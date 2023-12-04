新聞女王︱總監鍾澍佳揭5大秘密 原本拍電影？「Man姐」真有其人？

TVB台慶劇《新聞女王》正在熱播，播出以來一直話題多多。近日《新聞女王》 總監製鍾澍佳和另一原著故事創作人盧詠詩接受電台訪問，大談劇集創作前後點滴，不但大爆《新聞女王》男女主角的原型之外，又親揭將劇中命名為「SNK」的主要原因，大談《新聞女王》的5大秘密！