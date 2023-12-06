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新聞女王｜回顧高海寧上位7件事：被曾志偉喪𥄫、拍性感照「滿足客人」

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近日TVB台慶劇《新聞女王》話題不斷，飾演許詩晴（Cathy）一角的高海寧（高Ling）亦人氣急升，表現備受網民讚賞！回顧高海寧自08年選港姐入行，由最初以澎湃身形作賣點，到近年專注拍劇磨練演技，努力脫離「花瓶」之列，期間有過不少經典片段，都令網民留下深刻印象。

新聞女王 高海寧《新聞女王》飾演許詩晴Cathy）一角人氣再度急升。
高海寧《新聞女王》飾演許詩晴（Cathy）一角人氣再度急升。（圖片來源：IG@sammkoling）

新聞女王｜回顧高海寧上位7件事

1）2008年港姐面試被林敏驄問攞電話、被曾志偉喪𥄫

今年港姐選舉中郭珮文因身形突出而深得高層曾志偉歡心，在面試時已高度讚賞女方，原來當年高海寧參加港姐面試時，首度穿著三點式泳裝示人，亦被評判之一的林敏驄當眾開口問：「你填啲資料嗰度冇電話嘅？」當時高海寧幽默回答：「如果你想攞我電話，要問吓TVB先！」獲讚轉數極快，贏盡掌聲。而在拍攝港姐加勒比海遊輪之旅時，高海寧更被曾志偉攬大髀兼喪𥄫！

新聞女王 港姐面試時高海寧已「峰」芒初現。
港姐面試時高海寧已「峰」芒初現。（圖片來源：TVB）

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新聞女王 選港姐時高海寧曾因身材太好而被指隆胸，當年她曾解釋：「身材係媽咪畀我，好靚好滿意，會好好珍惜。」
選港姐時高海寧曾因身材太好而被指隆胸，當年她曾解釋：「身材係媽咪畀我，好靚好滿意，會好好珍惜。」（圖片來源：TVB）
新聞女王 當年高海寧的對答獲讚轉數好快，亦好得體。
當年高海寧的對答獲讚轉數好快，亦好得體。（圖片來源：TVB）
新聞女王 其實唔只林敏驄，當年港姐拍攝加勒比海遊輪之旅時，曾志偉亦特別關注高海寧，更攬住佢大髀玩遊戲！
其實唔只林敏驄，當年港姐拍攝加勒比海遊輪之旅時，曾志偉亦特別關注高海寧，更攬住佢大髀玩遊戲！（圖片來源：新傳媒照片庫）
新聞女王 曾志偉的目光所在相當明顯。
曾志偉的目光所在相當明顯。（圖片來源：新傳媒照片庫）

2）認拍半裸照最終大熱倒灶：都係滿足客人！

當年高海寧年僅21歲，正在理工大學修讀Business Management副學士課程，相貌青澀，仲擁有魔鬼身材，被封為「波霸法拉」，是當屆的大熱門佳麗，但當年她曾是非不絕，被指經常講大話、扮富貴等，撈過兼職模特兒的高海寧，當日更被流出工作時影的半裸照，但她堅持指這輯相不算性感，因其工作是model，只是為了滿足客人。

新聞女王 當年高海寧曾被流出為髮型屋拍攝的半裸照，但她堅持指這輯相不算性感。
當年高海寧曾被流出為髮型屋拍攝的半裸照，但她堅持指這輯相不算性感。（圖片來源：新傳媒照片庫）
新聞女王 除了流出性感照外，當年高海寧參選港姐時，更被指因為在傳媒面前太高調，而被其他佳麗群起杯葛，成為孤獨精。
除了流出性感照外，當年高海寧參選港姐時，更被指因為在傳媒面前太高調，而被其他佳麗群起杯葛，成為孤獨精。（圖片來源：新傳媒照片庫）
新聞女王 最終高海寧仍大熱倒灶，三甲不入，只得到一個「旅遊大使獎」。
最終高海寧仍大熱倒灶，三甲不入，只得到一個「旅遊大使獎」。（圖片來源：TVB）
新聞女王 不過高海寧當年其實未選完港姐已獲無綫簽約，非常得寵。
不過高海寧當年其實未選完港姐已獲無綫簽約，非常得寵。（圖片來源：新傳媒照片庫）
新聞女王 當屆港姐冠軍，是被揭爛蒲煲煙、當街攬仔喪啜的張舒雅右），而亞、季軍分別是陳倩揚和馬賽。
當屆港姐冠軍，是被揭爛蒲煲煙、當街攬仔喪啜的張舒雅（右），而亞、季軍分別是陳倩揚和馬賽。（圖片來源：新傳媒照片庫）

