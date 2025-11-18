新聞女王2｜29歲「最美過鏡女同事」倪嘉雯上位之路大公開 親揭一原因獲佘詩曼厚愛

329歲TVB女星倪嘉雯憑《新聞女王2》飾演冼蔓芝（Amber）一角人氣急升，昨晚台慶劇《新聞女王2》劇情掀起高潮，劇中獲封「最美主播」的倪嘉雯（Carmen）飾演的Amber，竟為偶像佘詩曼（Man姐）憤然離職，更帶領一眾「文家軍」集體過檔引爆網民熱議，喺內地平台優酷更與佘詩曼並列封面，成為焦點新星。

中大生物系畢業美貌與智慧並重

現年30歲的倪嘉雯，絕對係美貌與智慧並重的代表。佢畢業於沙田地區名校「聖公會林裘謀中學」，DSE成績優異，該校過往的入大學率高達九成。2017年倪嘉雯於香港中文大學（CUHK）生物系畢業，係名副其實的高材生。佢亦曾經回到母校影畢業相,可見對母校感情深厚。有網民翻查資料後大讚佢「有腦又有樣」，認為呢啲條件的女仔竟然會單身6年實在令人意外。

由YouTuber做起到TVB新星「最美過鏡女同事」上位之路

早在2020年正式加入TVB之前，倪嘉雯已經係小有名氣的YouTuber，拍片分享美妝、生活Vlog，其甜美外型早已吸引大批Fans。加入TVB後佢由低做起，曾經係兒童節目《Think Big天地》及《Hands Up》的主持，深受小朋友歡迎。有眼利的網民仲認出，倪嘉雯在2020年，她於處境劇《愛·回家之開心速遞》中客串網台主持，雖然僅亮相短短數秒，但憑藉甜美外貌已成功引起網民關注。到了2023年《新聞女王》第一季，她飾演的「同事甲」雖然戲份不多，卻被眼利網民封為「最美過鏡女同事」，人氣再度攀升。來到今季《新聞女王2》，她終於由背景板晉升為擁有重要戲份的主播Amber，角色設定討喜，其忠心熱血的形象更與上季「文家軍」的背景完美扣連，成功俘虜大批觀眾的心，可謂守得雲開見月明。

憑《新聞女王2》出圈內地人氣急升

喺《新聞女王2》第五、六集中，倪嘉雯飾演「文家軍」得力幹將冼蔓芝（Amber），憑著有理想、敢作敢為的形象成功引起網民熱議。劇中佢眼見新聞專業被AI踐踏，對高層決策極度不滿，認為「新聞係要人做」，毅然帶頭「劈炮唔撈」，更成功號召一群理念相同的同事，上演一幕「集體跳槽」的場面。有眼尖的網民發現，優酷的劇集封面近日多次出現倪嘉雯飾演的冼蔓芝，更與女主角佘詩曼並列，足見內地平台對其角色的重視，亦反映倪嘉雯在內地人氣急升。對於能夠與佘詩曼合作，倪嘉雯坦言「發夢都冇諗過」，直言「可以同阿佘同框拍劇、做佢下屬，仲要成日朝夕相對真係太開心，我每次開工都心心眼望住佢」。

倪嘉雯親揭獲佘詩曼厚愛 「佢逐句對白幫我分析」

對於Amber一角大受歡迎，倪嘉雯接受訪問時將功勞歸於總監製及編劇團隊，並對觀眾的喜愛感到非常幸運。她興奮地透露，當初看劇本時發現與偶像佘詩曼有大量對手戲，興奮得「漏夜都唔肯瞓」。她更大爆佘詩曼在片場的無私一面，憶述有次趁休息時間鼓起勇氣請教對方，Man姐不但沒有架子，更主動提出一起研究劇本，讓她深受感動。倪嘉雯分享當時的對話：「Man姐真係好錫我哋架嘛！佢同我講：『哦~好啊好啊，你宜家攞晒啲劇本過嚟，我哋一齊研究。』然後佢真係每一場、每一句對白，好認真幫我去分析、去講解畀我聽，我真係好感動。」為了演好主播角色，她亦下了一番苦功，參考佘詩曼和李施嬅在第一季的演繹方式，反覆練習，以克服自己聲線偏高的弱點。

被封少女版專業戶似足陳自瑤

倪嘉雯憑著清純的「GFable」形象，喺多部劇集中（如《換命真相》、《雙生陌生人》）飾演女主角的年輕版，被網民封為「少女版專業戶」。佢更因外型聲線酷似陳自瑤，而有「嫩版Yoyo」之稱。由YouTuber到兒童節目主持，再到《愛回家》御用記者，今次倪嘉雯憑《新聞女王2》的冼蔓芝（Amber）一角成功出圈，喺內地亦人氣急升。

自認思想細路女需要人照顧

倪嘉雯喺訪問中坦白分享自己的感情觀，笑言自己唔敢同「小鮮肉」拍拖，直指「我思想係比較細路女，係需要人照顧」。佢表示希望搵到一個成熟、能夠照顧自己的對象，而唔係同齡甚至年紀細過自己的男仔。呢番說話引起唔少網民共鳴，有人留言表示「靚女都需要人錫」，亦有人好奇點解佢會單身咁耐。雖然倪嘉雯外表甜美、形象「GFable」，但原來感情方面一直未有著落，已經維持單身狀態長達6年。

新聞女王2 倪嘉雯 （圖片來源：TVB）
新聞女王2 倪嘉雯 （圖片來源：TVB）
新聞女王2 倪嘉雯 （圖片來源：TVB）
新聞女王2 倪嘉雯 （圖片來源：TVB）
新聞女王2 倪嘉雯 內地平台優酷更與佘詩曼並列封面（圖片來源：小紅書）
新聞女王2 倪嘉雯 親揭獲佘詩曼厚愛（圖片來源：TVB）
新聞女王2 倪嘉雯 （圖片來源：TVB）
新聞女王2 倪嘉雯 《新聞女王》第一集就備受關注（圖片來源：TVB）
新聞女王》第一集就備受關注（圖片來源：TVB）
新聞女王2 倪嘉雯 （圖片來源：TVB）
新聞女王2 倪嘉雯 兩人感情好好（圖片來源：倪嘉雯IG）
兩人感情好好（圖片來源：倪嘉雯IG）
新聞女王2 倪嘉雯 （圖片來源：倪嘉雯IG）
新聞女王2 倪嘉雯 （圖片來源：倪嘉雯IG）
新聞女王2 倪嘉雯 （圖片來源：倪嘉雯IG）
新聞女王2 倪嘉雯 （圖片來源：TVB）
新聞女王2 倪嘉雯 於處境劇《愛·回家之開心速遞》中客串網台主持（圖片來源：TVB）
於處境劇《愛·回家之開心速遞》中客串網台主持（圖片來源：TVB）
新聞女王2 倪嘉雯 （圖片來源：TVB）
新聞女王2 倪嘉雯 （圖片來源：TVB）
新聞女王2 倪嘉雯 Carmen 另一代表作是其「御用少女版」身份，更曾因在《十八年後的終極告白 2.0》中神還原年青版龔嘉欣引發熱話。（圖片來源：IG@carcarmenngai）
Carmen 另一代表作是其「御用少女版」身份，更曾因在《十八年後的終極告白 2.0》中神還原年青版龔嘉欣引發熱話。（圖片來源：IG@carcarmenngai）

