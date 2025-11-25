新聞女王2｜「任世雄」嘉駿對戲佘詩曼成功搶鏡 1原因錯過與林峯上位良機

《新聞女王2》第10集登場的康勁寶爆料人「任世雄」由蔡嘉駿飾演，今次「世雄」分別與李施嬅及佘詩曼對戲，不但成功搶鏡更是其中一個嚴重打擊Man姐的關鍵角色。原來「世雄」是來自第13期TVB藝員訓練班，入行26年曾與林峯、楊茜堯、張美妮、徐榮同屆，本來有望齊齊上位，卻因一次關鍵機會錯過上位時機！

新聞女王2｜「任世雄」嘉駿對戲佘詩曼成功搶鏡

TVB劇集《新聞女王2》第10集聚焦「康勁寶」中毒案，真正的「吹哨人」正是任世雄（嘉駿飾）。他以康勁寶高層身份現身SNK 節目接受李施嬅大控訴，指出公司被誣蔑、證據遭造假，但期間手心冒汗、神情心虛，演技相當到位。Man姐其後看到報道，專程到茶樓當面向任世雄及其母親暗示其惡行，逼使他最終選擇轉向Man姐、揭露真相。然而任世雄於第11集「被自殺」收場，重創Man姐名譽，Man姐更遭黑粉洗版攻擊。角色戲份關鍵，難怪掀起網民熱烈討論「誰是世雄？」。

誰是世雄？45歲嘉駿為進修離開TVB錯失上位良機

現年45歲的嘉駿（原名：蔡嘉駿）其實是第13期（1999年）TVB藝員訓練班出身，入行超過25年，與林峯、楊怡、張美妮、徐榮等都是同屆同學。在內地拍攝《酒是故鄉醇》而認識馮素波，成為對方的契仔。不過他的星途沒有如同學們般順風順水，在無綫演過《絕世好爸》、《青出於藍》、《九五至尊》等劇集後，毅然決定離開TVB到北京電影學院進修，失去了當時可能扶搖直上的好機會。他成為北電表演系有史以來首位香港學員，師承張華教授，同班同學包括「果郡王」李東學，內地演員周一圍更是他的師兄。完成學業後他接拍了不少微電影，因家人緣故決定返港發展。

「任世雄」嘉駿不介意由低做起期待更多挑戰

重返TVB的嘉駿直言毫不介意由低做起，即使是閒角亦會全力以赴，早前更在《愛回家之開心速遞》飾演店員「西就」。他感歎當年劇組氛圍單純、同事情誼深厚，但坦言自己當時難以適應娛樂圈的職場文化，發展進度亦比同期的楊茜堯、林峯慢了不少。離開無綫的七年間，不少幕後人員已不再認得他，不過他始終相信「機會永遠留給準備好的人」，而現階段的自己已重新整裝待發，期待接到更多不同類型的角色挑戰。他亦透露，平日仍會與林峯、楊茜堯、張美妮、徐榮等同期同學聚會，關係依然融洽。在新新劇《玫瑰戰爭》都有佢演出，與楊茜堯合作！

嘉駿 新聞女王2 康勁寶的爆料人世雄同流合污有苦衷 。（圖片來源：《新聞女王2》）
康勁寶的爆料人世雄同流合污有苦衷 。（圖片來源：《新聞女王2》）
