新聞女王2 ｜ 佘詩曼直播惡鬥黃宗澤！三金影帝空降做Big Boss身份震撼曝光？

最新娛聞
東方新地

廣告

台慶劇《新聞女王2》今晚迎來大結局，劇情推至最高潮！佘詩曼飾演的Man姐與黃宗澤飾演的Kingston將在SNK錄影廠終極互片，場面極度緊張；與此同時，神秘Big Boss強勢登場，究竟他的出現會如何顛覆全局，而失蹤的Ivan最終能否死裏逃生？

大結局終極對決 佘詩曼黃宗澤錄影廠互片

隨著劇情發展，Man姐（佘詩曼飾）與Kingston（黃宗澤飾）的衝突愈演愈烈，在大結局中，兩人更將戰場搬到SNK的直播錄影廠，公然互攻對方弱點。據悉，Man姐為阻止Kingston所屬的富庾基金推動「原始股」計劃，事前做足精心策劃，在直播訪問中句句啜核，一度將Kingston打到落花流水。正當Man姐以為勝券在握之際，Kingston竟獲基金話事人Richard（袁富華飾）「救駕」，拿出足以扭轉乾坤的秘密武器還擊，令Man姐瞬間陷入情義與公義之間的最大困局。這場高智商對決火花四濺，兩位主角的粉絲絕對不能錯過。

三金影帝袁富華空降 飾演Big Boss氣場強大

早前劇集已預告將有最終Big Boss降臨，其身份終於揭曉，正是由「三金男配大滿貫」得主袁富華飾演的東南亞富商Richard！袁富華作為香港資深演員，曾先後於「金馬獎」、「金像獎」、「金雞獎」勇奪「最佳男配角」，演技實力毋庸置疑。今次他飾演的Richard入主SNK成為最大股東，舉手投足充滿「暴發戶」味道，更以一口特別的地道口音講出「Man姐」及「SNK」，喜感十足卻又暗藏殺機。他欽點Kingston成為行政總裁，擺明與Man姐對著幹，其笑裡藏刀的演繹方式，完美塑造出最終Boss的壓迫感。

結局周兩大謎團拆解 佐治之死真相大白

《新聞女王2》開播時以「佐治之死」投下巨大震撼彈，引爆全網熱話，而在大結局中，這個終極謎團終於要解開！劇情將會揭示佐治臨死前，究竟是真心想救人，還是只想建立英雄形象賺取流量，而首集送上「死不瞑目，沉冤待雪」花籃的幕後黑手身份亦會曝光。此外，另一條令人揪心的故事線，Ivan（何廣沛飾）為證明自己而自薦潛入「3U園」做臥底後失聯，到底他最終能否死裏逃生，平安回到Man姐身邊？這兩大懸念的答案，將會是結局的最大看點之一。

網民熱議袁富華登場 狂讚：愈笑愈嚇人

袁富華的驚喜客串，瞬間成為網民的討論焦點，其演出獲得一致肯定及好評。不少網民大讚他氣場強大，將Big Boss的霸氣與陰險演繹得淋漓盡致，留言洗版式湧現：「袁富華出現在TVB劇集，挺新鮮的」、「怎麼一出場就覺得他好可怕」、「他演反派那種笑真是令人心寒一寒，但演正派時又很暖，演技挺厲害的」。更有網民精準點評其演出：「愈笑愈嚇人」、「看起來就好東南亞」，認為他完美拿捏了角色的複雜性，無論是奸角還是市井小民都入木三分，是不可多得的實力派演員，為《新聞女王2》大結局增添了極高的期待值。

新聞女王2 佘詩曼 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
新聞女王2 佘詩曼 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
新聞女王2 佘詩曼 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
新聞女王2 佘詩曼 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
新聞女王2 佘詩曼 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
新聞女王2 佘詩曼 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
新聞女王2 佘詩曼 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
新聞女王2 佘詩曼 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
新聞女王2 佘詩曼 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
新聞女王2 佘詩曼 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
新聞女王2 佘詩曼 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
新聞女王2 佘詩曼 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
新聞女王2 佘詩曼 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
新聞女王2 佘詩曼 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
新聞女王2 佘詩曼 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
新聞女王2 佘詩曼 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
新聞女王2 佘詩曼 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
新聞女王2 佘詩曼 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
新聞女王2 佘詩曼 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
新聞女王2 佘詩曼 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
新聞女王2 佘詩曼 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
新聞女王2 佘詩曼 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
新聞女王2 佘詩曼 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
新聞女王2 佘詩曼 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
新聞女王2 佘詩曼 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
新聞女王2 佘詩曼 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
新聞女王2 佘詩曼 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
新聞女王2 佘詩曼 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）

圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期

熱門文章

 