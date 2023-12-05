新聞女王｜馬國明被控性騷擾名譽掃地？盤點5大男主播桃色風波

《新聞女王》最新發展提到「梁景仁」馬國明被指控性騷擾一事未了，馬國明陷於「MeToo醜聞」搞到一鑊泡，名聲當然受損。現實中，香港新聞界歷年來都爆出不少有關男主播桃色風波，有人被爆「蛇王」兼背妻攬女，情節十分juicy！