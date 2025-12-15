新聞女王2 ｜ 佘詩曼直播惡鬥黃宗澤！三金影帝空降做Big Boss身份震撼曝光？

台慶劇《新聞女王2》今晚迎來大結局，劇情推至最高潮！佘詩曼飾演的Man姐與黃宗澤飾演的Kingston將在SNK錄影廠終極互片，場面極度緊張；與此同時，神秘Big Boss強勢登場，究竟他的出現會如何顛覆全局，而失蹤的Ivan最終能否死裏逃生？