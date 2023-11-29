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新聞女王｜飛爺鄧智堅借惡搞姜濤上位 演繹縮骨勝利球迷引網民熱議

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鄧智堅有份出演《新聞女王》，有網友重提當時他在TVB超級綜藝記者會上扮演姜濤一事，當時他疑似惡搞姜濤以及其他藝人的一句「打到你變薑蓉」惹來大批姜糖洗版鬧爆。其實鄧智堅一向扮鬼扮馬，扮演惡搞角色多籮籮，更一人擁有7大身份：導演、編劇、配音員、演員、專欄作家、戲劇導師、劇團創辦人，斜槓身份亦多籮籮！

鄧智堅演「飛爺」親自拆解「飲珍奶」作用

自開播以來佔戲頗重的飛爺，最大記憶點除了夠晒輸打贏要、就是從不離手的珍珠奶茶，智堅笑言老是常出現的珍奶，是為了凸顯新聞工作者遇到的壓力：「劇本本身已經有（珍奶嘅出場），不過某啲場口我同監製導演溝通咗後決定加碼，因為做突發新聞壓力好大、好多決策要做，所以飛爺需要糖分。」並揭出飛爺「圓形眼鏡」背後玄機：「突顯佢唔會正面交鋒，表面圓滑但其實笑裡藏刀。」談到角色貼地，不少打工仔看罷後大有共鳴，認為人生總會遇到一個「衰上司」，對此智堅笑言：

「我都有問過一啲職場上嘅朋友，唔少都遇過『勝利球迷型』嘅中、高層。我記得拍攝時，自己加咗一句對白，就係當家妍表示『未應承』，我回佢：『係未應承，咁即係未拒絕啦』，帶出老細要面嘅一面。」

新聞女王 飛爺 鄧志堅演繹縮骨不負責任的新聞總監，被網民猜測有所影射。
鄧志堅演繹縮骨不負責任的新聞總監，被網民猜測有所影射。（圖片來源：TVB）

新聞女王｜鄧智堅童顏樣被嫌氣場弱 唔似大佬

劇中飾演SNK News新聞總監「飛爺」鄧志堅就是媚上欺下，背後製造爭端之人！網民笑指「剩係喺度撥火」，其角色造型更有啲似智叔廖啟智《律政強人》的感覺！

戲內「Man姐」佘詩曼的女王氣場十足，即使是馬國明、或者是鄧智堅都被比下去！有網民認為鄧志堅童顏樣不適合扮老：「似細路仔扮大人」、「點解個總監仲後生過兩個主播？」、「童顏樣成日做廢老角色」、「鄧智堅點配得上個爺字」等。

新聞女王 飛爺 新聞女王 馬國明 鄧智堅飾演的「飛爺」角色A字膊又喜邀功，亦被指氣場唔夠！
鄧智堅飾演的「飛爺」角色A字膊又成日邀功，亦被指氣場唔夠！（圖片來源：TVB）
新聞女王 飛爺 新聞女王 佘詩曼 其角色造型更有啲似智叔廖啟智《律政強人》的感覺！
其角色造型更有啲似智叔廖啟智《律政強人》的感覺！（圖片來源：TVB）

新聞女王｜鄧智堅會係終極Big boss？

劇中勾心鬥角場面多，鄧智堅在接受傳媒訪問時自稱角色陰險狡猾，是一個多面人的大反派。對於有網民猜測飛爺是終極Big boss的推測，他透露「飛爺」不會直接與他對打，對付他的方法就是破壞遊戲規則，煽風點火拉攏群眾，同時找「高手」與他對打。似乎在暗示有高手角色會黑化。現實中，他又大讚阿佘超nice，同馬國明合作亦好快有默契。

