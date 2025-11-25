新聞女王2｜「任世雄」嘉駿對戲佘詩曼成功搶鏡 1原因錯過與林峯上位良機

《新聞女王2》第10集登場的康勁寶爆料人「任世雄」由蔡嘉駿飾演，今次「世雄」分別與李施嬅及佘詩曼對戲，不但成功搶鏡更是其中一個嚴重打擊Man姐的關鍵角色。原來「世雄」是來自第13期TVB藝員訓練班，入行26年曾與林峯、楊茜堯、張美妮、徐榮同屆，本來有望齊齊上位，卻因一次關鍵機會錯過上位時機！