新聞女王｜馬國明奸鬥佘詩曼 上演現代版宮鬥辦公室混戰

由佘詩曼、馬國明、高海寧和何依婷等人主演的無綫台慶劇《新聞女王》即將播出。佘詩曼時隔六年重返擔正拍劇，不少觀眾都表示非常期待！昨日（10日）無綫公開了兩條角色宣傳預告片，可見馬國明再次飾演奸角惡鬥佘詩曼，上演一場現代版宮鬥辦公室混戰！