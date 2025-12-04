新聞女王2｜李施嬅心碎離開SNK 門外崩潰爆喊勁揪心 網民：睇到好心痛
昨晚《新聞女王2》劇情掀起高潮，李施嬅飾演的張家妍黯然離開SNK，更在門外崩潰爆喊。兩大視后演技大鬥法，究竟發生了甚麼事？
李施嬅心碎離開SNK 門外崩潰爆喊勁揪心
張家妍（李施嬅飾）為了即時離開SNK，不惜以晶耀學院的個案資料與Kingston（黃宗澤飾）作交換。當家妍瀟灑地轉身離開她奮鬥多年的新聞部時，換來的卻是同事們的竊竊私語，全公司只有Ivan（何廣沛飾）為她抱不平：「最黯然嘅落幕，係喺度走嘅時候，一個送你嘅人都冇」。性格硬朗的家妍一直強忍情緒，直至走到SNK大門外，累積已久的不甘、委屈與不捨終於全面爆發，讓她忍不住崩潰大叫。李施嬅在這短短兩分鐘的戲份中，完美演繹出由故作堅強到徹底崩潰的層次感，演技細膩動人。
網民激讚兩大視后演技 「睇到心痛」洗版式留言
昨晚播出後，網民一面倒激讚兩大視后的精彩演出。對於佘詩曼的霸氣演出，網民紛紛留言：「現在大家看速食化新聞，故事剛發生就想看總結…熱度過了沒人關心」、「每句對白互相針對都很精彩」、「唐芷瑤說到後面底氣越來越不足」。而李施嬅的揪心獨腳戲同樣引發洗版式討論，大量網民表示心痛：「李施嬅這裏的表情演的真好，有委屈有不甘有不捨」、「心痛家妍，一次過將累積的怨氣發洩了」、「最賣力付出換來其他人的冷淡無情」。更有眼利網民發現家妍在今季「笑了不足三次」，忍不住向劇組「責問」為何要將角色寫得如此悲慘。
