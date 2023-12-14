新聞女王｜馬貫東受何依婷拖累 飛躍進步獎落空？曾自爆遭演員掟劇本
新聞女王｜馬貫東角色背景模糊
今年叫雙飛角逐飛躍及配角獎項的馬貫東，在台慶劇《新聞女王》中飾演曉薇（何依婷飾）好友 Slash，而早前憑《破毒強人》中杜飛一角贏盡好評的馬貫東，雖然今次沒有飛身躍入車廂的震撼性場面，但自16集出場後一直默默守候在曉薇身邊的他，憑藉窩心無私舉動及可愛笑容成功入屋。不過，觀眾開始猜測馬貫東角色動機：「好像他是馬明的線人」、「感覺這男的會是下一個新聞的引子」、「個男的可能是跟蹤狂」。
新聞女王｜何依婷拖累飛躍進步馬貫東
何依婷自從妹妹陳若思去世後，大受打擊開始「神神化化」，幸好馬貫東呢位天使出現，為何依婷抑鬱症得到解救。被貶往網誌部的何依婷在馬貫東協助下，獨家拍得「私竇酒吧利益輸送，政商界隻眼開隻眼閉」的獨家新聞，劇中變「新聞女神」受網民擁戴，現實中網民唔Buy呢對CP，更指何依婷的演技未能取悅觀眾，更拖累「運輸兵」馬貫東的發揮。「一講曉薇個part就開始悶」、「唔想睇白卡婆」
新聞女王｜馬貫東曾自爆遭演員掟劇本
馬貫東早前接受無綫娛樂新聞台主播潘盈慧《星光路上》訪問，大談入行16年點滴，問到入行多年最深刻事件，他坦言曾遭合作演員掟劇本，更一直找不到背後原因：
「我到依家都唔知原因係咩，但大家對緊稿時跟住無啦啦掉我劇本，跟住我呆咗點解要咁做嘅？」
《那些我愛過的人》演出難度高達9.5分
馬貫東透露自中二、中三加入話劇社後便對演戲產生興趣，並透過21期藝員訓練班正式入行。馬貫東透露入行頭六至七年的角色都未有太大發揮，很多角色甚至沒有名字，但他完全未感灰心：「始終都係鍾意呢一行。」直到遇上《鐵馬戰車》及《愛‧回家之八時入席》，馬貫東開始入屋，他坦言《愛‧回家之八時入席》是他人生十分重要的里程碑，並坦言與黎耀祥合作，令他演技進步不少，馬貫東說：「同佢（祥哥）做戲冇壓力，因為你點做佢都可以接到你畀番你，佢唔會控制你話：『你呢句要咁講，我先可以咁講』。」另談到《那些我愛過的人》中的古醫生，馬貫東直指難度高達9.5分：「真係好難，要冇表情同埋要同時間顧好多嘢，唔可以畀人覺得亞氏保加症係傻的。」
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