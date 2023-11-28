新聞女王｜馬國明回應「欠缺氣場」自嘲似太監 劇透結局發展：有少少估唔到

TVB台慶重頭劇《新聞女王》自播出以來一直引起網民熱議。近日就有網民在討論區以「覺唔覺馬國明氣場完全唔夠佘詩曼黎」為題展開討論，不少網民都認為飾演首席男主播「George」梁景仁的馬國明形象太整齊、唔夠霸氣之餘又撐唔起嗰角色：「覺得馬國明氣場完全唔夠佘詩曼鬥」、「求其搵個人都奸過馬明」等。馬國明早前出席商場活動時，亦回應有關評論！