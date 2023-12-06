新聞女王｜陳若思「鼻孔都有戲」搶鏡過何依婷 神還原鳳姐爬路牌場面

TVB台慶劇《新聞女王》第14集劇情超級緊湊！高海寧終於因為權鬥成功上位，更主動報料叫警察掃黃拘捕何依婷妹妹陳若思，企圖令何依婷出醜，結果害死陳若思。另外掃黃逃走一幕，原來複製2022年掃黃案鳳姐爬路牌場面！