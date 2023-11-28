新聞女王｜馬國明回應「欠缺氣場」自嘲似太監 劇透結局發展：有少少估唔到
馬國明大讚劇本好：Man姐受歡迎 套戲就成功啦
被問到氣場完全唔夠佘詩曼，馬國明接受傳媒訪問時笑言，氣場唔係自己造出來，要加埋其他嘢的氣勢配合，又大讚劇本塑造角色很好：「Man姐受歡迎，套戲就成功了！」
馬國明幽默回應：我同飛爺都只係太監！
馬國明還指在女王體系之內，他和飛爺（鄧智堅飾演）都只是太監，屢戰屢敗襯托一班女王，直言好慘，：「點止少少，直頭輸到盡啦！」他解釋該劇叫《新聞女王》，大家看到首兩集，George的角色都是經常輸，根本未贏過。這個角色的作用是負責輸，不止輸一球半球，而是輸6，7球，他又比喻作一隊球隊場場贏6，7球先有氣勢同霸氣，如果一隊球隊（George的角色）場場輸6，7球，都不會有霸氣了！
馬國明劇透結局發展：有少少估唔到
馬國明還表示《新聞女王》成功帶起熱潮，要歸功監製鍾澍佳，因為他在幾集之內就建立了「新聞女王」的霸氣。至於George是否由頭輸到最尾，馬國明就叫大家繼續追落去，他補充George同Man姐最後關係，個ending會有少少估唔到，亦牽涉少少感情事。馬國明劇透目前有幾集的flashback好關鍵，當初係Man姐賞識George，其實對於George嚟講Man姐係一個恩師，至於為何第一集一出場勢成水火，就要繼續追看了。
新聞女王︱網民嚴選5大適合演員取代馬國明
除此以外，不少網民都紛紛提出建議，認為圈中有更多演員比馬國明更適合出演《新聞女王》梁景仁一角。以下就為大家嚴選5大適合人選，大家又認為邊個會演得最好呢？
1.林保怡：神級演技 《白日之下》演活奸角
最多網民建議問林保怡出演馬國明的角色。林保怡早在TVB時期已經演過不少深入民心的奸角角色，包括《珠光寶氣》的高長勝、《掌上明珠》的何祥興和《天與地》的劉俊雄等。近日林保怡在電影《白日之下》更飾演性侵弱智女孩的弱勢院長，獲網民大讚演技超班。雖然網民都指林保怡是取代馬國明的最佳人選，不過網民都指林保怡冇可能會再重返TVB：「林保怡會返tvb先算」、「林保怡白日之下演技夠佢攞金像獎，我話嘅！仲返tvb？」、「人地跳出電視圈啦、白日之下做得好到0電視味」等。
2. 陳豪：斯斯文文更令人心寒
雖然同樣形象正氣斯文，但網民就認為陳豪都能夠勝任馬國明的角色。陳豪早在電影時期如《算死草》等作品中已經飾演奸角，之後在TVB狙擊《天與地》、《心戰》和《使徒行者2》中都飾演深入民心的反派角色。網民指出雖然陳豪和馬國明同樣在《使徒行者》系列中飾演大Boss，但陳豪明顯在劇中顯得更有氣場：「陳豪做奸真係做得好好。使徒2明明唔係咩大魔王，講野斯斯文文，著住套老西，得閒溝下宣萱，但成套由頭到尾都好有氣場，都幾令人心寒。馬國明唔知係咪現實中傻仔形象太強，睇使徒3嗰陣完全唔覺得呢個boss恐怖」。
3. 陳展鵬：似足「智慧型罪犯」
有網民指另一視帝陳展鵬都非常適合出演馬國明在《新聞女王》的角色。網民指陳展鵬戴眼鏡造型「斯文中帶點邪氣」似足「智慧型罪犯」：「四眼look好啱feel，除眼鏡就不了」、「烈火雄心奸到想打X佢，好正」、「隱型戰隊匡勝天好正，型過馬明同陳山聰」、「喱句真。佢個感覺係深謀遠慮。心入面有好多想法要做X你咁」等。
4. 江華：乜角色都可以演到200分
曾參演《西遊記》、《尋秦記》及《九五至尊》等劇集塑造了不少經典角色的江華，無論忠角定奸角都演得得心應手。網民激讚江華「乜角色都可以演到200分」，相信如果願意屈就重返TVB拍戲，將會演得出最有氣場又奸到入肺嘅「梁景仁」：「堅屈機。奸角又夠恰人憎 入形入格，做皇帝又夠正氣，西遊記做唐僧都仲得」、「佢d演技真係好X勁，正派反派都做得出果種味道」。
5.楊怡：時裝宮心計更加有Noise
《新聞女王》將宮鬥活生生搬到新聞部，機關算盡、鬥爭不斷，不少網民都指似足《宮心計之新聞女王》。因此，有網民指可以直接搵楊怡取代馬國明，兩惡女互鬥一定更加有睇頭，加上《新聞女王》本身已經湊齊「三好」佘詩曼同「賢妃」李施嬅，可以直接上演時裝版《宮心計》：「馬明個角色搵楊怡做一定有Noise 加埋啊佘」、「咁就時裝宮心計」、「都幾好睇 兩個女人鬥」、「咁咪幾好 搵得啊佘都係玩情懷姐」等。
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