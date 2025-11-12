新聞女王2｜與佘詩曼首度對戰 職場金句連環爆 黃宗澤飲奶造型成潛力圖

《新聞女王2》昨晚播出第二集，佘詩曼飾演的Man姐強勢回歸新聞界，與黃宗澤首度同場飆戲火花四濺。兩人在談判桌上你來我往，句句帶刺，而黃宗澤一邊輕佻飲奶一邊聽Man姐放狠話的畫面，更被網民封為新一代潛力圖。另外，佘詩曼親自坐直升機升空拍攝的專業態度，同樣引起網民熱烈討論。

佘詩曼黃宗澤首度對戰職場金句連環爆

昨晚劇集出現多場高智能談判場口，當中以佘詩曼與黃宗澤的「KM之辯」最受矚目。面對SNK主動招手回巢，Man姐與Kingston展開連串鬥智博弈，雙方你來我往毫不相讓。Man姐一開始就擺出高姿態，直接質問「有起事上嚟我同你邊個話事先？」更毫不客氣地表示「我唔係好鍾意有個唔識做新聞嘅人喺度管住晒」。面對Kingston威脅若談判告吹會「一拍兩散」，Man姐更是冷笑回應「你？外行人嚟咋喎，你叫得郁新聞界邊個呀？」最終談判破裂，Man姐霸氣拂袖而去，留下一句「咁你諗定點同阿姐交代點解喺手指隙漏甩我吖」。

黃宗澤輕佻飲奶造型網民激讚成潛力圖

整場談判中，黃宗澤飾演的Kingston雖然氣勢不及Man姐，但他一面輕鬆兼輕佻飲住奶等食花生的造型，卻意外成為網民新寵。繼第一集憑尖酸涼薄對白贏得網民力推後，這次的「輕佻衰格飲奶樣」再度撼動網民，被力推成《新聞女王》系列最新潛力圖。網民紛紛留言大讚「飲盒奶都飲到咁摟打」、「賤得好睇，突破過《幕後玩家》」、「黃宗澤做妖妖地嘅反派幾好」，大有機會與「珍珠奶茶飛爺」匹敵成為「飛爺2.0」。

佘詩曼李施嬅宿敵再碰頭火藥味十足

另一場備受關注的對手戲，是Man姐與上季宿敵張家妍的再次交鋒。李施嬅飾演的張家妍一見到Man姐與同事開心聚舊，即大聲擺下馬威問「做咩圍晒喺度呀？咁錯蕩呀？」Man姐則笑著反擊，拋出職場金句「知唔知『良將手下無弱兵』下一句係咩？係『強將手下盡庸才』，啫係唔駛吓吓高壓管治嘅，一啖砂糖一啖屎先得民心」，更直接嘲諷對方是「辦公室政治BB班」。臨走前，Man姐不忘強調自己地位「如果我返嚟嘅話，Title一定唔會係副，而係正！」兩人全程雖然表面平靜，但火藥味十足。

佘詩曼親身坐直升機拍攝獲網民大讚敬業

除了精彩對手戲外，Man姐坐直升機高調直擊新聞現場的一幕，同樣引發網民熱烈討論。根據官方花絮片段，佘詩曼為了拍攝效果，主動要求全程打開直升機門進行拍攝，相當專業大膽。拍攝前劇組安排專業人士為她進行模擬練習，連開直升機門這個動作也排練了很多次。佘詩曼更主動提出安全帶需要再綁緊一點，安全意識十足。完成高空拍攝後，她落地第一件事就是大叫「好玩」，敬業精神獲網民一致讚賞，紛紛留言「The Queen is back」、「實拍實景，正」、「佘詩曼親身上陣拍，超敬業」。

《新聞女王2》第二集「職場穩佔上風金句」節錄

1.「你將會好後悔我哋曾經有過呢段對話 」—Man姐與許詩晴就民間記者採訪權談判破裂

2.「你明知我最憎聽人講是非嘅，係都收工先講」—Man姐重返SNK談判時，與舊同事講笑盡顯阿姐風範

3.「知唔知良將手下無弱兵下一句係咩？係強將手下盡庸才，唔使下下高壓管治嘅，一啖砂糖一啖屎先得民心 」—Man姐寸爆張家妍「辦公室政治BB班」

4.「如果我返嚟嘅話，Title 一定唔會係副，係正！」—Man姐霸氣Bite

5.「新聞一日未完，我一日都未輸」—劉艷稚氣熱血金句

6.「學到嘢係你有著數咋」—Man姐無奈回應劉艷感激教導之恩

7.「不過提醒你喎，新聞就唔同紅酒，擺得耐係會貶值架」—Kingston曲線警告陳子傑（譚俊彥飾）及Man姐不要吊高嚟賣

8.「唔做大台咪做第二個台咯，有料邊度都係舞台」—Man姐霸氣勵志Bite

新聞女王2 佘詩曼 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
圖片來源：TVB

