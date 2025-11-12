新聞女王2｜與佘詩曼首度對戰 職場金句連環爆 黃宗澤飲奶造型成潛力圖

《新聞女王2》昨晚播出第二集，佘詩曼飾演的Man姐強勢回歸新聞界，與黃宗澤首度同場飆戲火花四濺。兩人在談判桌上你來我往，句句帶刺，而黃宗澤一邊輕佻飲奶一邊聽Man姐放狠話的畫面，更被網民封為新一代潛力圖。另外，佘詩曼親自坐直升機升空拍攝的專業態度，同樣引起網民熱烈討論。