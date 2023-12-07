新聞女王｜陳若思演MK妹入型入格！曾與鍾培生傳緋聞 落選港姐做到J2女神
陳若思事前有做足功課 參考「MK妹」穿搭法
2020年參選港姐入行的Amber拍劇經驗相對較少，並多以客串性質演出。雖然劇齡尚淺，Amber演出絕不遜色，飾演凡事與家姐對著幹的MK妹的她，不但每次出場都令人眼前一亮。Amber受訪時，坦言是次是首次入劇組飾演有名字的角色，又談到角色造型，Amber笑言沒覺得特別性感，但坦言事前有做功課參考「MK妹」穿搭法，並指最想感激是角色髮型：
「呢個劇係我戲份最重、亦係我第一個入劇組嘅角色；我之前啲角色都係冇名嘅，做過宮女，客人同埋粉絲。」
「我覺得個髮型已經好壞、好猖狂，所以每次一紮起個頭，我都覺得自己特別反叛、好有霸氣，隔籬啲人都會畀我嚇親。」
陳若思笑指角色像「女版山雞」：我當正自己大家姐去兇依婷
為了投入角色，Amber拍攝期間喪Loop 90後熱捧的MK song，並於腦海內不斷反覆哼唱增加投入感：「另外我仲有睇啲黑社會嘅電影，我當正自己係女版陳浩南，雖然最後我覺得自己比較似山雞多啲，鬧人嘅時候都係大聲靠惡，我當正自己係黑社會大家姐咁樣去兇依婷。」談到昨晚兇依婷場口，Amber笑言全靠佘詩曼阿佘出手幫拖，才順利完成拍攝：
「有場戲有句對白係：『我唔想郁呀，一係你爬出去囉』，我無論點講都講唔好，阿佘就提議我伸直隻腳擋住我家姐（何依婷飾），唔畀佢出去，加咗呢個設計後，我即刻覺得成件事順咗。」
陳若思大讚阿佘零架子
Amber又大讚阿佘與依婷都是很好的前輩：
「有一次拍promo，因為前面啲人太高，阿佘見到我畀人擋住，佢就話加個apple box畀我墊高。我覺得佢真係好好人，因為我覺得佢冇必要照顧我，而且仲要咁都留意到。依婷都有分享一啲佢做戲嘅嘢畀我聽，佢話啱啱開始做戲時，冇留意到隻眼要好定，因為眼神其實好重要，咁樣上鏡講嘢先至會比較有說服力。」
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陳若思與鍾培生傳緋聞多年
陳若思曾被傳媒爆料指她與鍾培生有過一段情，但陳若思透露在2020年選美港姐時已經有此傳聞，因為她以前曾在電競公司工作，所以和鍾培生已認識一段長時間，二人曾在很多電競場合一齊出現過，才會引起這傳聞。陳若思並指與鍾培生於2015年認識，直到對方的HK E-Sports成立，熱衷於打LOL的陳若思就被對方邀請加入電競女子隊。
陳若思落閘劃清界線
當年由於陳若思有直播打機和擔任Gamegirl，所以和鍾培生比較熟絡，不過她強調二人關係只是上司與下屬，從來沒有拍過拖。對於被問及鍾培生有否展開追求，陳若思則表示對方追過好多女仔，但係如果二人真的拍拖關係就會好尷尬，因為返工會被其他人見到，陳若思並指對方口花花愛講笑，但沒有真正追求過她。
爆男方正籌備結婚
陳若思認為鍾培生只當她妹妹，並指大家是朋友關係，私底下會一班人吃飯，但去酒店或者其他地方就不會。陳若思更表示離開職業電競隊後，二人已很多年沒見，更透露對方現正籌備結婚。至於鍾培生被問及與陳若思的緋聞甚至包養對方一事，他就透過公關回覆傳媒指二人只是舊同事，已有5、6年沒見面。
陳若思自爆激減30磅參選港姐
陳若思Amber參選時名字叫「陳煦凝」，21吋黃蜂腰成為她的標記，可惜2020年決賽當晚五強不入，失落奬項的腰精Amber自爆參選以來壓力大到情緒崩潰，對付出與收入不成正比似有怨言，更自爆心目中的冠軍並非謝嘉怡，而是辭去護士一職參選的何孟珊，為撐姊妹不怕得罪人﹗雖然三甲不入，陳煦凝已簽約無綫，同年10月在社交網站上宣佈從「陳煦凝」改名為「陳若思」。
有小腰精稱號的陳煦凝，參選港姐時是大熱之選，曾先後被指似蔡少芬，後來又被發現同2019年友誼小姐陳熙蕊撞樣。陳煦凝為入行辭去本來的理財策劃經理一職，最近把長曲髮剪短，竟然同2018年港姐亞軍鄧卓殷撞晒樣，未有實質工作，已同幾位師姐撞樣，唔知好事定唔好呢﹗
陳煦凝發長文替姊妹不入三甲不值
《香港小姐2020》冠軍由25歲蘇格蘭混血兒謝嘉怡奪得，樣子標緻、笑容甜美，性格可愛，再加上唔鹹唔淡的廣東話，決賽當晚令她爭取不少分數，現場藝員嘉賓亦公開睇好好，三甲得主亦是大熱佳麗，外界對賽果大都表示認同滿意。不過有份落場的佳麗就唔係個個咁睇，好似小腰精的陳煦凝Amber就發文替姊妹何孟珊三甲不入而不值，
落選後呻兩個月冇覺好瞓
因對答牙尖嘴脷、又被指曾整容、IG放漏奶相加上激減三十磅，參選以來一直是話題佳麗，新聞多多，可惜五強不入，落選後接受訪問時，被問到最想做乜？陳煦凝狂呻：「梗係瞓覺，呢個月嚟綵排到好夜，返到屋企落妝，又一早返嚟綵排，每日得兩三個鐘瞓覺，終於有覺好瞓。」而Amber亦在社交網發長文指自己參選以來，如同極速上了成長的一課，是「人生中感受到最大壓力的日子……情緒崩潰到幾乎每日都喊，全身水腫又生暗瘡」大爆參選的苦況﹗
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