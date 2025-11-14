新聞女王2｜SNK邪道製作「AI文慧心」惹熱議 佘詩曼還原AI戲拍攝過程
《新聞女王2》今晚（14日）一集講到SNK邪道製作「AI文慧心」。劇中SNK在未經當事人同意下製作AI主播，逼真程度震撼不少觀眾，亦引發對業界倫理的討論。隨住相關畫面播出，佘詩曼亦親自解構幕後拍攝方式，揭開AI鏡頭背後的真正操作！
新聞女王2｜SNK邪道製作「AI文慧心」
電視劇《新聞女王2》熱播中，劇中女主角文慧心（Man姐）曾任職的SNK電視台，未經她及已故主播梁景仁同意，擅自採用兩人的形象打造「AI主播」，並在台內正式播報新聞。無論神態、語調或聲線都與真人極為相似，引發網民即時熱議。
佘詩曼親揭幕後拍攝花絮
不少網民都對AI戲份的拍攝花絮感到好奇，佘詩曼早前亦就此接受訪問，親自解釋背後過程。她透露劇組確實使用AI技術，為了讓AI能準確模仿她的神態和語氣，她需要先提供大量原始素材，對著鏡頭讀出多段以往的新聞稿，再交由AI學習她的表情、語速和語調等細節。
佘詩曼笑指演AI難過演自己
佘詩曼在接受傳媒訪問時補充，除了其後海邊爆炸報道的片段外，主播台內所有AI畫面其實都是由她親自上陣演出。佘詩曼坦言，演AI比演自己更具挑戰性，因為AI的神態需要刻意做得生硬、帶點機械感，她因此事前特地觀看相關影片做功課，研究AI的語氣和神情。
圖片來源：新聞女王2資料或影片來源：原文刊於新假期