新聞女王｜回顧高海寧上位7件事：被曾志偉喪𥄫、拍性感照「滿足客人」
新聞女王｜回顧高海寧上位7件事
1）2008年港姐面試被林敏驄問攞電話、被曾志偉喪𥄫
今年港姐選舉中郭珮文因身形突出而深得高層曾志偉歡心，在面試時已高度讚賞女方，原來當年高海寧參加港姐面試時，首度穿著三點式泳裝示人，亦被評判之一的林敏驄當眾開口問：「你填啲資料嗰度冇電話嘅？」當時高海寧幽默回答：「如果你想攞我電話，要問吓TVB先！」獲讚轉數極快，贏盡掌聲。而在拍攝港姐加勒比海遊輪之旅時，高海寧更被曾志偉攬大髀兼喪𥄫！
2）認拍半裸照最終大熱倒灶：都係滿足客人！
當年高海寧年僅21歲，正在理工大學修讀Business Management副學士課程，相貌青澀，仲擁有魔鬼身材，被封為「波霸法拉」，是當屆的大熱門佳麗，但當年她曾是非不絕，被指經常講大話、扮富貴等，撈過兼職模特兒的高海寧，當日更被流出工作時影的半裸照，但她堅持指這輯相不算性感，因其工作是model，只是為了滿足客人。
3）被象鼻頂胸頂到上頸超震撼
入行初期高海寧以澎湃身形作賣點，次次見人都谷到盡，08年她到泰國拍《美女廚房》特別版：《美女廚房Sawaddi大作戰》，著住低胸吊帶背心被象鼻夾起，34D心口幾乎頂到上頸的畫面非常誇張，堪稱經典！
4）浸泥漿浴赢陳庭欣幾條街
2011年，高海寧去越南拍節目《爲食總司令》，與陳庭欣同以三點式登場，一齊浸泥漿浴，34D高海寧赢足對方幾條街，奠定無綫咪神始祖地位。
5）《五覺大戰》飄移盪奶
高海寧上無綫節目《五覺大戰》作嘉賓時，曾著中空裝化身「紫荊俠」，在車上被拋來拋去，大玩「飄移盪奶」，非常有視覺效果！不過節目卻因此接到5個相關投訴，指節目意識不良、不雅、不適宜小朋友觀看。
6）《法網狙擊》強姦戲大露背「拆件出」
在無綫15年，高海寧曾被定型演狐狸精、壞女人角色，不過近年高海寧努力洗甩狐狸味，愈戰愈勇，2013年在《法網狙擊》飾演的紀慕芝的遭遇獲觀眾同情，被白健恩性侵一幕更引起不少迴響，表現亦讓不少觀眾對其改觀。不過在《72家租客》、《美麗密令》、《賭城風雲II》等電影中，她都以比堅尼上陣，仍難逃性感賣弄身材。
7）台慶跳肚皮舞撼陳煒
2016年TVB台慶，高海寧同陳煒、張秀文、陳自瑤等有料之人一齊表演跳肚皮舞，雖然其舞衣胸前加了一塊布「封胸」，被指「反高潮」，但她在台上彈吓彈吓跳舞仍非常有動感！
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