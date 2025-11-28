《新聞女王2》佘詩曼晒神級喊功揭傷疤｜驚喜Crossover《刑偵12》 網民爆創意：係Man姐解離人格？

昨晚（27日）播出的台慶劇《新聞女王2》劇情掀起高潮，一向強悍的Man姐（佘詩曼飾）因保健品公司吹哨人事件，觸發內心潛藏的鬱結，罕有展現脆弱一面去尋求催眠治療，場面令人心痛。更讓觀眾驚喜的是，為她治療的心理醫生竟是《刑偵12》的楊芷菲（傅嘉莉飾），兩大劇集夢幻聯動，究竟Man姐失去的記憶是甚麼？而阿佘的神級演技更讓網民看到目瞪口呆！