火速轉look竟似「東張女神」
新聞女王｜陳洛鈞無奈認撞樣 火速剪髮搣甩「家妍」味
陳洛鈞在社交平台上載一則限時動態，並配文稱：「由於連好耐冇見嘅工人姐姐都以為大台熱播劇嘅張家妍（李施嬅 飾）係我，我決定陣間剪個髮型」。陳洛鈞更開設了投票功能，並提供了「孖生咁樣」、「唔似」、「某啲角度似」供網民選擇。最後「孖生咁樣」以45%跑出，「唔似」的選項則只有17%，亦令陳洛鈞表示：「結果係…真係似似地」，又配以一個十分無奈的表情符號，看來對於被指似李施嬅十分不滿。
而被指與李施嬅「孖生咁樣」後，陳洛鈞便火速剪了一個新髮型。以新造型示人的陳洛鈞再上載限時動態，除了展示自己的新髮型外，更配文再向網民發問：「依家唔似啦呱？」，誓要搣甩「家妍」味。
新聞女王｜陳洛鈞似足「東張女神」吳幸美
雖然陳洛鈞被指撞樣李施嬅 ，但是不少網民在睇見陳洛鈞被工人姐姐認錯的限時動態後，都紛紛表示陳洛鈞其實更似「東張女神」吳幸美！不過陳洛鈞分享到社交平台上的照片上，的確有不少照片都同吳幸美非常相似，難怪網民會話陳洛鈞同吳幸美更似「孖生咁樣」！
去年接受求婚挑戰做方太
去年9月，陳洛鈞在IG公布男友求婚成功的喜訊，並稱在未婚夫支持下，令她夢想成真：「讓我們挑戰成為方先生&方太太！」現時經過約9個月的籌備，兩人的婚禮已進入倒數階段，不過陳洛鈞並未有透露婚禮的其他詳情。
入TVB三年 感激前輩指導
現年33歲的陳洛鈞畢業於香港理工大學，2016年1月加入TVB，擔任財經新聞主播，至2018年12月過檔有線，當日時她曾感慨表示：「TVB這木人巷，教你如何迅速技能get，近三年特訓有苦有甜，感動的是指導過我的前輩，臨走前認為我學有所成。」
現時兼任網上財經節目主持
到2020年5月離開有線後，陳洛鈞轉投金融機構任職，主要負責分析股票及提供投資策略，同時亦兼任網台財經節目主持、司儀及瑜伽導師等工作，她亦笑封自己為「全能型slasher」。
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