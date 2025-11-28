《新聞女王2》佘詩曼晒神級喊功揭傷疤｜驚喜Crossover《刑偵12》 網民爆創意：係Man姐解離人格？
昨晚（27日）播出的台慶劇《新聞女王2》劇情掀起高潮，一向強悍的Man姐（佘詩曼飾）因保健品公司吹哨人事件，觸發內心潛藏的鬱結，罕有展現脆弱一面去尋求催眠治療，場面令人心痛。更讓觀眾驚喜的是，為她治療的心理醫生竟是《刑偵12》的楊芷菲（傅嘉莉飾），兩大劇集夢幻聯動，究竟Man姐失去的記憶是甚麼？而阿佘的神級演技更讓網民看到目瞪口呆！
昨晚劇情大玩Crossover 佘詩曼傅嘉莉首度碰頭鬥戲
在昨晚播出的第十二集中，Man姐（佘詩曼飾）與楊芷菲（傅嘉莉飾）兩位專業女性首度碰頭，雖然只是一場簡單的求診戲，但在特別的鏡頭運用下，兩人演技交鋒極具感染力。傅嘉莉的溫柔與專業感成功安撫人心，而佘詩曼更是揮灑自如，盡顯功架。當提及自己的軟弱及無法尋回記憶的無力感時，阿佘的眼淚落下時間點極為精準，配上無助又可憐的眼神，完美演繹出Man姐內心的掙扎。除了「超精準喊功」，阿佘在小動作上亦落足心機，不斷瑟縮的肢體動作凸顯無力感，加上皺眉、搖頭等細節，充分展現角色不甘被心魔打敗的複雜心理，成功帶領觀眾入戲。
網民激讚77平行宇宙 創意爆發估楊芷菲係Man姐解離人格
對於這次「77平行宇宙」的驚喜Crossover，網民一面倒大讚「好玩」，而佘詩曼的精湛演技更引發洗版式討論，紛紛留言力撐：「阿佘的眼淚真的控制得好好，精準到講完哪一句台詞再落淚、那滴眼淚就精準地落到我的心上」、「不用嚎啕大哭已經演出很慘的味道」、「哭得很有層次，不愧是阿佘」、「先是紅了眼眶，然後眼淚才慢慢落下，一切都很自然。」更有創意爆發的網民，將《刑偵12》的人格解離設定套入劇情，搞笑留言：「Dr Yeung會否是Man姐自行想像出來的人格？」為劇情增添了更多趣味話題。
