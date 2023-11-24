新聞女王｜高海寧再登熱搜扭蛇腰慶祝 揭主播Look賣價竟不及拉低拉鏈Look
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TVB台慶劇《新聞女王》中，高海寧（高Ling）飾演的許詩晴因為一幕拉低拉鏈戲，成功引起網民熱議，近日她所講的一句對白，更成功登上微博熱搜，令高Ling興奮出po慶祝，更大曬扭蛇腰的靚相！
《新聞女王》高海寧大讚許詩晴：愈勇愈迷人
《新聞女王》在內地的豆瓣評分高達8.1分，高海寧更以話題「新聞女王詩晴沒甚麼可輸的」登上微博熱搜榜，她興奮表示：「《三十而已》趙靜語之後，又一次衝上微博熱搜，《新聞女王》許詩晴，愈勇愈迷人，繼續加油！」她更曬出扭蛇腰的新相慶祝，並留言指：「認真搞事業的女性，愈勇愈迷人。」
《新聞女王》高海寧主播Look淘寶價竟不及拉低拉鏈Look
高海寧又貼出一張淘寶截圖，當中有多款《新聞女王》中許詩晴所著的同款服飾售賣，笑言：「淘寶是最懂流量的！#新聞女王#許詩晴」這張截圖中六個造型售價分別為129至149人民幣，不過其中許詩晴的各式主播打扮，價錢都不及她拉低拉鏈一幕時所穿著的外套高。
《新聞女王》高海寧佘詩曼陳敏之相隔9年再同框
此外日前一集《新聞女王》中，講到葉晨（陳敏之飾）與文彗心（佘詩曼飾）、許詩晴（高海寧飾）一同上新聞直播節目，三女難得同場鬥演技，有網民就翻找出9年也在《使徒行者》中，三女也同框演出過，當時三女更在醫院大打出手，而相同的地方，就是佘詩曼當時飾演的「釘姐」同樣是與陳敏之聯手，對付卧底叛徒高海寧！
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撰文：東方新地圖片來源：IG@sammkoling、微博@高海寧、TVB