新聞女王｜飛爺鄧智堅借惡搞姜濤上位 演繹縮骨勝利球迷引網民熱議

鄧智堅有份出演《新聞女王》，有網友重提當時他在TVB超級綜藝記者會上扮演姜濤一事，當時他疑似惡搞姜濤以及其他藝人的一句「打到你變薑蓉」惹來大批姜糖洗版鬧爆。其實鄧智堅一向扮鬼扮馬，扮演惡搞角色多籮籮，更一人擁有7大身份：導演、編劇、配音員、演員、專欄作家、戲劇導師、劇團創辦人，斜槓身份亦多籮籮！