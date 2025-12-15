新聞女王2 ｜ 佘詩曼直播惡鬥黃宗澤！三金影帝空降做Big Boss身份震撼曝光？
大結局終極對決 佘詩曼黃宗澤錄影廠互片
隨著劇情發展，Man姐（佘詩曼飾）與Kingston（黃宗澤飾）的衝突愈演愈烈，在大結局中，兩人更將戰場搬到SNK的直播錄影廠，公然互攻對方弱點。據悉，Man姐為阻止Kingston所屬的富庾基金推動「原始股」計劃，事前做足精心策劃，在直播訪問中句句啜核，一度將Kingston打到落花流水。正當Man姐以為勝券在握之際，Kingston竟獲基金話事人Richard（袁富華飾）「救駕」，拿出足以扭轉乾坤的秘密武器還擊，令Man姐瞬間陷入情義與公義之間的最大困局。這場高智商對決火花四濺，兩位主角的粉絲絕對不能錯過。
三金影帝袁富華空降 飾演Big Boss氣場強大
早前劇集已預告將有最終Big Boss降臨，其身份終於揭曉，正是由「三金男配大滿貫」得主袁富華飾演的東南亞富商Richard！袁富華作為香港資深演員，曾先後於「金馬獎」、「金像獎」、「金雞獎」勇奪「最佳男配角」，演技實力毋庸置疑。今次他飾演的Richard入主SNK成為最大股東，舉手投足充滿「暴發戶」味道，更以一口特別的地道口音講出「Man姐」及「SNK」，喜感十足卻又暗藏殺機。他欽點Kingston成為行政總裁，擺明與Man姐對著幹，其笑裡藏刀的演繹方式，完美塑造出最終Boss的壓迫感。
結局周兩大謎團拆解 佐治之死真相大白
《新聞女王2》開播時以「佐治之死」投下巨大震撼彈，引爆全網熱話，而在大結局中，這個終極謎團終於要解開！劇情將會揭示佐治臨死前，究竟是真心想救人，還是只想建立英雄形象賺取流量，而首集送上「死不瞑目，沉冤待雪」花籃的幕後黑手身份亦會曝光。此外，另一條令人揪心的故事線，Ivan（何廣沛飾）為證明自己而自薦潛入「3U園」做臥底後失聯，到底他最終能否死裏逃生，平安回到Man姐身邊？這兩大懸念的答案，將會是結局的最大看點之一。
網民熱議袁富華登場 狂讚：愈笑愈嚇人
袁富華的驚喜客串，瞬間成為網民的討論焦點，其演出獲得一致肯定及好評。不少網民大讚他氣場強大，將Big Boss的霸氣與陰險演繹得淋漓盡致，留言洗版式湧現：「袁富華出現在TVB劇集，挺新鮮的」、「怎麼一出場就覺得他好可怕」、「他演反派那種笑真是令人心寒一寒，但演正派時又很暖，演技挺厲害的」。更有網民精準點評其演出：「愈笑愈嚇人」、「看起來就好東南亞」，認為他完美拿捏了角色的複雜性，無論是奸角還是市井小民都入木三分，是不可多得的實力派演員，為《新聞女王2》大結局增添了極高的期待值。