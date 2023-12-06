新聞女王｜陳若思「鼻孔都有戲」搶鏡過何依婷 神還原鳳姐爬路牌場面
第14集劇透（12/07）高海寧陷害何依婷 陳若思被警方追捕
第14集劇情，飾演許詩晴的高海寧，終於因為權鬥上位，害死何依婷的親妹，同時亦揭發何依婷假學歷的黑料。
在直播期間，高海寧知道陳若思的身份，但她有叫停，原因是希望借此打擊何依婷，希望她出醜於人前。 陳若思被警方追捕，在逃走期間，曾致電何依婷求助，可惜因何依婷正進行新聞報道而錯過了電話。
新聞女王｜妹妹陳若思被車斃 何依婷崩潰爆喊
最後陳若思雖然成功從一樓平台爬落地面，但意外被車撞死，何依婷在直播室獲悉事件後，情緒一度崩潰，佘詩曼在控制室亦忍不住落淚！
新聞女王｜網民嫌劇情灑狗血 讚陳若思搶鏡過何依婷
網民嫌劇情灑狗血，強行令陳若思角色下線：「劇情有點誇張。看見警察大叫，怕死人不知道她們在幹嘛，還有就是好像也沒必要逃跑」、「其實跳下來沒事，最後比車撞死，真系好雷人，tvb 咁多年來這種撞車橋段可以改下嗎」；另一方面，亦有網民讚陳若思好搶戲，「個鼻好搶戲」、「有啲似李心潔」、「這個妹妹做得很好。童年跟成年的角色都很像。」
《新聞女王》陳若思掃黃走佬 改編 泰國偽娘跳窗！
第14集劇情其實參考了2022年9月於尖沙咀發生了一單十分之有趣的事件：有一名衣著性感白色睡衣的女子突然在寶勒巷的一棟唐樓外現身，而其出現的方法並非正常人般出現，而是在並唐樓的窗口位置徘徊著。另外，佢每行一步都引起圍觀市民的驚呼，事關她不斷地想跳窗並向地面進發。
新聞女王｜女士身手了得！
不過睇嚟呢位女士都有食過吓夜粥，平衡力都相當驚人，而且手腳協調性相當高。在最後女士雙手握緊冷氣機，然後縱身一躍跳落一個指示牌，嘩個吓身手唔係講笑！之後圍觀的觀眾都紛紛接住女士，令其成功「Super Hero Landing」。
新聞女王｜網民猜疑其身份
有網民就開始對該名女士的身份進行猜疑，有人認為她是「二奶」，因為男人的正印剛剛好返嚟，為免被「捉到正」，所以不得不爬窗走佬。另外都有網民認為她是從事「黃業」的工作者，撞正查牌所以要嗱嗱聲爬窗走人。
影片傳送門
新聞女王｜掃黃女子竟然是個Boy！
現場消息指，事發當時警方正在涉事大廈內進行掃黃行動，估計該女子正逃避追捕。之後經警方初步調查，涉案為一名持護照入境的30歲泰國籍男子，由救護車送往伊利沙伯醫院治理，案件列作「有人在危險位置」處理，後續依「違反逗留條件」進行拘捕。
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