新聞女王 飛爺 對於有網民猜測飛爺是終極Big boss的推測，他透露「飛爺」不會直接與他對打，對付他的方法就是破壞遊戲規則。現實中，他又大讚阿佘超nice，同馬國明合作亦好快有默契。
對於有網民猜測飛爺是終極Big boss的推測，他透露「飛爺」不會直接與他對打，對付他的方法就是破壞遊戲規則。現實中，他又大讚阿佘超nice，同馬國明合作亦好快有默契。（圖片來源：IG＠erictangchikin）

新聞女王｜鄧智堅出道17年專做搞怪角色

39歲的鄧智堅原來已經出道17年，但樣子生得童顏，而且在舞台劇專注演藝事業12年。鄧智堅在節目中形象百變，經常扮演搞怪角色，例如扮演《咒怨》中伽椰子的兒子佐伯俊雄、搞笑村姑、宅男「火水哥」、和尚等等，但最為人熟知應該是他曾經在TVB超級綜藝記者會上扮演姜濤，更因此惹來大批姜糖洗版鬧爆！

新聞女王 飛爺 鄧智堅
（圖片來源：Facebook@鄧智堅）
新聞女王 飛爺 鄧智堅
（圖片來源：IG@erictangchikin）
新聞女王 飛爺 鄧智堅
（圖片來源：TVB《粵講粵㜺鬼》節目截圖）

當時TVB超級綜藝記者會，鄧智堅「姜濤」上身，唱完歌，再模仿姜濤廣告中跳住舞背急口令，現場藝員拍晒手掌，氣氛高漲，主持之一麥美恩即大力拍打鄧智堅：「收聲啦﹗」馮盈盈加嘴：「你夠膽嚟踩場﹗」

新聞女王 飛爺 鄧智堅
（圖片來源：TVB《開心大綜藝》直播截圖）
新聞女王 飛爺 鄧智堅
（圖片來源：TVB《開心大綜藝》直播截圖）

鄧智堅繼續模仿「姜濤」經典甫士及手勢，麥美恩再衝出去粗暴又打又推，馮盈盈則大聲話：「拍到你變薑蓉嚟吖喇﹗」現場哈哈大笑﹗最後鄧智堅被麥美恩粗暴推走，馮盈盈在旁出口助攻。最後事件被鬧大，鄧智堅及其他藝人被斥不懂尊重其他台藝員！

新聞女王 飛爺 鄧智堅
（圖片來源：TVB《開心大綜藝》直播截圖）

鄧志堅曾被稱「童顏鬼才」深受詹瑞文賞識

人稱「鬼才藝人」的鄧智堅（Eric），最擅長用獨腳戲形式配合搞怪風格展現自己。一時變身「毒男」跟Siri談戀愛，一時又變身「港男」尋找出租女友 。獨腳戲（Monologue）是一種一個人演晒的戲，對演技的要求極高，而且不能冷場。鄧智堅在舞台劇界演出已經近百套作品，也得過不少獎項，詹瑞文更曾經是他老闆，對他愛護有加。

新聞女王 飛爺 鄧智堅
（圖片來源：TVB《粵講粵㜺鬼》節目截圖）
新聞女王 飛爺 鄧智堅
（圖片來源：Facebook@鄧智堅）
新聞女王 飛爺 鄧智堅
（圖片來源：《HIHI 大爆炸》劇照）

鄧智堅17年轉戰電視升Lv做老師

鄧智堅由2017年開始轉戰電視，主持過幾個節目，因豐富的演出經驗，現在被TVB邀請擔任戲劇導師，幫忙教年輕演員做戲。梁釗峰（C AllStar）、周秀娜、Super Girls等，也是他的學生。在擔任演員外，鄧智堅還會兼任編劇及導演，他還創立了「心靈客棧」劇團著手培訓新人。

新聞女王 飛爺 鄧智堅
（圖片來源：Big big channel@鄧智堅）
新聞女王 飛爺 鄧智堅
（圖片來源：Big big channel@鄧智堅）

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撰文：東方新地圖片來源：TVB、IG＠erictangchikin

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