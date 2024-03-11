《新聞女王2》宣布開拍！佘詩曼霸氣回歸爆金句 網民希望佢客串
TVB落實開拍《新聞女王2》
無綫去年與優酷繼簽署約值人民幣7億元的合作，攜手打造的《新聞女王》一經推出便迅速成為內地和香港的市場焦點，線上線下好評如潮。在影視博覽會上宣布了《新聞女王》系列的續集《新聞女王2》即將開拍的消息。預計該劇將在明年年初開始拍攝。
佘詩曼MAN姐霸氣回歸：新聞界只有一個新聞女王
高海寧、馬國明和黃宗澤等多位主要演員出席了影視博覽會的發布會。雖然女王佘詩曼沒有出席，但她以MAN姐的身份拍片說：
「我文慧心無論去到邊度做新聞，都有佢嘅公信力，就我一個都夠贏你SNK成個台啦。敢唔敢用今晚PRIME TIMES NEWS同我賭？記住，新聞界只有一個新聞女王。」
網民希望加入C君 再演「新聞王子」方東昇
C君（鄭詩君）曾經喺節目《開心大綜藝》拍《沉人記》惡搞方東昇的《尋人記》，狂爆金句。C君扮嘢功力十足，有網民指如果今次《新聞女王2》C君再演「新聞王子」方東昇，定必更有話題！
另外，無綫與阿里巴巴集團旗下大型在線視頻平台優酷繼去年簽署約值人民幣7億元的合作框架協議後，多個項目成績顯著，合作協議中的其他項目《法證先鋒VI 倖存者的救贖》和《黑色月光》，目前正在後期製作階段，預計於今年下半年播出。另外，《巨塔之后》將於四月開始拍攝，其他三部劇集包括《正義女神Themis》、《模仿人生》及《夫妻的博弈》也會陸續在今年下半年開始製作。通過這些項目，我們將繼續提供高質量的作品,以滿足市場及觀眾們多樣化的需求。
新聞女王番外篇｜黃宗澤更多片段曝光！
TVB早前拍下番外篇，短短2分幾鐘劇情埋下唔少伏線，見到馬國明致電MAN姐佘詩曼，恭喜對方回歸新聞部，從對話中得知「飛爺」鄧智堅辭去SNK News新聞總監一職，方太為制衡兩人，就派出新角色「古肇華」黃宗澤成為第三勢力！片尾，黃宗澤望望電話奸笑一下，再望望鏡頭！
新聞女王番外篇｜馬國明佘詩曼聯手對付黃宗澤
另一方面，馬國明放下恩怨希望與MAN姐聯手對付黃宗澤：「你今次返嚟嘅目的好明顯啦，飛爺走咗，佢個位點都要有人坐嘅，係你係我，我都唔介意，但一定唔能夠係古肇華。」雖然佘詩曼輕挑指：「以你嘅能力，我真係好懷疑喎，你做得到咩？」最後，大家都認清了共同敵人，一句「合作愉快」達成共識。短短2分幾鐘，已經好有火藥味，不少網友大呼快啲拍續集！
新聞女王大結局｜黃宗澤成最強彩蛋！為續集鋪路
內地大結局劇透，飛爺辭職去環遊世界，喝不同國家的奶茶。去到尾聲再有神秘角色黃宗澤客串，黃宗澤是方太派來的新角色，意味權鬥仍未完結。黃宗澤還表示：「我對飛爺職位沒興趣，對SNK沒有興趣，但我對你呢個女王有興趣。我的世界只有國王，沒有女王。」有網民留言指黃宗澤就是「國王」，似為續集留伏筆！
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！