新聞女王｜兩TVB前新聞主播狠批劇情失實兼離地 逐點追擊兼揭真實情況

TVB劇集《新聞女王》於昨晚（20日）首播，第一集的劇情已經十分緊湊，除了有馬國明與佘詩曼在新聞報導中的明爭暗鬥外，還有巴士翻側的大型事故，令觀眾睇得超緊張！而昨晚（20日）的劇情卻引起了兩位TVB前新聞主播的注意，並在社交平台上狠批劇情失實兼離地……