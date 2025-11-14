新聞女王2｜SNK邪道製作「AI文慧心」惹熱議 佘詩曼還原AI戲拍攝過程

《新聞女王2》今晚（14日）一集講到SNK邪道製作「AI文慧心」。劇中SNK在未經當事人同意下製作AI主播，逼真程度震撼不少觀眾，亦引發對業界倫理的討論。隨住相關畫面播出，佘詩曼亦親自解構幕後拍攝方式，揭開AI鏡頭背後的真正操作！