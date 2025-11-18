新聞女王2｜29歲「最美過鏡女同事」倪嘉雯上位之路大公開 親揭一原因獲佘詩曼厚愛
中大生物系畢業美貌與智慧並重
現年30歲的倪嘉雯，絕對係美貌與智慧並重的代表。佢畢業於沙田地區名校「聖公會林裘謀中學」，DSE成績優異，該校過往的入大學率高達九成。2017年倪嘉雯於香港中文大學（CUHK）生物系畢業，係名副其實的高材生。佢亦曾經回到母校影畢業相,可見對母校感情深厚。有網民翻查資料後大讚佢「有腦又有樣」，認為呢啲條件的女仔竟然會單身6年實在令人意外。
由YouTuber做起到TVB新星「最美過鏡女同事」上位之路
早在2020年正式加入TVB之前，倪嘉雯已經係小有名氣的YouTuber，拍片分享美妝、生活Vlog，其甜美外型早已吸引大批Fans。加入TVB後佢由低做起，曾經係兒童節目《Think Big天地》及《Hands Up》的主持，深受小朋友歡迎。有眼利的網民仲認出，倪嘉雯在2020年，她於處境劇《愛·回家之開心速遞》中客串網台主持，雖然僅亮相短短數秒，但憑藉甜美外貌已成功引起網民關注。到了2023年《新聞女王》第一季，她飾演的「同事甲」雖然戲份不多，卻被眼利網民封為「最美過鏡女同事」，人氣再度攀升。來到今季《新聞女王2》，她終於由背景板晉升為擁有重要戲份的主播Amber，角色設定討喜，其忠心熱血的形象更與上季「文家軍」的背景完美扣連，成功俘虜大批觀眾的心，可謂守得雲開見月明。
憑《新聞女王2》出圈內地人氣急升
喺《新聞女王2》第五、六集中，倪嘉雯飾演「文家軍」得力幹將冼蔓芝（Amber），憑著有理想、敢作敢為的形象成功引起網民熱議。劇中佢眼見新聞專業被AI踐踏，對高層決策極度不滿，認為「新聞係要人做」，毅然帶頭「劈炮唔撈」，更成功號召一群理念相同的同事，上演一幕「集體跳槽」的場面。有眼尖的網民發現，優酷的劇集封面近日多次出現倪嘉雯飾演的冼蔓芝，更與女主角佘詩曼並列，足見內地平台對其角色的重視，亦反映倪嘉雯在內地人氣急升。對於能夠與佘詩曼合作，倪嘉雯坦言「發夢都冇諗過」，直言「可以同阿佘同框拍劇、做佢下屬，仲要成日朝夕相對真係太開心，我每次開工都心心眼望住佢」。
倪嘉雯親揭獲佘詩曼厚愛 「佢逐句對白幫我分析」
對於Amber一角大受歡迎，倪嘉雯接受訪問時將功勞歸於總監製及編劇團隊，並對觀眾的喜愛感到非常幸運。她興奮地透露，當初看劇本時發現與偶像佘詩曼有大量對手戲，興奮得「漏夜都唔肯瞓」。她更大爆佘詩曼在片場的無私一面，憶述有次趁休息時間鼓起勇氣請教對方，Man姐不但沒有架子，更主動提出一起研究劇本，讓她深受感動。倪嘉雯分享當時的對話：「Man姐真係好錫我哋架嘛！佢同我講：『哦~好啊好啊，你宜家攞晒啲劇本過嚟，我哋一齊研究。』然後佢真係每一場、每一句對白，好認真幫我去分析、去講解畀我聽，我真係好感動。」為了演好主播角色，她亦下了一番苦功，參考佘詩曼和李施嬅在第一季的演繹方式，反覆練習，以克服自己聲線偏高的弱點。
被封少女版專業戶似足陳自瑤
倪嘉雯憑著清純的「GFable」形象，喺多部劇集中（如《換命真相》、《雙生陌生人》）飾演女主角的年輕版，被網民封為「少女版專業戶」。佢更因外型聲線酷似陳自瑤，而有「嫩版Yoyo」之稱。由YouTuber到兒童節目主持，再到《愛回家》御用記者，今次倪嘉雯憑《新聞女王2》的冼蔓芝（Amber）一角成功出圈，喺內地亦人氣急升。
自認思想細路女需要人照顧
倪嘉雯喺訪問中坦白分享自己的感情觀，笑言自己唔敢同「小鮮肉」拍拖，直指「我思想係比較細路女，係需要人照顧」。佢表示希望搵到一個成熟、能夠照顧自己的對象，而唔係同齡甚至年紀細過自己的男仔。呢番說話引起唔少網民共鳴，有人留言表示「靚女都需要人錫」，亦有人好奇點解佢會單身咁耐。雖然倪嘉雯外表甜美、形象「GFable」，但原來感情方面一直未有著落，已經維持單身狀態長達6年。