3）被象鼻頂胸頂到上頸超震撼

入行初期高海寧以澎湃身形作賣點，次次見人都谷到盡，08年她到泰國拍《美女廚房》特別版：《美女廚房Sawaddi大作戰》，著住低胸吊帶背心被象鼻夾起，34D心口幾乎頂到上頸的畫面非常誇張，堪稱經典！

新聞女王 高海寧當日被象鼻夾起，洶湧上圍即「奪衫而出」。
高海寧當日被象鼻夾起，洶湧上圍即「奪衫而出」。（圖片來源：新傳媒照片庫）

4）浸泥漿浴赢陳庭欣幾條街

2011年，高海寧去越南拍節目《爲食總司令》，與陳庭欣同以三點式登場，一齊浸泥漿浴，34D高海寧赢足對方幾條街，奠定無綫咪神始祖地位。

新聞女王 高海寧浸泥漿浴一幕，奠定咪神始祖地位。
高海寧浸泥漿浴一幕，奠定咪神始祖地位。（圖片來源：TVB）

5）《五覺大戰》飄移盪奶

高海寧上無綫節目《五覺大戰》作嘉賓時，曾著中空裝化身「紫荊俠」，在車上被拋來拋去，大玩「飄移盪奶」，非常有視覺效果！不過節目卻因此接到5個相關投訴，指節目意識不良、不雅、不適宜小朋友觀看。

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高海寧的「飄移」畫面令網民直言「睇到眼都突埋」！（圖片來源：TVB）

6）《法網狙擊》強姦戲大露背「拆件出」

在無綫15年，高海寧曾被定型演狐狸精、壞女人角色，不過近年高海寧努力洗甩狐狸味，愈戰愈勇，2013年在《法網狙擊》飾演的紀慕芝的遭遇獲觀眾同情，被白健恩性侵一幕更引起不少迴響，表現亦讓不少觀眾對其改觀。不過在《72家租客》、《美麗密令》、《賭城風雲II》等電影中，她都以比堅尼上陣，仍難逃性感賣弄身材。

新聞女王 2013年，《法網狙擊》高海寧被白健恩性侵一幕，以「拆件」方式播出，當年曾引來網民投訴。
2013年，《法網狙擊》高海寧被白健恩性侵一幕，以「拆件」方式播出，當年曾引來網民投訴。（圖片來源：TVB）
新聞女王 2010年《72家租客》以比堅尼上陣。
2010年《72家租客》以比堅尼上陣。（圖片來源：新傳媒照片庫）
新聞女王 《美麗密令》胸壓王晶。
《美麗密令》胸壓王晶。（圖片來源：新傳媒照片庫）

7）台慶跳肚皮舞撼陳煒

2016年TVB台慶，高海寧同陳煒、張秀文、陳自瑤等有料之人一齊表演跳肚皮舞，雖然其舞衣胸前加了一塊布「封胸」，被指「反高潮」，但她在台上彈吓彈吓跳舞仍非常有動感！

新聞女王 高海寧同陳煒、張秀文、陳自瑤等有料之人一齊表演跳肚皮舞。
高海寧同陳煒、張秀文、陳自瑤等有料之人一齊表演跳肚皮舞。（圖片來源：新傳媒照片庫）
新聞女王 高海寧指這件舞衣要價千幾蚊。
高海寧指這件舞衣要價千幾蚊。（圖片來源：新傳媒照片庫）

睇埋高海寧靚相：

新聞女王 雖然已由「花瓶」轉型，但高海寧仍不時在社交網大派福利！
雖然已由「花瓶」轉型，但高海寧仍不時在社交網大派福利！（圖片來源：IG@sammkoling）
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（圖片來源：IG@sammkoling）
新聞女王 高海寧 高海寧向來被封「無綫咪神」，34D火辣身材有看頭！
（圖片來源：IG@sammkoling）
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（圖片來源：IG@sammkoling）
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（圖片來源：IG@sammkoling）

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撰文：東方新地圖片來源：IG@sammkoling、新傳媒照片庫、TVB

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