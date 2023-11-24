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新聞女王｜高海寧再登熱搜扭蛇腰慶祝 揭主播Look賣價竟不及拉低拉鏈Look

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TVB台慶劇《新聞女王》中，高海寧（高Ling）飾演的許詩晴因為一幕拉低拉鏈戲，成功引起網民熱議，近日她所講的一句對白，更成功登上微博熱搜，令高Ling興奮出po慶祝，更大曬扭蛇腰的靚相！

新聞女王 女主角 高海寧果然夠曬性感，不過就被網民指髮型出事。
高海寧之前以超低胸寶藍色宮廷服造型上陣拍宣傳海報，視覺效果已相當震撼。（圖片來源：TVB）

《新聞女王》高海寧大讚許詩晴：愈勇愈迷人

《新聞女王》在內地的豆瓣評分高達8.1分，高海寧更以話題「新聞女王詩晴沒甚麼可輸的」登上微博熱搜榜，她興奮表示：「《三十而已》趙靜語之後，又一次衝上微博熱搜，《新聞女王》許詩晴，愈勇愈迷人，繼續加油！」她更曬出扭蛇腰的新相慶祝，並留言指：「認真搞事業的女性，愈勇愈迷人。」

新聞女王 「新聞女王詩晴沒甚麼可輸的」登上微博熱搜榜。
「新聞女王詩晴沒甚麼可輸的」登上微博熱搜榜。（圖片來源：IG@sammkoling）
新聞女王 微博附上跌膊Look。
微博附上跌膊Look。（圖片來源：微博@高海寧）
新聞女王 IG則大騷扭腰照。
IG則大騷扭腰照。（圖片來源：IG@sammkoling）
新聞女王 開心到跳舞。
開心到跳舞。（圖片來源：IG@sammkoling）
新聞女王 大曬水蛇腰。
大曬水蛇腰。（圖片來源：IG@sammkoling）
新聞女王 吸引到過萬網民畀Like。
吸引到過萬網民畀Like。（圖片來源：IG@sammkoling）

《新聞女王》高海寧主播Look淘寶價竟不及拉低拉鏈Look

高海寧又貼出一張淘寶截圖，當中有多款《新聞女王》中許詩晴所著的同款服飾售賣，笑言：「淘寶是最懂流量的！#新聞女王#許詩晴」這張截圖中六個造型售價分別為129至149人民幣，不過其中許詩晴的各式主播打扮，價錢都不及她拉低拉鏈一幕時所穿著的外套高。

新聞女王 高海寧劇中多款造型都有淘寶同款。
高海寧劇中多款造型都有淘寶同款。（圖片來源：IG@sammkoling）
新聞女王 針織貼身衫造型同款賣129人民幣。
針織貼身衫造型同款賣129人民幣。（圖片來源：IG@sammkoling）
新聞女王 粉紅運動造型賣149人民幣。
粉紅運動造型賣149人民幣。（圖片來源：TVB）
新聞女王 高海寧劇中為令老細記起其名字，使出「衝擊眼球拉鏈大法」，成功引起網民熱議。
高海寧劇中為令老細記起其名字，使出「衝擊眼球拉鏈大法」，成功引起網民熱議。（圖片來源：TVB）

《新聞女王》高海寧佘詩曼陳敏之相隔9年再同框

此外日前一集《新聞女王》中，講到葉晨（陳敏之飾）與文彗心（佘詩曼飾）、許詩晴（高海寧飾）一同上新聞直播節目，三女難得同場鬥演技，有網民就翻找出9年也在《使徒行者》中，三女也同框演出過，當時三女更在醫院大打出手，而相同的地方，就是佘詩曼當時飾演的「釘姐」同樣是與陳敏之聯手，對付卧底叛徒高海寧！

新聞女王 網民搵出佘詩曼、高海寧、陳敏之三人9年前曾在《使徒行者》中同框的畫面。
網民搵出佘詩曼、高海寧、陳敏之三人9年前曾在《使徒行者》中同框的畫面。（圖片來源：網上圖片）
新聞女王 網民大讚即使相隔9年，三人都冇走樣，Keep得勁好！
網民大讚即使相隔9年，三人都冇走樣，Keep得勁好！（圖片來源：TVB）
新聞女王 完全睇唔出「Man姐」佘詩曼今年已48歲，而「許詩晴」高Ling亦有36歲。
完全睇唔出「Man姐」佘詩曼今年已48歲，而「許詩晴」高Ling亦有36歲。（圖片來源：微博@高海寧）
新聞女王
（圖片來源：IG@sammkoling）
新聞女王
（圖片來源：IG@sammkoling）
新聞女王
（圖片來源：IG@sammkoling）
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（圖片來源：IG@sammkoling）

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撰文：東方新地圖片來源：IG@sammkoling、微博@高海寧、TVB

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