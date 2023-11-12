新聞女王｜馬國明奸鬥佘詩曼 上演現代版宮鬥辦公室混戰
一連2條預告片曝光 馬國明奸到出汁
昨晚（10 日）無綫釋出兩條首輪官方角色宣傳預告片，主角分別是飾演「SNKNews 首席女主播」文慧心（Man 姐）的佘詩曼，以及飾演「SNK News 首席男主播」梁景仁（George）的馬國明。今次《新聞女王》中的馬國明飾演奸到出汁、愛玩弄政治手腕的男主播。馬國明在個人宣傳片中表情惡到爆，當中一句：「玩程序玩規矩你唔夠我玩，鬥小動作？你輸梗呀！」配以馬過明饒有深意的笑容、以及陰險的眼神，令不少網民都非常期待今次馬國明的演出。
佘詩曼「Man姐」角色霸氣十足
至於相隔六年重返無綫擔正拍劇的佘詩曼（阿佘）就飾演型格爆燈的 Man 姐。預告片中的佘詩曼不但霸氣、傲氣兼備，每句台詞都自信十足：「我喺邊度，邊度就係直播間」、「我都好想知邊個可以坐到我呢個位！」。霸氣的台詞加上傲氣的表情，令不少網民都聯想到阿佘在無綫經典劇《金枝慾孽》及內地熱播劇《延禧攻略》中所飾演的爾淳及嫻妃角色。今次阿佘於辦公室繼續玩宮鬥，與馬國明等人上演現代版宮鬥辦公室混戰，期待指數爆燈！
新聞主播派系鬥爭 上演現代版宮鬥辦公室混戰
新劇《新聞主播》主要講述佘詩曼和馬國明為首的「文家軍」及「佐治黨」的派系鬥爭。何依婷和高海寧就分別飾演佘詩曼和馬國明的頭號愛將。據悉高海寧會在新劇以「性感擔當」登場，而何依婷則飾演表面柔弱，但其實暗藏不為人知的秘密及陰暗面的主播。今次「性感擔當」大戰「變臉依婷」，相信呢條故事線都同樣精彩。
一齊睇預告片：
新聞女王｜26集劇情+角色介紹
《新聞女王》（英語：The Queen of NEWS），是TVB與優酷聯合製作的時裝都市商戰劇，由佘詩曼、馬國明、李施嬅、高海寧、何依婷、王敏奕及譚俊彥領銜主演，其他演員包括鄧智堅、何廣沛、吳業坤、龔慈恩、車婉婉、馬貫東、林正峰、陳曉華及陳楨怡等，並邀請到陳山聰及陳敏之特別演出，總監製鍾澍佳、監製關文深。
此劇也是佘詩曼繼2016年《賭城群英會》相隔七年後再度回港拍攝的港劇作品，亦是繼《導火新聞線》後第二部以香港傳媒為題材的電視劇。
新聞女王｜劇情簡介
收視最高的六點半新聞報道是主播的必爭之地。在新聞電視部，資深主播文慧心（佘詩曼飾）和梁景仁（馬國明飾）分成兩派、平分秋色，前者一番興風作浪，終攀上管理層之位。黃金時段女主播的空缺，引發連場風暴！
早、午、晚不同時段的女主播許詩晴（高海寧飾）、張家妍（李施嬅飾）、徐曉薇（何依婷飾），三人為求上位，不顧師徒情誼、新聞道德，在公不擇手段爭取表現，在私互挖瘡疤、互相傷害。最終，有人從「冷宮」中找到戰友，有人跳出主流另覓出路，有人卻成為自己最討厭的人。新人劉艷（王敏奕飾）一腔熱誠，目擊明爭暗鬥，只求不被同化、保持理想。心以為操控結果，便能掌握權力，然而老總監和老闆另有盤算，不惜揭開她的不堪往事，拉她下馬，以達成最終的改革計劃。大家只顧爭奪眼前一杯水，卻忘了身後原來有一片汪洋。
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