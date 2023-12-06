新聞女王｜回顧高海寧上位7件事：被曾志偉喪𥄫、拍性感照「滿足客人」

近日TVB台慶劇《新聞女王》話題不斷，飾演許詩晴（Cathy）一角的高海寧（高Ling）亦人氣急升，表現備受網民讚賞！回顧高海寧自08年選港姐入行，由最初以澎湃身形作賣點，到近年專注拍劇磨練演技，努力脫離「花瓶」之列，期間有過不少經典片段，都令網民留下深刻印象。