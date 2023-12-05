新聞女王｜馬國明被控性騷擾名譽掃地？盤點5大男主播桃色風波
新聞女王｜馬國明被指控性騷擾
第12集講到，「徐曉薇」何依婷與「化妝師」鄺潔楹對話，感到不妥，疑是被性騷擾者。另一方面，何依婷與馬國明的地下情曝光，「Man姐」佘詩曼向下屬何依婷問罪，何依婷竟供出馬國明與「張家妍」李施嬅的舊戀情⋯⋯馬國明的角色與劇中多位女王有對手戲，關係「立立亂」！現實中都有唔少新聞界男主播桃色風波發生！
盤點5大男主播桃色風波：
男主播桃色風波 1｜2020年 柳俊江 打人被捕後離婚
前TVB新聞主播柳俊江花名「柳爺」，曾有「新聞王子」之稱，2020年他涉毆打當時老婆雷康怡（Florence）的男友人而被捕，事後柳俊江解釋只是誤會，但最終他和雷康怡仍是離婚收場，當時有傳聞指二人超過10年的婚姻關係破裂，是因為女方出軌。不過去年雷康怡曾發文吐心聲，暗諷柳俊江：「含沙射影塑造自己成新一代王傑『可以笑的話不會哭』博同情又繼續覓食。」又指外界所解讀的幸福家庭其實是「有名無實」，而二人無法相處下去的主因，是「價值觀不同」。而柳俊江在2021年宣布有新女友，是運動員經理人Grace，兩人已發展到同居關係，並不時高調放閃，但上月柳俊江透露自己已搬屋，令人猜測二人已分手，不過男方之後已否認。
男主播桃色風波 2｜2022年 許方輝 被爆「蛇王」兼背妻攬女
去年6月，許方輝再捲桃色風波，被爆「蛇王」兼背妻攬女，當時網上瘋傳一張中年男子在渡輪上攬女的照片，相中男女雖然戴住口罩睇唔清樣貌，但有眼利網民認出相中男子是許方輝，加上事發時間理由為上班時段，所以有「蛇王」之嫌！而當時還是有線新聞之花的廖淑怡，因為招牌紫色外套與相中女主角衣著相似，而一度被網民質疑為許方輝外遇的對象，但隨即獲有線高層為她出面澄清。之後許方輝向有線請辭，在數月後回巢TVB新聞部，負責編輯組的工作，同年11月，許方輝再被網民拍到「攬女照」，但今次他就澄清相中人是他太太。
男主播桃色風波 3｜2015年 人夫主播吳璟儁傳嗒藍可盈
無綫新聞小花藍可盈2015年被指搭上已婚的無綫主播吳璟儁，有傳媒更影到兩人凌晨到天水圍密會，令新聞部高層袁志偉及黃淑明震怒，於報道出街道日即召開緊急大會，吳璟儁當晚即被調離主播台，不過半年後，吳璟儁與藍可盈又被安排一齊報新聞。吳璟儁於2012年底已迎娶了無綫前編輯鄭悅朗，但有傳他和藍可盈早在2011年已撻著，在吳璟儁婚後兩人仍保持著「知己」關係，有指此事新聞部同事都知情，因此引來袁志偉「照肺」，令藍可盈在2014年一度要辭職離開，但半年後她又重返無綫新聞部，直到2018年離巢。而吳璟儁亦已於2017年離開TVB，現時正任職西九文化區管理局傳訊及公共事務總經理。
男主播桃色風波 4｜2016年 李潤庭 背老婆偷食人妻
前無綫《東張西望》主持李潤庭曾是余詠珊愛將，在加拿大的溫哥華新時代電視和香港的有線新聞台都做過新聞主播，他在2016年被揭趁結婚五年的空姐索老婆Crystal出埠期間，偷食人妻Tiffany，兩人當日被影到在赤柱街頭親熱，小三Tiffany其後更被起底，被發現是李潤庭老婆的前空姐同事。事發後李潤庭在公司安排下兩度公開鞠躬認錯，並聲淚俱下誓言要箍煲，及被TVB雪藏一年，但復工不久，李潤庭再次被揭發與Tiffany到劏房幽會，下場是離婚兼被TVB於2017年解約炒魷，返回加拿大生活。
男主播桃色風波 5｜1972年 劉家傑 出軌戀女星狄娜
曾是無綫第一代新聞主播的劉家傑現年已82歲，1972年，他曾與有「奇女子」之稱的著名已故影星狄娜合作主持節目《蒙太奇》，當時已婚的劉家傑與節目監製李志中同時戀上狄娜，鬧出三角戀，轟動全港，更有指因為劉家傑「狂追」狄娜，而導致狄娜與當時的丈夫於1972年離婚。1975年，李志中狂吞84粒安眠藥，以死向狄娜示愛，幸最終獲救，而劉家傑則寫了一封公開信向狄娜表白指「一紙婚書不能阻擋這三十年來一份不平凡的情意」，及後與妻子離婚，不過狄娜最終表示與二人都只是朋友關係。
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