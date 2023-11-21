新聞女王｜兩TVB前新聞主播狠批劇情失實兼離地 逐點追擊兼揭真實情況
麥詩敏笑住串爆劇情離地
前TVB新聞主播麥詩敏在觀看了第一集後，便火速在社交平台上分享感想。麥詩敏更將劇中離地的劇情截圖，並post在自己的限時動態上表示：「廠內專人補妝 帶耳機，絕對唔會有發生」、「臨出街前30秒企起身話唔讀要脅上司，好似誇咗」、「咁急嘅live有時妝都冇時間化，佢仲慢慢係到戴耳環」，視乎對劇情的不合理感到無奈。
姚雋彥揭真實情況 感嘆劇中超優厚待遇
而另一位前新聞主播姚雋彥同樣對劇情有所微言，他在個人社交平台上表示：「CREW車係寶馬，呢個電視台新聞部咁富貴，我搭開HIACE㗎咋。做Live都有稿讀，Add Lib兩句講埋鋪毛就收工，呢份工真係易做」，揭開新聞部的真實面貌。
新聞女王︱一文看清首集6大重點！何依婷演活「擦鞋依婷」
由佘詩曼、馬國明、李施嬅等人擔正的台慶劇《新聞女王》在11月20日首播。除了有時隔6年重回TVB拍劇的佘詩曼，其他演員們都表現出色，光是首集就有6位港姐出場，名副其實的「港姐劇」。今晚播出第一集已經超多睇頭，以下就帶大家一起回顧第一集6大重點！
重點 1︱名副其實「港姐劇」首集亦有6個港姐出場
今次《新聞女王》有「港姐劇」之稱，事關有女主角到配角都充滿住港姐出身的演員，在首集就已經有6位港姐出場，包括佘詩曼、李施嬅、高海寧、何依婷、郭柏妍和陳曉華。一套劇集雲集咁多位靚女，不少網民都大讚夠養眼。
重點 2︱ 佘詩曼神還原「主播Tone」
女主角佘詩曼時隔6年再拍TVB劇集，佘詩曼演技好就不在話，今次神級演技令內地網民為之折服，更有人指她連眉毛都是戲：「那一挑眉，就感受到阿佘的演技，帥啊」、「阿佘出品，必屬精品」、「你永遠可以相信佘詩曼的演技」、「女王發言太帥了，Man姐是清醒的指出了行業的痛點」。甚至有網民指佘詩曼神還原「主播Tone」，唔睇畫面只聽聲音，真係會誤以為係聽緊新聞報道！
重點 3︱ 郭柏妍犧牲色相 扮醜出場
無綫小花郭柏妍在《新聞女王》中第一集就驚喜登場。郭柏妍一出場就在大學座談會中，與嘉賓SNK電視新聞主播佘詩曼合謀，發問刁難問題令廣翔重工盧主席出醜。郭柏妍今次犧牲色相、扮醜出場，以一位不修邊幅但對新聞充滿熱誠的大學生現身。雖然郭柏妍在劇中戴曬眼鏡，又化淡妝，但都無損其美貌，夠曬清純又可愛。
重點 4︱ 陳曉華演出穩陣搶眼
《新聞女王》在首播前一直沒有為陳曉華的覺得多作宣傳，就連大合照陳曉華都要靠邊站。不過陳曉華在首集比重甚高，飾演以馬國明為首的「佐治黨」棄將。陳曉華在首集不但能夠表現出被拋棄的不忿和無奈，又演活為了重奪地位而不擇手段的狠勁。不過據知陳曉華將會在第二集就被人炒，就此陳曉華就向本報表示：
大家期待下！
見到大家嘅回應都好踴躍
有啲又戥我唔抵
有啲又覺得我好傻
多謝大家咁緊張芷瑤
重點 5︱ 何依婷演活「擦鞋依婷」
何依婷在《新聞女王》飾演以佘詩曼為首的「文家軍」的頭馬，一出場就跟住佘詩曼周圍走。雖然早前何依婷在訪問中大爆今次角色「好反骨」，但暫時首集就仲未有「反骨」情節，不過就充分演活「擦鞋依婷」的角色設定，每句對白都超擦鞋。雖然何依婷在劇中貴為女配角，但不少網民都認為其表現麻麻，反而陳曉華發揮得仲好過佢。
重點6︱首集就玩撞車 撞車場面超震撼
TVB經典橋段之一的撞車情節，竟然在第一集已經出現。首集講述有乘客干擾司機導致司機出事，巴士翻側意外，傷亡慘重。據知今次為了拍攝巴士翻側意外，光是事前準備功夫就已經花了2個星期，實際拍攝則花了4日半。總監製鍾澍佳受訪時分享拍攝細節，除了動用接近400名台前幕後精英，亦出動了7部攝影機包括航拍：「幕後大概有100個，有負責美術同電腦特技嘅、仲有飛車特技等，臨演有成二、三百位。巴士意外剩係拍冧車同救人都拍咗三日，另外加埋車入面發生嘅嘢同埋巴士喺出面未翻之前嘅行使情況就拍咗兩日度。」
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！