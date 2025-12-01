佘詩曼《新聞女王2》獻出第一次！｜為拍遇溺戲浸足成日 網民激讚：睇到都辛苦
《新聞女王2》洪水戲震撼全城 佘詩曼馬國明搏命演出
近日播出的一集講述梁景仁（佐治，馬國明飾）與Man姐（佘詩曼飾）遇上「五百年一遇」暴雨而被洪水圍困，無論是連場暴雨、被洪水困在商場、或是二人在引水道遇溺的畫面，都拍得極度逼真，震撼畫面獲網民洗版式激讚製作認真，紛紛留言：「場景真實，拍攝超級認真」、「睇到畀水淹都覺得辛苦，Very Professional」、「每一個鏡頭、每一句對白都是劇組人員的心血」，大讚台前幕後都非常專業，才能拍出如此有張力的劇情。
佘詩曼獻出第一次 瞓水底逾10次零怨言
據劇組公開的拍攝花絮，為了還原引水道內景，劇組特意用石屎搭建「深坑水池」，更準備兩大桶水打孖淋向佘詩曼及馬國明，以營造洪水猛衝的真實感。為了拍出遇溺的絕望感，阿佘更要多次整個人「瞓入水中」，前後重覆至少10次，每次浸在水中時間至少10秒，更要應劇情需要睜開雙眼，相當辛苦。不過阿佘全程零怨言，事後更展現燦爛笑容，極度敬業。她受訪時透露這是她拍劇生涯的第一次：「我都係第一次喺呢啲引水道拍戲，雖然環境唔係正，但係有 Feel 咯！」而馬國明同樣唔輕鬆，除了要承受雙倍水量衝擊，更要拍攝激烈掙扎畫面，絕對是體能大考驗。
馬國明親自解畫 佐治英雄形象一夜崩壞
劇中佐治（馬國明飾）因一己私心而招致不幸的真相大白後，一夜間英雄形象徹底崩壞，引來網民無限負評。對此，馬國明早前亦親自為角色解畫，希望觀眾能更深入了解佐治的內心世界，他解釋：「當佢發現小朋友真係遇上危險嘅時候，佐治係真心想去救佢嘅！希望睇完第二季，觀眾會了解佐治多啲！」言談間為角色後續發展埋下伏線，令人期待他會否有反轉機會。
網民洗版激讚製作認真：睇到都辛苦！
對於《新聞女王2》花費巨大心力製作這場洪水戲，網民一面倒給予高度評價，認為劇組的認真態度值得表揚。大量留言湧入討論區洗版：「應該浸咗喺水入面好耐，各位都好專業」、「睇到畀水淹都覺得辛苦，Very Professional」、「這一段劇情對白畫面都值超過100分」。不少觀眾表示單看畫面已感受到演員的辛苦，大讚佘詩曼與馬國明的專業精神，是全劇的靈魂人物，令劇集質素提升到另一層次。