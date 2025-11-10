新聞女王2｜佘詩曼高海寧4集狂換13套名牌戰衣 FENDI頂級造型掀熱議
廣告
《新聞女王2》強勢回歸，佘詩曼與高海寧的職場造型戰再次成為全城焦點。劇集僅播出4集，兩位女主角已換上多達13套頂級名牌戰衣，FENDI、Valextra等國際一線品牌輪番上陣，令觀眾大呼過癮。
佘詩曼高海寧4集狂換13套名牌戰衣
《新聞女王2》內地率先播出後即引發熱議，除了劇情緊湊刺激外，佘詩曼與高海寧的服裝造型更成為觀眾熱烈討論的焦點。據統計，短短4集內容中，兩位女主角的造型已頻繁更換，合計多達13套精心設計的職場套裝。每一套造型都經過精心挑選，從剪裁到配色都展現出專業與時尚並重的設計理念，令觀眾彷彿置身於一場高級時裝秀中。
製作團隊不惜工本打造頂級造型
劇組對服裝的投資可謂不遺餘力，這些「戰衣」多數來自FENDI、Valextra、Chopard、Boucheron等國際一線時尚品牌，每套造型價值不菲。製作團隊明顯希望透過頂級品牌的加持，突出角色的社會地位與專業形象。佘詩曼飾演的「Man姐」造型以剪裁俐落的高級西裝套裝為主，完美演繹權力穿搭的精髓，而高海寧飾演的「Cathy」則在時尚感上毫不遜色，服飾配搭更顯精緻，並輔以多款名牌手袋及精緻首飾。
《新聞女王2》延續第一季服裝亮點
回顧第一季《新聞女王》播出時，佘詩曼的職場造型已經成為城中熱話，不少職場女性更以她的穿搭作為參考指標。今次第二季製作團隊顯然汲取了第一季的成功經驗，在服裝造型上投放更多資源和心思。兩位女主角在新聞部的針鋒相對不僅體現在對白和演技上，連服裝造型都成為她們較量的戰場，每一套造型都彷彿在宣示著角色的地位與實力。
網民激讚劇組用心 掀起職場穿搭熱潮
劇集播出後，兩位主角的華麗穿搭迅速在社交媒體上引起熱烈討論。網民紛紛留言讚賞：「每一套造型都好有質感！」、「Man姐同Cathy的穿搭真係好inspiring」、「劇組對服裝細節真係好用心」。不少觀眾更表示會以劇中造型作為日常穿搭參考，預計《新聞女王2》將再次掀起職場女性的穿搭熱潮，成為辦公室時尚的新指標。
圖片來源：小紅書@明星同款穿搭指南資料或影片來源：原文刊於新假期