佘詩曼《新聞女王2》戰神Look曝光！｜黃宗澤手持匕首邪氣挑機 暗示權鬥再升級？
《新聞女王2》海報震撼曝光 佘詩曼黑衣力壓眾女神
無綫官方社交平台今日曝光的全新「眾神之戰」海報，視覺效果極具衝擊力！海報中七位主角佘詩曼、黃宗澤、李施嬅、高海寧、王敏奕、馬國明及陳曉華以神之造型亮相，明顯劃分成黑白兩大陣營。當中，五位女主角只有阿佘以全黑露腰造型上陣，完美突顯Man姐與眾不同的剛烈人設，氣場強大。其餘四位女角則以白色系女神風格登場，當中「透視」李施嬅與「喱士」陳曉華的造型各有各搶鏡，仙氣十足。阿佘的全新「戰神」造型一出，立即引來同劇演員讚好，王敏奕留言大讚：「型到爆」，而何廣沛亦激動表示：「型到不得了」，可見Man姐魅力沒法擋！
官方解構武器玄機 黃宗澤匕首暗藏殺機
海報中各人手持的武器原來暗藏玄機，官方解構其象徵意義，預示了第二季的複雜人物關係！飾演Man姐的阿佘手持長劍，象徵「伸張正義與守護信念」，貫徹其角色價值觀。而第二季與Man姐將有連場激戰的黃宗澤，則手持匕首，象徵「暗算」、「利益」及「隱藏」，其暗黑人設加上邪氣造型，擺明與Man姐的光明正大形成強烈對比，火花四濺。至於上季的權鬥核心人物李施嬅與馬國明，雙雙手持象徵「權力」及「引領群眾」的權杖，似乎暗示新一季的角力依然激烈。轉行做PR的高海寧則手持弓箭，代表「遠方支援／突襲」，是敵是友充滿變數，而王敏奕手上的豎琴則象徵「和平」與「感染力」，未知會否成為亂局中的清泉。
上季恩怨大回帶 陳曉華被炒強勢回歸復仇？
新海報的角色佈局，亦勾起了觀眾對上季劇情的記憶。在第一季中，Man姐（佘詩曼飾）與張家妍（李施嬅飾）、梁景仁（馬國明飾）陷入權鬥漩渦，三人之間的角力成為全劇焦點，如今海報再見三人手持權力象徵，預示戰火未了。而上季搏上位不成、最終被Man姐親手解僱的唐芷瑤（陳曉華飾），今次竟以主角身份登上「眾神之戰」海報，雖然手無寸鐵，但一雙不懷好意的眼神暗藏殺機，官方更形容她「回歸強勢得來絕不簡單」，似乎暗示她將會成為Man姐的另一強大對手，上演一場復仇大戰，令劇迷極度期待。
Man姐戰神Look型到爆 王敏奕何廣沛率先洗版激讚
《新聞女王²》全新海報一出，旋即在網上引發熱議，雖然網民的全面評論尚未湧現，但劇中演員已率先表態！對於Man姐佘詩曼的「黑色雅典娜」戰神造型，同劇的王敏奕第一時間留言激讚：「型到爆」，而何廣沛亦跟隊大讚：「型到不得了」，反應相當熱烈。單憑一張海報已成功製造巨大話題，可見劇集魅力驚人。隨著海報曝光，劇組亦正式宣佈劇集將於11月10日首播，相信屆時必定會再掀起新一輪追劇熱潮，揭曉眾神的最終命運。