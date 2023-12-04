新聞女王︱總監鍾澍佳揭5大秘密 原本拍電影？「Man姐」真有其人？
《新聞女王》五大秘密 1︱原本係拍電影？
《新聞女王》 總監製鍾澍佳指當時想將《新聞女王》劇本拍成一部電影，並憶述當時為何想開拍《新聞女王》的原因，鍾澍佳表示：
「其實我第一個諗到《新聞女王》第一場戲就係第8集講「Man姐」當年為什麼會成為『新聞女王』嗰場戲，嗰場戲係《新聞女王》成套劇諗嘅起點。就係當你預到一個犯，你會選擇拍定係唔拍呢，你會唔會報警？我就諗到呢場咁嘅戲，同埋零零碎碎嘅場面、後面嘅一啲劇情，我就覺得可以變成一個故仔，之後就搵咗剛剛畢業開Sonia（盧詠詩）寫繼續寫。」
《新聞女王》五大秘密 2︱「Man姐」真有其人？
《新聞女王》內容涉及新聞理論、新聞道德和社會問題等多個方面，監製鍾澍佳表示團隊在寫劇本之前都會做足功課，選擇去報道哪一條新聞。佘詩曼劇中角色「Man姐」被指似前新聞主播方健儀，莫非真有其人？故事原創人盧詠詩更表示為了故事的真實性，曾經試過去考主播：
「本身讀書已經有好多知識，但都係未出嚟做嘢。當時我自己都希望可以做主播，所以我就決定選擇去考做主播。我想去了解電視台是如何運作，我係感受到成個新聞台嘅氣氛係好緊張，所以其實呢套戲是呈現到當時嘅真實情況。」
「畢業嗰時我就係劉艷 ，工作一段時間之後我就好似張家妍 ，而家要邁向Man姐 。」
《新聞女王》五大秘密 3︱電視台SNK命名有原因！
電台主持人問到為何《新聞女王》中的電視台被名為「SNK」，總監製鍾澍佳笑指：
「真正原因其實係因為我改唔到名，因為我哋用呢啲名之前，要查過嗰版權先。我哋團隊用咗一個禮拜時間發現，呢個地球上可以用三個字母拼埋一齊嘅電視台基本上係已經用曬，所以我哋只能夠用宜家呢個『SNK』。」
《新聞女王》五大秘密 4︱ 男女主角原型係「佢地」？
《新聞女王》原著故事為原著故事創作人盧詠詩就讀樹仁新傳系時所寫 ，盧詠詩指原來一開始男女主角原型並唔係馬國明和佘詩曼，盧詠詩坦言：「嗰時寫Man姐嘅角色係叫做文姐，我就諗住鄧萃雯去寫；George呢個角色係諗住林保怡去寫，本來叫Bowie。」其實早有不少網民指鄧萃雯飾演爭權戲得心應手，鄧萃雯給人印象比較強悍，比佘詩曼更加適合出演「Man姐」一角；而馬國明就一出場就被網民狠批唔夠奸，演技超班，又曾經在多套作品出演奸角的林保怡就更加適合「首席男主播」梁景仁一角。
《新聞女王》五大秘密 5︱馬國明適合做「李奇」
監製鍾澍佳多年來作品無數，其中《難兄難弟》系列為其最經典的作品之一。當主持人問到假如《難兄難弟》開拍第三季，羅嘉良和吳鎮宇決定不出演的話，會選哪位男演員當任「李奇」和「謝源」兩角時，鍾澍佳表示：
「我有諗過如果要再拍嘅話，我會覺得馬國明適合做『李奇』，你唔好睇佢係《新聞女王》入面咁奸，其實佢本身就『天然呆』，好『李奇』啊！」
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